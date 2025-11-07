Kalorienfalle Weihnachtsmarkt: Hier lauern die meisten Kalorien

Die ersten Christkindlmärkte haben geöffnet und der Duft von Glühwein, gebrannten Mandeln und Co. liegt wieder in der Luft. Wer kann da schon widerstehen? Doch aufgepasst: Hinter all den festlichen Genüssen lauern echte Kalorienbomben! Hier kommt der große Kalorien-Check auf dem Adventmarkt.

Die festliche Zeit ist endlich da, und was könnte schöner sein, als durch einen Weihnachtsmarkt zu bummeln, den Duft von Glühwein, gebrannten Mandeln und frisch gebackenen Waffeln einzuatmen? Doch einmal nicht aufgepasst und schwupps, ist das Kalorienkonto gesprengt. Denn hinter den scheinbar harmlosen Leckereien verstecken sich echte Kalorienbomben! Hier erfahren Sie, wie viele Kalorien wirklich in den festlichen Versuchungen stecken und wie Sie sich trotzdem den Genuss nicht vermiesen lassen.

Die heimlichen Kalorienbomben am Weihnachtsmarkt

© Getty Images

Gebrannte Mandeln

Gebrannte Mandeln sind ein Muss auf jedem Weihnachtsmarkt, oder? Doch bevor Sie zugreifen, sollten Sie wissen, dass eine kleine Tüte (100 Gramm) locker mal 600 Kalorien enthält! Das entspricht einer ganzen Mahlzeit! Klar, Mandeln sind gesund, aber die dicke Zuckerschicht macht sie zu einer echten Kalorienfalle.

Heiße Schokolade mit Schlagobers

Wer kann der Versuchung einer heißen Schokolade mit Schlagobers schon widerstehen? Ein warmer Wintertraum, der uns sofort von innen wärmt. Doch, Vorsicht: Ein Becher mit Obers hat sage und schreibe 400 Kalorien! Und wenn dann noch ein Schuss Amaretto oder Rum reinkommt, schnellt die Zahl auf bis zu 500 Kalorien hoch.

Glühwein und Punsch

Glühwein und Punsch dürfen auf keinem Weihnachtsmarkt fehlen! Ein Glas Glühwein hat etwa 250 Kalorien, das klingt erstmal harmlos, aber wenn Sie ein paar Gläser davon genießen, kann sich die Kalorienzahl schnell summieren. Noch üppiger wird es mit Punsch: Ein Häferl Eierpunsch kann schnell die 300-Kalorien-Marke überschreiten. Unser Tipp: Wenn Sie die Kalorien im Blick behalten möchten, entscheiden Sie sich für den klassischen Glühwein und gönnen Sie sich maximal ein bis zwei Gläser.

Kartoffelpuffer

Die heiß gebackenen Kartoffelpuffer sind einfach unwiderstehlich, aber auch extrem kalorienreich. 380 Kalorien stecken in einer Portion dieser fettigen Leckerei, denn das Öl, in dem sie frittiert werden, macht das Ganze nicht gerade figurbewusst.

Süße Crêpes

Ob mit Zimt und Zucker oder Nutella: Crêpes sind immer beliebt. Doch die Kalorienzahl kann ganz schön in die Höhe schießen: Ein Crêpe mit Zimt und Zucker enthält etwa 250 Kalorien, ein Crêpe mit Nutella schlägt mit mindestens 350 Kalorien zu Buche.

Waffeln

Auch Waffeln sind für viele ein schneller Snack für zwischendurch. Doch mit einer Portion Zimt und Zucker sind Sie schon bei 400 Kalorien und das ist nur die Basisversion. Wenn noch Schlagobers, Schokostreusel oder Sirup dazukommen, wird’s schnell doppelt so kalorienreich. Wer also nicht mit einem Zuckerschock heimgehen will, sollte sich die Herzwaffel besser teilen.

Schokoladen-Obst

Schokoladenüberzogene Erdbeeren, Bananen und Trauben sehen nicht nur hübsch aus, sondern haben es auch in sich. Ein Spieß voller verführerisch glänzender Früchte kann locker 450 Kalorien liefern. Sicher, es klingt nach einer gesunden Alternative, aber die Schokoladenhülle macht es zur Kalorienbombe!

Lebkuchen-Herzen

© Getty Images

Lebkuchenherzen sind auf Weihnachtsmärkten DAS Mitbringsel. Doch auch wenn sie uns ein Lächeln aufs Gesicht zaubern, sind sie echte Kalorien-Killer. Ein mittelgroßes Herz hat stolze 580 Kalorien.

Bratapfel

An den Süßwarenständen wird es einfach nie langweilig. Der verlockend süße Bratapfel sieht nicht nur fantastisch aus, er hat auch ordentlich Kalorien. Ein kandierter Apfel hat 390 Kalorien!

Bratwurst

Für alle, die es deftig mögen: Eine Bratwurst hat etwa 300 Kalorien. Das hört sich erstmal nicht so viel an, aber zusammen mit all den anderen Leckereien summiert sich das schnell. Ein kleiner Tipp: Lassen Sie sich die Bratwurst lieber als Hauptmahlzeit schmecken, statt sie als Snack für zwischendurch zu naschen.

Schlemmen ohne Reue

Die Weihnachtsmärkte sind ein wahres Fest für die Sinne, aber leider auch für den Hüftspeck. Überall locken die festlichen Leckereien und können Ihrem Kalorienkonto ordentlich zusetzen. Doch Sie müssen nicht auf alles verzichten! In Maßen genossen und kombiniert mit einem gesunden Lebensstil, der auch ausreichend Bewegung und ausgewogene Ernährung umfasst, steht einem genussvollen Advent ohne Winterspeck nichts im Weg.