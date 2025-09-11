Alles zu oe24VIP
© Getty

Laut "Falstaff"

Ranking: Das sind die besten Würstelstände Wiens

11.09.25, 10:55
Von der Pfeilgasse bis zur Albertina, von Hernals bis zur Donaustadt: "Falstaff" kürt Wiens Würstel-Hotspots.

Ob mit Ketchup, Senf, Bier oder einem Glas Wein dazu – ein gutes Würstel gehört einfach zur Wiener Kultur. Seit 2024 zählen die Wiener Würstelstände offiziell zum UNESCO-Kulturerbe. Jetzt gibt’s auch die kulinarische Krönung: Die "Falstaff"-Community hat 113 Würstelstände im ganzen Land bewertet, 94 davon in Wien. Die Gewinner wurden bei einer glamourösen Preisverleihung im "Oktogon" am Schottenring gekürt.

Die absoluten Sieger 

An der Spitze des Rankings teilen sich der Wiener Würstelstand in der Pfeilgasse und der legendäre Bitzinger bei der Albertina den ersten Platz – beide mit 96 Punkten nach dem bewährten Falstaff-100-Punkte-System. Aber auch in jedem einzelnen Bezirk gab es einen Favoriten, der das Würstel-Erlebnis zum Highlight macht.

Würstelstand
© Getty

Sonderpreise für besondere Leistungen

Neben den Gesamtsiegern ehrte "Falstaff" auch besondere Persönlichkeiten und Konzepte:

  • Pop-Up Würstelstand des Jahres: Extra Würstelstrand, Donaustadt
  • Bestes Weinangebot: Alles Wurscht, hinter der Börse
  • Lebenswerk: Vera Tondl, legendärer "Leo" im 9. Bezirk
  • Botschafter des Jahres: René Kachlir, "Zum scharfen René" in der City

Würstelstand
© Getty

Alle Bezirkssieger auf einen Blick

  1. Bezirk: Bitzinger bei der Albertina – 96 Punkte
  2. Bezirk: Kaiserzeit – 93 Punkte
  3. Bezirk: Würstelmausi – 91 Punkte
  4. Bezirk: Würstelstand am Südtiroler Platz – 90 Punkte
  5. Bezirk: Würstelbox – 91 Punkte
  6. Bezirk: Zum Wiener Würstl – 93 Punkte
  7. Bezirk: Speisekammer – 93 Punkte
  8. Bezirk: Wiener Würstelstand Pfeilgasse – 96 Punkte
  9. Bezirk: Wiener Würstelstand Spittelau – 93 Punkte
  10. Bezirk: Würstelbox – 91 Punkte
  11. Bezirk: eh scho wuascht – 93 Punkte
  12. Bezirk: Checkpoint 10/12 – 89 Punkte
  13. Bezirk: Würstel-Buffet zum Seidl – 89 Punkte
  14. Bezirk: Der 49er Würstelstand – 91 Punkte
  15. Bezirk: Würstelstand Christian Lange – 94 Punkte
  16. Bezirk: 16er Original Altwiener Würstelstand – 89 Punkte
  17. Bezirk: Würstelstand Hernals – 89 Punkte
  18. Bezirk: Zur Bosnarei – 92 Punkte
  19. Bezirk: Leo Wiener Würstelstand – 93 Punkte
  20. Bezirk: Heisses Eck – 93 Punkte
  21. Bezirk: Wolf‘s Eck – 90 Punkte
  22. Bezirk: Extra Würstelstrand Donauinsel – 92 Punkte
  23. Bezirk: Maurer Würstelstand – 92 Punkte

Von klassischen Käsekrainern über vegane Optionen bis hin zu kreativen Spezialitäten – die Wiener Würstelstände stehen für Tradition und Innovation zugleich. Viele Quereinsteiger mischen die Szene auf, bringen frische Konzepte und machen die Würstelkultur noch spannender. Fest steht: Wien kann stolz auf seine Würstelkultur sein!

