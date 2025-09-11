Ranking: Das sind die besten Würstelstände Wiens

Von der Pfeilgasse bis zur Albertina, von Hernals bis zur Donaustadt: "Falstaff" kürt Wiens Würstel-Hotspots.

Ob mit Ketchup, Senf, Bier oder einem Glas Wein dazu – ein gutes Würstel gehört einfach zur Wiener Kultur. Seit 2024 zählen die Wiener Würstelstände offiziell zum UNESCO-Kulturerbe. Jetzt gibt’s auch die kulinarische Krönung: Die "Falstaff"-Community hat 113 Würstelstände im ganzen Land bewertet, 94 davon in Wien. Die Gewinner wurden bei einer glamourösen Preisverleihung im "Oktogon" am Schottenring gekürt.

Die absoluten Sieger

An der Spitze des Rankings teilen sich der Wiener Würstelstand in der Pfeilgasse und der legendäre Bitzinger bei der Albertina den ersten Platz – beide mit 96 Punkten nach dem bewährten Falstaff-100-Punkte-System. Aber auch in jedem einzelnen Bezirk gab es einen Favoriten, der das Würstel-Erlebnis zum Highlight macht.

© Getty

Sonderpreise für besondere Leistungen

Neben den Gesamtsiegern ehrte "Falstaff" auch besondere Persönlichkeiten und Konzepte:

Pop-Up Würstelstand des Jahres: Extra Würstelstrand, Donaustadt

Bestes Weinangebot: Alles Wurscht, hinter der Börse

Lebenswerk: Vera Tondl, legendärer "Leo" im 9. Bezirk

Botschafter des Jahres: René Kachlir, "Zum scharfen René" in der City

© Getty

Alle Bezirkssieger auf einen Blick

Bezirk: Bitzinger bei der Albertina – 96 Punkte Bezirk: Kaiserzeit – 93 Punkte Bezirk: Würstelmausi – 91 Punkte Bezirk: Würstelstand am Südtiroler Platz – 90 Punkte Bezirk: Würstelbox – 91 Punkte Bezirk: Zum Wiener Würstl – 93 Punkte Bezirk: Speisekammer – 93 Punkte Bezirk: Wiener Würstelstand Pfeilgasse – 96 Punkte Bezirk: Wiener Würstelstand Spittelau – 93 Punkte Bezirk: Würstelbox – 91 Punkte Bezirk: eh scho wuascht – 93 Punkte Bezirk: Checkpoint 10/12 – 89 Punkte Bezirk: Würstel-Buffet zum Seidl – 89 Punkte Bezirk: Der 49er Würstelstand – 91 Punkte Bezirk: Würstelstand Christian Lange – 94 Punkte Bezirk: 16er Original Altwiener Würstelstand – 89 Punkte Bezirk: Würstelstand Hernals – 89 Punkte Bezirk: Zur Bosnarei – 92 Punkte Bezirk: Leo Wiener Würstelstand – 93 Punkte Bezirk: Heisses Eck – 93 Punkte Bezirk: Wolf‘s Eck – 90 Punkte Bezirk: Extra Würstelstrand Donauinsel – 92 Punkte Bezirk: Maurer Würstelstand – 92 Punkte

Von klassischen Käsekrainern über vegane Optionen bis hin zu kreativen Spezialitäten – die Wiener Würstelstände stehen für Tradition und Innovation zugleich. Viele Quereinsteiger mischen die Szene auf, bringen frische Konzepte und machen die Würstelkultur noch spannender. Fest steht: Wien kann stolz auf seine Würstelkultur sein!