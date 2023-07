Gehört Ketchup in den Kühlschrank? Heinz beendet Debatte

Lange wurde diskutiert, nun steht die Antwort endlich fest: Der Ketchup-Hersteller Heinz erklärt, ob Ketchup in den Kühlschrank gehört oder nicht.

Der Saucenkrieg ist zu Ende. Zumindest, wenn es darum geht, ob Ketchup im Kühlschrank oder doch lieber in der Speisekammer aufbewahrt werden soll. Oder wie bei den meisten von uns: einfach irgendwo in einem Schrank in der Küche. Denn nun meldet sich der Ketchup-König zu Wort: Heinz Ketchup liefert die langersehnte Antwort auf eine der schwierigsten Fragen des Universums.

Gehört Ketchup in den Kühlschrank? Auch Cardi B hat eine klare Meinung

Einige denken jetzt vielleicht: “Darüber gibt es keine Debatte. Natürlich gehört Ketchup in den Kühlschrank! Das steht sogar auf der Flasche!” Nun, nicht jede:r sieht das so. Bereits 2019 entfachte Cardi B die kulinarische Debatte erneut, indem sie auf Twitter schrieb: “Menschen, die ihren Ketchup in den Kühlschrank stellen, kann man nicht trauen.”

People who put their ketchup in the fridge are not to be trusted . — Cardi B (@iamcardib) August 9, 2019

Der Tweet der Rapperin erhielt mehr als 27.000 Likes und löste mit 2.600 Kommentaren, Argumente für beide Seiten der Debatte aus.

Gehört Ketchup in den Kühlschrank? Das ist die klare Antwort

Fast vier Jahre nach dem Urteil von Cardi B versucht Heinz nun ein für alle mal die Debatte zu beenden. Der Konzern veröffentlichte auf Twitter eine Pressemeldung, in der es heißt: "Übrigens: Ketchup. gehört. in. den. Kühlschrank!!!"

Auf die Frage gibt es daher nun eine ganz klare Antwort: Ja, Ketchup gehört definitiv in den Kühlschrank. Die Antwort steht doch nicht umsonst auf der Rückseite der Flasche...