× Mittagstief: Die besten Tipps gegen Müdigkeit im Büro

Kaum ist das Mittagessen verdaut, kämpfen viele im Büro mit schweren Augenlidern und Konzentrationsproblemen. Das berühmte Mittagstief kann die Produktivität stark beeinträchtigen – doch zum Glück gibt es wirksame Tricks, um die Müdigkeit zu vertreiben!

Die anfängliche Motivation im Büro lässt spätestens nach der Mittagspause oft spürbar nach. Plötzlich fällt es schwer, die Augen offenzuhalten und sich auf die Arbeit zu konzentrieren. Wenn selbst der Kaffee keine Wirkung mehr zeigt, scheint der Arbeitstag endlos. Doch keine Sorge – mit ein paar cleveren Tricks können Sie das Mittagstief überwinden und neue Energie tanken!



Regelmäßig kleine Pausen machen

Wer ohne Pause durcharbeitet, fordert das Mittagstief geradezu heraus. Statt sich stundenlang am Bildschirm zu quälen, sollten Sie alle 60–90 Minuten eine kurze Pause einlegen. Diese Pausen können auch so kurz wie eine Minute sein und darin bestehen, einen Artikel zu lesen, ein paar Dehnübungen zu machen oder kurz frische Luft zu schnappen. Das gibt neue Energie und hält wach.

Unterstützung durch den Vorgesetzten

Ein guter Chef erkennt, dass ausgeruhte Mitarbeiter produktiver sind. Sprechen Sie mit Ihrem Vorgesetzten über flexible Pausenzeiten oder die Möglichkeit, zwischendurch im Stehen zu arbeiten. Manche Unternehmen bieten sogar Ruheräume oder kurze aktive Meetings an, um den Kreislauf in Schwung zu bringen.

Genug Wasser trinken

Dehydration kann schnell zu Müdigkeit führen. Achten Sie darauf, mindestens 1,5 bis 2 Liter Wasser über den Tag verteilt zu trinken. Kaffee mag kurzfristig helfen, aber zu viel davon kann Ihren Körper austrocknen. Ein Glas Wasser mit Zitronenscheiben oder Kräutertee hält Sie wacher als der dritte Espresso.

Vollwertige Ernährung statt Fast Food

Das Schnitzel mit Pommes oder die fettige Pizza in der Mittagspause schmecken zwar gut, machen aber müde. Stattdessen sollten Sie auf leichte, nährstoffreiche Mahlzeiten setzen: Vollkornprodukte, Gemüse, Eiweiße und gesunde Fette sorgen für langanhaltende Energie. Ein frischer Salat mit Hähnchen oder ein Quinoa-Bowl hält den Blutzucker stabil und verhindert das Tief am Nachmittag.

Bewegung

Ein paar Schritte an der frischen Luft, Dehnübungen am Schreibtisch oder eine Runde Treppensteigen – Bewegung kurbelt die Durchblutung an und gibt Ihnen einen Energiekick. Falls möglich, nutzen Sie Ihre Mittagspause für einen kurzen Spaziergang. Schon 10 Minuten reichen aus, um den Kreislauf anzukurbeln und neue Motivation zu tanken.