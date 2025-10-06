Gansl-Saison: Wann startet die Gansl-Zeit 2025?

Der Herbst ist da, und das bedeutet nur eines: Es ist Gansl-Zeit! Doch wann ist es endlich so weit? Die Antwort darauf: Schon bald! Die Gansl-Saison startet nicht erst zum Martinstag, sondern hat in vielen Restaurants schon im Oktober ihren Höhepunkt.

Die Martini-Gans wird traditionell am Martinstag, dem 11. November, serviert. Aber viele Gasthäuser lassen sich nicht bis dahin Zeit und eröffnen die Gansl-Zeit schon deutlich früher. Denn das Gansl ist mehr als nur ein Gericht, sie ist der Inbegriff von Gemütlichkeit, Tradition und Gemeinschaft. Bei einem leckeren Gansl versammelt sich die Familie, stößt zusammen an und genießt die letzte Gelegenheit für ein üppiges Mahl, bevor die adventliche Fastenzeit beginnt.

Gansl-Zeit 2025: Ab wann gibt’s die Köstlichkeit?

© Getty Images

Die Gansl-Zeit beginnt in vielen Restaurants schon Mitte Oktober und zieht sich bis Ende November. In dieser Zeit bieten viele Gasthäuser das klassische Martinigansl auf ihren Karten an. Aber nicht nur die Tradition steht hier im Mittelpunkt, auch die Freude am gemeinsamen Genießen, an guten Gesprächen und natürlich an der weihnachtlichen Vorfreude! Es ist die perfekte Gelegenheit, sich mit Freunden oder der Familie zu einem gemütlichen Abendessen zu treffen und sich von den deftigen Köstlichkeiten verwöhnen zu lassen.

Wo es jetzt schon Gansl gibt

Wer nicht bis zum 11. November warten will, hat in Wien schon ab Oktober die Möglichkeit, sich das saftige Gansl zu gönnen. Hier eine Auswahl der besten Orte, an denen Sie das leckere Festessen genießen können:

Stuwer

Im Stuwer wird die Gansl-Saison schon seit dem 1. Oktober gefeiert! Das Restaurant verwöhnt seine Gäste mit einem 3-Gang-Menü für 57,50 € pro Person oder bietet das Gansl auch zum Mitnehmen an – das Stuwer Gansl für 2 Personen gibt’s für 69 €.

Stuwerstraße 47, 1020 Wien

Plutzer Bräu

Wer das Gansl lieber in einem rustikaleren Ambiente genießen möchte, kann sich im Plutzer Bräu niederlassen, das ebenfalls bereits am 1. Oktober den Gänsebraten auf die Karte setzte. Hier kostet das saftige Mahl 32,90 € pro Person.

Schrankgasse 2, 1070 Wien

stadt.Allee

Ab dem 14. Oktober gibt’s das Martini Gansl-Menü im haubenprämierten stadt.Allee. Für 49 € pro Person gibt’s hier ein 3-Gang-Menü, das alle Gansl-Fans glücklich machen wird.

Mariahilferstraße 101, 1060 Wien

Stöckl im Park

Auch das stilvolle Stöckl im Park lässt sich nicht lange bitten. Hier gibt es das Martinigansl ab dem 15. Oktober für 34,50 € pro Person.

Prinz-Eugen-Straße 25, 1030 Wien

Albert

Hier können sich Gäste ab dem 27. Oktober auf die burgenländische Bio-Weidegans freuen, ein wahrer Gaumenschmaus für alle, die die Gansl-Zeit lieben

Albertgasse 39, 1080 Wien

Wer es nicht ins Restaurant schafft, kann sich die Gansl-Genüsse auch bequem nach Hause holen – viele Restaurants bieten die Köstlichkeit mittlerweile auch zum Mitnehmen an.