Kalorien verbrennen nach dem Ganslessen: So verschwindet der Festtagsbauch

Das Martinigansl wird wieder aufgetischt – mit knuspriger Haut, reichlich Beilagen, süßen Desserts und dem obligatorischen Gläschen Wein. Doch zwischen Ganslfett, Rotkraut und Semmelknödel verstecken sich vor allem Kalorienbomben. Wir verraten, wie Sie diese nach dem Festessen wieder loswerden.

Ein typisches Ganslessen mit Vorspeise, Beilagen, Dessert und Wein kann schnell 2.000–3.000 kcal oder sogar noch mehr auf die Waage bringen – je nach Portionsgröße und Extras. Zum Vergleich: Ein durchschnittlicher Erwachsener benötigt pro Tag etwa 2.000–2.500 kcal. Ein solches Festessen deckt also nahezu den gesamten Tagesbedarf.

Doch wie bekommt man den „fetten Vogel“ wieder von den Hüften? Wir zeigen, welche Sportarten wie lange betrieben werden müssen, um die Gansl-Kalorien wieder zu verbrennen.

© Getty Images

Gansl-Kalorien schnell wieder loswerden: So gelingt's

Die Gansl-Kalorien lassen sich zum Beispiel beim Laufen oder im Fitnessstudio verbrennen, doch auch innerhalb der eigenen vier Wände gibt es viele Möglichkeiten, sich von den konsumierten Nährwerten zu befreien. Ungefähre Werte für eine Person mit ca. 70 kg:

1. Cardio / Ausdauer

Aktivität Dauer (min) für ~2.500 kcal

Joggen (8 km/h) ca. 4–5 Stunden

Radfahren (20 km/h) ca. 5–6 Stunden

Schwimmen (mäßig bis intensiv) ca. 3–4 Stunden

Rudern (mittel) ca. 3–4 Stunden

Zügiges Gehen (6 km/h) ca. 10–12 Stunden

Hinweis: Diese Werte sind grobe Durchschnittswerte. Intensität, Gewicht, Alter und Stoffwechsel verändern die Zahl stark.

© Getty Images

2. Krafttraining

Aktivität Dauer (min) für ~2.500 kcal

Ganzkörper-Krafttraining (mittel) ca. 5–6 Stunden

Zirkeltraining / HIIT (hochintensiv) ca. 2,5–3 Stunden

3. Spaßige Alternativen

Skifahren / Snowboarden: 4–5 Stunden mittlere Intensität

Tanzen (z.B. Standard/Latein, Party): 5–6 Stunden

Wandern: 6–7 Stunden

© Getty Images

4. Praktische Tipps

Nicht alles auf einmal abtrainieren: Man kann das Kaloriendefizit über 2–3 Tage verteilen.

Bewegung in den Alltag einbauen: Spazieren, Treppen, kurze Sporteinheiten summieren sich.

Verdauungssport: Ein Spaziergang nach dem Essen hilft, die Verdauung anzuregen, verbrennt aber nur wenige Kalorien (ca. 150–200 kcal pro Stunde).

Aber wozu sich derart anstrengen, wenn es auch bequem funktioniert? Zwei Fasttage auf der Fernsehcouch genügen, um die Gans post mortem noch einmal zu beseitigen.