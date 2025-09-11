Ranking: Das sind die besten Würstelstände Wiens

Von der Pfeilgasse bis zur Albertina, von Hernals bis zur Donaustadt: "Falstaff" kürt Wiens Würstel-Hotspots.
Ob mit Ketchup, Senf, Bier oder einem Glas Wein dazu – ein gutes Würstel gehört einfach zur Wiener Kultur. Seit 2024 zählen die Wiener Würstelstände offiziell zum UNESCO-Kulturerbe. Jetzt gibt’s auch die kulinarische Krönung: Die "Falstaff"-Community hat 113 Würstelstände im ganzen Land bewertet, 94 davon in Wien. Die Gewinner wurden bei einer glamourösen Preisverleihung im "Oktogon" am Schottenring gekürt.
Die absoluten Sieger
An der Spitze des Rankings teilen sich der Wiener Würstelstand in der Pfeilgasse und der legendäre Bitzinger bei der Albertina den ersten Platz – beide mit 96 Punkten nach dem bewährten Falstaff-100-Punkte-System. Aber auch in jedem einzelnen Bezirk gab es einen Favoriten, der das Würstel-Erlebnis zum Highlight macht.
Sonderpreise für besondere Leistungen
Neben den Gesamtsiegern ehrte "Falstaff" auch besondere Persönlichkeiten und Konzepte:
- Pop-Up Würstelstand des Jahres: Extra Würstelstrand, Donaustadt
- Bestes Weinangebot: Alles Wurscht, hinter der Börse
- Lebenswerk: Vera Tondl, legendärer "Leo" im 9. Bezirk
- Botschafter des Jahres: René Kachlir, "Zum scharfen René" in der City
Alle Bezirkssieger auf einen Blick
- Bezirk: Bitzinger bei der Albertina – 96 Punkte
- Bezirk: Kaiserzeit – 93 Punkte
- Bezirk: Würstelmausi – 91 Punkte
- Bezirk: Würstelstand am Südtiroler Platz – 90 Punkte
- Bezirk: Würstelbox – 91 Punkte
- Bezirk: Zum Wiener Würstl – 93 Punkte
- Bezirk: Speisekammer – 93 Punkte
- Bezirk: Wiener Würstelstand Pfeilgasse – 96 Punkte
- Bezirk: Wiener Würstelstand Spittelau – 93 Punkte
- Bezirk: Würstelbox – 91 Punkte
- Bezirk: eh scho wuascht – 93 Punkte
- Bezirk: Checkpoint 10/12 – 89 Punkte
- Bezirk: Würstel-Buffet zum Seidl – 89 Punkte
- Bezirk: Der 49er Würstelstand – 91 Punkte
- Bezirk: Würstelstand Christian Lange – 94 Punkte
- Bezirk: 16er Original Altwiener Würstelstand – 89 Punkte
- Bezirk: Würstelstand Hernals – 89 Punkte
- Bezirk: Zur Bosnarei – 92 Punkte
- Bezirk: Leo Wiener Würstelstand – 93 Punkte
- Bezirk: Heisses Eck – 93 Punkte
- Bezirk: Wolf‘s Eck – 90 Punkte
- Bezirk: Extra Würstelstrand Donauinsel – 92 Punkte
- Bezirk: Maurer Würstelstand – 92 Punkte
Von klassischen Käsekrainern über vegane Optionen bis hin zu kreativen Spezialitäten – die Wiener Würstelstände stehen für Tradition und Innovation zugleich. Viele Quereinsteiger mischen die Szene auf, bringen frische Konzepte und machen die Würstelkultur noch spannender. Fest steht: Wien kann stolz auf seine Würstelkultur sein!