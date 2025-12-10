Benko-Prozess: Nathalie Benko trägt sündteure Hermès-Tasche

Im Innsbrucker Gerichtssaal trifft Drama auf Couture: Während René und Nathalie Benko erstmals seit Monaten wieder nebeneinander sitzen, sorgt vor allem eines für Gesprächsstoff: der scheinbar schlichte, in Wahrheit sündteure Look der Zweitangeklagten.

Während im Innsbrucker Schwurgerichtssaal am Mittwochvormittag die Luft knistert, Kameras klicken und Anwälte mit spitzen Formulierungen jonglieren, erleben René und Nathalie Benko ein Wiedersehen, das eigentlich nach einem Drehbuch klingt. Fast ein Jahr lang hatte das Ehepaar keinen Kontakt – nun sitzen sie wieder nebeneinander, allerdings nicht in einer Luxusvilla oder im Privatjet, sondern auf der Anklagebank.

Im zweiten Prozess gegen den gefallenen Immobilien-Tycoon geht es um den Vorwurf der betrügerischen Krida. Laut Anklage sollen 370.000 Euro an Vermögenswerten beiseite geschafft worden sein – von Uhren über Bargeld bis hin zu Wertgegenständen, die bei „Tanti Moni“ im Tresor gelandet sein sollen. Ein Geflecht aus Stiftungen, Geschenken und verschwundenen Edelstücken, das die Ermittler seit Monaten beschäftigt.

Und mittendrin: Nathalie Benko, die Frau, die laut Anwalt psychisch angeschlagen ist, laut Akten aber über Luxusgüter im Millionenbereich verfügt. Ein Gerichtstag also, der ausschließlich ernst und förmlich wirken könnte. Könnte – wäre da nicht das Outfit von Frau Benko.

© apa

Quiet Luxury – aber natürlich im Benko-Stil

Auf den ersten Blick wirkt Nathalie Benkos Look erstaunlich zurückhaltend: gedeckte Farben, keine sichtbaren Logos, kein Schmuck. Ein Paradebeispiel des angesagten „Quiet Luxury“-Trends – jenes Modephänomen, das teure Schlichtheit zur Kunstform erhebt. Doch Mode-Profis erkennen sofort: Gerade dieser scheinbar unspektakuläre Look kostet ein kleines Vermögen.

Nathalie Benko trägt sündteure Hermès-Kelly-Bag

Social Media Aufnahmen der Tiroler Tageszeitung zeigen eindeutig: Nathalie Benko trägt eine sündteure Handtasche von Hermès.

Nathalie Benko trägt die Kelly-Bag von Hermès © Instagram Screenshot Tiroler Tageszeitung

Sie gilt als eine der begehrtesten Taschen der Welt – und als eine der schwierigsten zu bekommen. In klassischen Farben wie Schwarz, Grau oder Braun sind sie meist nur Stammkundinnen vorbehalten. Die schwarze Kelly gilt überhaupt als die Königin unter den Modellen: selten, streng limitiert und praktisch nie spontan verfügbar. Preislich liegt das Ganze je nach Leder und Größe zwischen 20.000 und 45.000 Euro – vorausgesetzt, man bekommt überhaupt eine. Offizielle Wartelisten, persönliche Beziehungen und sehr regelmäßige Boutique-Einkäufe sind de facto Voraussetzung. Kurz gesagt: Understatement ja – aber eines, das den Gegenwert eines Kleinwagens trägt.

© apa

Die Details:

Auch der Rest ihres Outfits ist nicht von der Stange:

Ein beiger Kaschmirpullover, der klar nicht in die Kategorie „Sale-Teil um 49 Euro“ fällt, sondern eher aus jener Welt stammt, in der Kaschmirfasern von Hand sortiert werden und der Preis ab vierstellig beginnt.

Ein dunkelblauer, maßgeschneiderter Blazer, dessen perfekter Schnitt nach Haute Couture und langen Anproben aussieht.

Ein klassischer schwarzer Mantel, minimalistisch, aber mit jener Tiefe und Struktur im Stoff, die man nur von den teuersten Luxuslabels kennt.

Eine optische Brille, die zwar keine Logos trägt, aber genau dadurch signalisiert, dass sie teuer ist.

Gwyneth Paltrow als Stil-Ikone?

Inspiration für ihren Look holte sich Nathalie Benko offenbar von Hollywoodstar Gwyneth Paltrow. Als die Schauspiel-Ikone 2023 wegen eines Skiunfalls vor Gericht stand, wurde nicht nur der Prozess zum Medienereignis – sondern vor allem ihr Outfit. Paltrow erschien in schlichten, perfekt geschnittenen Ensembles und setzte damit unfreiwillig den Trend zum Quiet Luxury im Gerichtssaal. Unscheinbar auf den ersten Blick, aber mit Preisschildern, die weit über dem Alltagsbudget liegen.

Genau diesen „Courtroom Chic“ scheint nun auch Nathalie Benko aufzugreifen. Der Look wirkt ruhig – doch sein Preis verrät das genaue Gegenteil. Und gerade in einem Prozess, in dem es um angeblich beiseite geschaffte Vermögenswerte geht, ist dieses Outfit zumindest ein ziemlich interessantes Statement...