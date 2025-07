Diese Restaurants in Österreich servieren die besten Mittagsmenüs

Edenred kürt Österreichs beliebteste Mittagsrestaurants.

Zwischen Mails und Meetings ist die Mittagspause der kulinarische Lichtblick im Büroalltag. Ob eine Suppe mit den Kollegen, eine vegane Bowl To-Go oder ein schneller Teller Pasta ums Eck: Das Mittagsmenü hat in Österreich einen besonders hohen Stellenwert. Kein Wunder also, dass sich bei der „Best Lunch“-Kampagne von Edenred Austria hunderte Lokale zur Wahl stellten und tausende Menschen mitstimmten.

Im Rahmen der Initiative „Best Lunch“ suchte Edenred Austria die beliebtesten Mittagsrestaurants in jedem Bundesland. Die Gewinnerlokale überzeugen mit Qualität, Regionalität und lokaler Verwurzelung.

„Mit der Best Lunch-Initiative holen wir nicht nur großartige Gastronomiebetriebe vor den Vorhang, sondern stärken auch das Bewusstsein für die Bedeutung einer erholsamen Mittagspause“, erklärt Christoph Monschein, Geschäftsführer von Edenred Austria. „Gutes Essen und eine kurze Auszeit vom Arbeitsalltag steigern das Wohlbefinden und die Leistungsfähigkeit – genau das wollen wir mit dieser Aktion sichtbar machen.“

© Getty Images

Lunchliebling in Wien und „Best Lunch 2025“ in Österreich: Henry @ BDO

Ganz oben am Lunch-Treppchen steht heuer Henry @ BDO. Das stylische Lokal konnte nicht nur den Wien-Sieg holen, sondern sicherte sich mit tausenden Stimmen auch den Titel „Best Lunch 2025“ in ganz Österreich. Was die Gäste überzeugt? Eine große Auswahl, ein angenehmes Ambiente und ein klarer Fokus auf Frische, Regionalität und Vielfalt – von herzhaften Klassikern bis zu gesunden, veganen Optionen.

Die Top 3 in Wien und Österreich

Neben Henry @ BDO schafften es in Wien auch das Steakhouse El Gaucho am Rochusmarkt sowie das beliebte Pho Saigon Kitchen & Bar aufs Podest. Österreichweit komplettiert die Humuhumu da Poke Bar die Top 3.

Die 10 besten Lunch-Restaurants des Landes

Platz Restaurant Straße Ort 1 Henry at BDO Karl-Popper-Straße Wien 2 Humuhumu da Poke Bar Stempfergasse Graz 3 El Gaucho am Rochusmarkt Rochusplatz Wien 4 KARNERTA Fleischfachmarkt Ebentaler Straße Klagenfurt am Wörthersee 5 Mandas Café-Restaurant & To-go Rathausplatz Sankt Pölten 6 (ex aequo) Gasthaus Schwaigerwirt Schwaigergasse Wien 6 (ex aequo) Pho Saigon Kitchen & Bar Hegelgasse Wien 8 Restaurant Feine Küche e.U. Linke Wienzeile Wien 9 Alte Metzgerei Herrenstraße Linz 10 Mochi Praterstraße Wien

Gemeinsam mit Edenred Austria setzen de Gewinnerlokale ein Zeichen für mehr Wertschätzung, bewusste Ernährung und echte Erholungsräume im Arbeitsalltag. Die Gewinnerrestaurants dürfen künftig das „Best Lunch“-Gütesiegel tragen. Für den Bundessieger gibt’s sogar ein besonderes Goodie: eine exklusive Sparring-Session mit der Mochi-Restaurantgruppe.