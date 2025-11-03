Kalorienbombe! So viele Kalorien hat Ihr Ganslessen

Das traditionelle Ganslessen ist eine echte Kalorienbombe. Wir verraten, wie viele Kalorien tatsächlich in Gansl, Rotkraut, Knödel & Co. stecken.

Im November hat das Martinigansl Saison. Doch das traditionelle Ganslessen ist alles andere als figurenfreundlich. Das knusprig gebratene Geflügel mit Rotkraut und Knödeln landet rund um den Martinstag am 11. November als wahre Kalorienbombe zuerst auf unseren Tellern – und kurz darauf auf unseren Hüften. Wir zeigen, wie viele Kalorien tatsächlich in Gansl & Co. stecken und wie man das Ganslfett wieder loswird.

So viele Kalorien hat Ihr Ganslessen

© Getty Images

Ein typisches Martinigansl-Menü:

Vorspeise:

Ganslsuppe (250 ml): ca. 150–200 kcal

Kürbiscremesuppe (250 ml): ca. 200-300 kcal

Hauptspeise:

1 Portion (ca. 1/4 Gans, mit Haut und Saft): ca. 850–1.000 kcal

Rotkraut (ca. 200 g, leicht gezuckert, mit etwas Fett): ca. 150–200 kcal

Kartoffelknödel oder Serviettenknödel (2 Stück oder 200 g): ca. 300–400 kcal

Maroni (100 g, gekocht oder gebraten): ca. 180–220 kcal

Saft/Bratensaft (ca. 50 ml): ca. 50–100 kcal

Apfelmus oder Kompott: ca. 80–120 kcal

Ein Glas Rotwein: ca. 120–180 kcal pro Glas

Nachspeise:

Maroni-Mousse oder Maronitörtchen: ca. 350–500 kcal

Apfelstrudel mit Vanillesauce: ca. 400–500 kcal

Kaiserschmarrn (kleine Portion) mit Zwetschkenröster: ca 500–700 kcal

Wenn man Vorspeise + Hauptgang + Nachspeise + Wein zusammenrechnet, kommt man leicht auf 2.200–2.800 kcal für das ganze Menü. Das entspricht locker dem Tagesbedarf eines Erwachsenen, manchmal sogar darüber.

Beim Ganslessen Kalorien sparen

Spätestens am nächsten Tag wünscht man sich, den „fetten Vogel“ und seine Begleiter wieder loszuwerden. Wer auf die Kalorien achten möchte, muss aber nicht auf das Ganslessen verzichten. Zuhause selbst zu kochen bietet die Möglichkeit, die Mahlzeit etwas leichter zu gestalten:

Weniger Fett beim Braten der Gans oder Haut teilweise entfernen

Rotkraut mit weniger Zucker oder ohne zusätzlichen Zucker zubereiten

Knödelportion reduzieren oder durch leichte Alternativen wie Kartoffel- oder Vollkornvarianten ersetzen

Maroni in kleineren Mengen servieren

Nachspeisenportionen verkleinern oder auf leichte Varianten wie Obstkompott oder Mousse ohne viel Zucker setzen

Auch im Restaurant lohnt es sich, auf Alternativen bei den Beilagen zu setzen. Wählt man etwa Gemüse oder Salat statt Knödel, lassen sich schon einige Kalorien einsparen. Auch auf Vorspeise und/ oder Nachspeise lohnt es sich, zu verzichten.

So kann man den Genuss des traditionellen Festessens bewahren, ohne dass die Kalorienbilanz aus dem Ruder läuft. Ein bisschen Vorsicht bei den Beilagen, ein kleiner Teller weniger Knödel oder ein Glas Wein weniger – und man hat ein Festessen, das den Gaumen erfreut, aber nicht den Tagesbedarf sprengt.