Die besten Gansl-Restaurants in Wien: Diese Lokale dürfen Sie nicht verpassen

Es ist wieder soweit: Die Gansl-Zeit hat begonnen und läutet den kulinarischen Höhepunkt des Jahres ein. Wir haben die besten Wiener Lokale zusammengestellt, in denen Sie sich auf köstliche Gansl-Gerichte freuen können.

Knusprige Haut, saftiges Fleisch und köstliche Beilagen wie Erdäpfelknödel und Rotkraut. Das Gansl gehört einfach zu den unverzichtbaren Herbstgenüssen. Doch wer schon einmal versucht hat, es selbst zuzubereiten, weiß: Es erfordert einiges an Aufwand. Damit Sie die Ganslzeit ganz entspannt genießen können, haben wir für Sie die besten Adressen der Stadt zusammengestellt.

Stuwer

Adresse: Stuwerstraße 47, 1020 Wien

Zeitraum: 1. Oktober bis 31. Dezember

Im „Stuwer“ im zweiten Bezirk erwartet Sie Gansl in traditioneller, aber dennoch kreativer Zubereitung. Sie haben die Wahl zwischen einem 3-Gang-Menü oder dem klassischen Gansl. Letzteres kostet 37,50 Euro, das komplette Menü mit Suppe und Dessert gibt es für 57,50 Euro. Begleitet wird das Gansl von Erdäpfelknödel, Quitten-Rotkraut und dem unverzichtbaren Saftl.

Ulrich

Adresse: Sankt-Ulrichs-Platz 1, 1070 Wien

Zeitraum: 23. Oktober bis 16. November

Das „Ulrich“ im siebten Bezirk bietet Ihnen eine besondere Gaumenfreude: Das Gansl kommt aus dem Südburgenland und wird mit Rotkraut, Speckkrautsalat, Knödel, Schmorbirne und Preiselbeeren serviert. Das gesamte Menü kostet 49 Euro, das Gansl alleine gibt es für 36 Euro. Ein echtes Highlight für Gansl-Liebhaber!

Nigls Gastwirtschaft

Adresse: Rankgasse 36, 1160 Wien

Zeitraum: Ab 12. Oktober 2025

In der Nigls Gastwirtschaft in Ottakring wird das Gansl modern interpretiert. Neben dem klassischen Martinigansl finden Sie auch kreative Gerichte wie Gansl-Consommé mit Ganslschöberl oder gebackene Gänseleber mit Erdäpfel-Majo-Salat. Der Höhepunkt ist jedoch das ofenfrische Martinigansl, das mit Erdäpfelknödel, Rotkraut und Preiselbeeren-Pfirsich für 34,90 Euro serviert wird.

Das Bootshaus

Adresse: An der unteren Alten Donau 61, 1220 Wien

Zeitraum: Ab 18. Oktober 2025

Das „Bootshaus“ an der Alten Donau bietet nicht nur eine traumhafte Lage, sondern auch ein erstklassiges Gansl-Erlebnis. Hier genießen Sie das klassische gebratene Gansl mit Maroni-Rotkraut, Erdäpfelknödel und Preiselbeeren für 35,90 Euro. Eine köstliche Gansl-Einmachsuppe sorgt zudem für einen perfekten Auftakt.

Motto am Fluss

Adresse: Franz-Josefs-Kai 2, 1010 Wien

Zeitraum: 30. Oktober bis 13. November

Im „Motto am Fluss“ genießen Sie Gansl in einem stilvollen Ambiente. Hier wird Ihnen ein 3-Gänge-Gansl-Menü für 45 Euro serviert. Das Menü umfasst eine Gansl-Einmachsuppe mit frischem Wurzelgemüse, zart gebratene Waldviertler Weidegans mit Erdäpfelknödel und Apfel-Rotkraut, und zum Abschluss eine lauwarme Birnentarte auf knusprigem Blätterteig. Ein Fest für die Sinne!

Thell

Adresse: Schönbrunner Straße 30, 1050 Wien

Zeitraum: Ab der letzten Oktoberwoche

Das „Thell“ wird für seine Martinigansl-Spezialitäten gefeiert. Ein absolutes Highlight ist die „Goose Party“ am 11. November, bei der Ihnen ein festliches Menü aus Ganslsuppe, Martini-Gansl mit Quittenrotkraut und Maroniknödel sowie Kürbis-Crème-brûlée serviert wird.

Sperling im Augarten

Adresse: Obere Augartenstraße 1, 1020 Wien

Zeitraum: Ab dem 14. Oktober

Im „Sperling“ im Augarten können Sie ab Mitte Oktober in die Ganslzeit eintauchen. Hier wird Ihnen die Gans mit klassischen Beilagen wie Rotkraut und Erdäpfelknödeln serviert. Wer auf klassischen Genuss steht, ist hier bestens aufgehoben.

Albert

Adresse: Albertgasse 39, 1080 Wien

Zeitraum: 27. Oktober bis 15. November

Im „Albert“ erwartet Sie ein kulinarisches Meisterwerk: Das Gansl stammt aus dem Burgenland und wird mit Gänseleber, Gänseconsommé, Quittentrotkraut, Erdäpfelknödeln und karamellisierten Maroni serviert.