Überraschend: Der beste Burger der Welt kommt nicht aus Amerika!

Burger sind das perfekte Comfort-Food! Doch für den besten Burger der Welt müssen Sie nicht nach New York oder Los Angeles reisen. Überraschenderweise kommt der weltbeste Burger aus Europa, wie ein aktuelles Ranking enthüllt.

Burger gibt es in allen erdenklichen Variationen und Größen. Ob mit jeder Menge Extras oder puristisch nur mit Patty und Brötchen. Aber wer serviert wirklich den besten Burger der Welt? Eine Frage, die schwer zu beantworten ist. Zum Glück hat sich die Plattform World’s Best Steaks dieser Herausforderung gestellt und kürzlich ihre Liste der besten Burger weltweit veröffentlicht!

Valencia: Die überraschende Burger-Hauptstadt

Die Antwort auf die Frage nach dem besten Burger der Welt führt uns nach Valencia, Spanien! Hier liegt das Restaurant Hundred Burgers, das laut Ranking den weltbesten Burger serviert. Das Restaurant verwendet tägliches, frisch gemahlenes, trocken gereiftes Rindfleisch und kombiniert es mit hausgemachten Demi-Brioche-Brötchen, die jeden Morgen frisch gebacken werden. Diese Mischung aus aromatischem Fleisch, saftigen Patties und duftendem, weichen Brot sorgt für das ultimative Burger-Erlebnis.

London landet auf Platz 2 und 3

London ist gleich zweimal unter den Top 3 vertreten. Auf Platz 2 landet der kultige Bleecker Burger. Hier dreht sich alles um das Wesentliche: ein medium-rare gegrilltes Dry-Aged-Patty auf einem schlichten Sesambrötchen. Die einfache Zubereitung lässt das Premium-Rindfleisch mit seinem vollen, natürlichen Geschmack perfekt zur Geltung kommen, kein Schnickschnack, sondern pure Qualität.

Auch auf dem dritten Platz zeigt sich die britische Burger-Kultur von ihrer besten Seite. Black Bear Burger in London setzt auf grasgefüttertes Rindfleisch von kleinen britischen Farmen, das zu saftigen, medium-rare Patties verarbeitet wird. Der Signature-Burger des Hauses kombiniert trocken gereiftes Rindfleisch, amerikanischen Käse, Zwiebeln und hausgemachte Saucen in einem luftigen Brioche-Brötchen.

Amerika weit abgeschlagen

Tatsächlich befindet sich das erste US-amerikanische Restaurant erst auf Platz 13! Sip & Guzzle in New York schaffte es erst hinter mehreren europäischen Spitzenrestaurants sowie einem Burgerladen aus Sydney und einem aus Buenos Aires in die Top Ten. London konnte sich hingegen als wahre Burger-Metropole etablieren und ist in den Top Ten sogar ganze viermal vertreten.

Die Top 25 der weltbesten Burger im Überblick

Hundred Burgers, Valencia Bleecker Burger, London Black Bear Burger, London Popl Burger, Copenhagen Funky Chicken Food Truck, Stockholm Gasoline Grill, Copenhagen La Birra Bar, Buenos Aires Hawksmoor, London Burger & Beyond, London Next Door, Sydney Dove, London The Gidley, Sydney Sip & Guzzle, New York Charrd, Melbourne Nowon, New York All or Nothing Burger, Alicante Gui’s Burger, Ashiya 11 Woodfire, Dubai The Loyalist Burger, Chicago Salt Shed, Brighton Red Hook Tavern, New York Reburger, Florence 4 Charles, New York Amboy, Los Angeles Heard, London

Es wird klar: Die besten Burger der Welt kommen aus der ganzen Welt und nicht nur aus Amerika.