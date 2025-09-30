Tripadvisor Travellers’ Choice Awards 2025 kürt die besten Restaurants der Welt

Wenn es um unvergessliche kulinarische Erlebnisse geht, richten Feinschmecker weltweit ihren Blick auf die Tripadvisor Travellers’ Choice Awards. Mit der Auszeichnung „Best of the Best“ werden die besten Restaurants der Welt geehrt.

Die Tripadvisor Travellers’ Choice Awards gehören zu den bedeutendsten Auszeichnungen in der Reise- und Gastronomiebranche. Mit dem Prädikat „Best of the Best“ werden Reiseziele, Hotels und Restaurants geehrt, die durch außergewöhnliche Bewertungen und Erlebnisse bei Gästen überzeugen – eine Anerkennung, die weniger als ein Prozent der über acht Millionen Tripadvisor-Einträge erhalten.

In der Kategorie Restaurants repräsentieren die Gewinner das Beste, was die weltweite Gastronomie zu bieten hat: von eleganter Sterneküche über charmante Geheimtipps bis hin zu kreativen veganen Konzepten. Wir stellen die Top 5 Restaurants in allen Kategorien vor – jeweils mit ihrer Bewertung auf einer Skala von fünf Punkten.

Laut Tripadvisor: Die besten Restaurants der Welt

Kategorie: Gehobene Küche

Hier erwarten Feinschmecker weiße Tischdecken, edle Tropfen und Tellerkunst auf höchstem Niveau.

Fogón Asado – Buenos Aires, Argentinien – ⭐ 4,9/5: Asado-Tradition trifft auf moderne Degustation. Acht Gänge, exzellente Weine, begrenzte Plätze. Izakaya High Japanese Cuisine – Mallorca, Spanien – ⭐ 4,9/5: Japanische Spitzenküche in Palma: Sashimi, Uramaki, Tempura in edlem Ambiente. The Witchery Restaurant – Edinburgh, Schottland – ⭐ 4,2/5: Historisches Flair, frischer Fisch und legendäre Desserts. Abrasado – Guaymallen, Argentinien – ⭐ 4,8/5: Spezialität: Dry-aged Steaks, große Portionen, stimmungsvolles Outdoor-Dining. Restaurante Marius Degustare – Rio de Janeiro, Brasilien – ⭐ 4,8/5: Meeresfrüchte-Buffet im schrillen Ambiente direkt in Rios Trubel.

© Getty Images

Kategorie: Abendessen mit zwangloser Atmosphäre

Einfache Orte mit maximalem Geschmack und lockerer Stimmung.

Pizzeria Arrivederci – Paris, Frankreich – ⭐ 4,9/5: Dünne Pizzen, Desserts & freundliche Atmosphäre – ein Lieblingsort der Pariser. Metate Cabo – Cabo San Lucas, Mexiko – ⭐ 4,9/5: Rustikaler Innenhof, Farm-to-Table-Zutaten und kreative Cocktails. Gascona – Sevilla, Spanien – ⭐ 4,9/5: Familiengeführtes Lokal mit großen Portionen, Weinen und Wohlfühl-Atmosphäre. Bodegas Mezquita Céspedes – Córdoba, Spanien – ⭐ 4,6/5: Tapas-Klassiker wie Shrimp-Tortillas & Gazpacho, dazu regionale Weine. Civico 48 Steakhouse – Sirmione, Italien – ⭐ 4,7/5: Wagyu-Burger, ausgewählte Weine und großzügige Portionen.

Kategorie: Geheimtipps

Versteckte Juwelen abseits der Touristenpfade.

Indian Kitchen by R&R – Prag, Tschechien – ⭐ 5,0/5: Authentische indische Küche, große Portionen & außergewöhnlich herzlicher Service. Könige Restaurant – Paphos, Zypern – ⭐ 4,8/5: Zypriotische Küche mit Meeresfrüchten & traumhafter Aussicht. Le Favole Ristorante – Valencia, Spanien – ⭐ 4,8/5: Italienische Klassiker, gemütliche Terrasse & faire Preise. Chefmetin Moonlightrestaurant & Steakhouse – Alanya, Türkei – ⭐ 4,9/5: Familiäre Stimmung, Steaks & Cocktails mit persönlicher Note. La Trattoria Bistrô – Arraial d’Ajuda, Brasilien – ⭐ 4,9/5: Hausgemachte Pasta & kreative Gerichte mit brasilianischem Charme.

Kategorie: Romantisches Dinner

Ob Candlelight oder spektakuläre Aussicht – hier ist Romantik garantiert.

Restaurant Pic – Valence, Frankreich – ⭐ 4,8/5: Kreative Haute Cuisine mit französischen Klassikern. Abaceria del Postigo – Sevilla, Spanien – ⭐ 4,9/5: Authentische Tapas und Wein – beliebt bei Einheimischen. Chalezinho Campos Do Jordão – Brasilien – ⭐ 4,8/5: Fondue, Livemusik & gemütliche Atmosphäre. Dava Steak & Seafood Restaurant – Jimbaran, Indonesien – ⭐ 4,9/5: 360-Grad-Meerblick, elegantes Interieur & exzellente Weinkombinationen. Donna Pinha – Santo Antonio do Pinhal, Brasilien – ⭐ 4,6/5: Regionale Küche, Panoramaaussicht & hundefreundlich.

© Getty Images

Kategorie: Einzigartiges Erlebnis

Kulinarik, die man nie vergisst – von Baumhäusern bis zum Eiffelturm.

Nest – Queenstown, Neuseeland – ⭐ 4,8/5: Panoramablick über Lake Wakatipu, regionales Lamm & große Weinkarte. San Lucas Treetop Dining Experience – Monteverde, Costa Rica – ⭐ 4,8/5: Baumhaus aus Glas mit 9-Gänge-Menü mitten im Dschungel. At.mosphere – Dubai, VAE – ⭐ 4,4/5: Fine Dining im 122. Stock des Burj Khalifa – spektakuläre Aussicht garantiert. Restaurant Ox – Reykjavik, Island – ⭐ 4,8/5: Familiäres Konzept mit modernen isländischen Spezialitäten. Le Jules Verne – Paris, Frankreich – ⭐ 4,2/5: Michelin-Genuss hoch über Paris im Eiffelturm.

Kategorie: Vegane & vegetarische Küche

Pflanzlich, frisch und voller Geschmack.

Organika – Cusco, Peru – ⭐ 4,9/5: Bio-Produkte vom eigenen Bauernhof & kreative vegane Gerichte. Fatouch – Sevilla, Spanien – ⭐ 4,9/5: Authentische libanesische Mezze, stilvolles Interieur & lebendige Energie. Byblos – Fine Lebanese and Levantine Cuisine – Budapest, Ungarn – ⭐ 4,9/5: Live-Musik, aromatische Gerichte & großzügige Portionen. Indian Kitchen by R&R – Prag, Tschechien – ⭐ 5,0/5: Bereits bei den Geheimtipps erwähnt – auch in der veganen Kategorie Spitzenklasse. Le Mir Comida Arabe – Foz do Iguaçu, Brasilien – ⭐ 4,9/5: Arabische Spezialitäten in eleganter Umgebung.

Die Tripadvisor Travellers’ Choice Awards Best of the Best zeigen einmal mehr die Vielfalt der internationalen Gastronomieszene. Von edlen Steak-Restaurants in Argentinien bis zu Baumhaus-Dinnern in Costa Rica – diese Orte verbinden erstklassige Küche, Ambiente und Service. Wer kulinarische Reisen liebt, sollte diese Adressen auf seine Bucketlist setzen.