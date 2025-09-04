Kopf an Kopf Rennen: Hier gibt's die besten Wiener Schnitzel Österreichs

Am 9. September feiert Österreich den Wiener Schnitzeltag. Und wo lässt sich der Staatsfeiertag besser feiern, als in einem der besten Schnitzel-Restaurants des Landes? Die besten Adressen dazu verrät das Gourmet-Magazin "Falstaff" im neuesten Wiener Schnitzel-Ranking.
Das große "Falstaff"-Voting kürt zum fünften Mal die besten Wiener Schnitzel des Landes. Die "Falstaff"-Community hat entschieden, wo das Original am besten schmeckt. Dabei gilt: Nur Lokale, die echtes Kalbfleisch verwenden, durften antreten. Eine Woche lang konnten Schnitzel-Fans ihre Favoriten nominieren, danach wurde zwei Wochen abgestimmt. Das Ergebnis zeigt: Qualität setzt sich durch.
Die besten Schnitzel des Landes
In Wien verteidigt das "Plachutta" bereits zum dritten Mal in Folge seinen Spitzenplatz.
Auch in Salzburg bleibt alles beim Alten: Das "Hotel Sacher" behauptet seinen Thron mit einem perfekten Wiener Schnitzel vom Kalbsrücken. In Oberösterreich bestätigt der "Keplingerwirt" seine Vorjahresleistung und sichert sich erneut den ersten Platz. Zwei Comeback-Sieger feiern ihre Rückkehr an die Spitze: "Grubers" in Angerberg (Tirol) und "Der Tschebull" am Faaker See (Kärnten).
Die größte Überraschung liefert die Steiermark: Dort gelingt dem "Wirthaus Lilli" in Fehring das Schnitzel-Wunder. Als Neueinsteiger im Ranking erobert das Lokal sofort den ersten Platz. Ähnliche Sensationen schaffen "Der Knappenhof" in Reichenau an der Rax (Niederösterreich) und das Restaurant "Ruckendorfer" in Eisenstadt (Burgenland) – beide springen als Neulinge direkt an die Spitze ihrer Bundesländer.
Wiener Spitzenfeld besonders hart umkämpft
In der Bundeshauptstadt folgen hinter Sieger "Plachutta" weitere Traditionsadressen: "Figlmüller" belegt Platz zwei, das "Restaurant Rote Bar" schafft es auf den dritten Stockerlplatz. In Salzburg folgen hinter dem "Sacher Grill" das "Döllerers Wirtshaus" in Golling und der "Neuwirt" in Bad Vigaun. Die Steiermark sieht nach Überraschungssieger "Wirtshaus Lilli" den "Mohrenwirt Graz" und "Der Steirer" auf den Plätzen.
Die Bundeslandsieger im Überblick
- Wien: Plachutta, 1010
- Niederösterreich: Der Knappenhof, 2651 Reichenau an der Rax
- Oberösterreich: Keplingerwirt, St. Johann am Wimberg
- Salzburg: Sacher Grill, 5020 Salzburg
- Steiermark: Wirtshaus Lilli, 8350 Fehring
- Burgenland: Ruckendorfer, 7000 Eisenstadt
- Kärnten: Der Tschebull, 9580 Villach
- Tirol: Grubers Restaurant, 6320 Angerberg
- Vorarlberg: Der Löwen, 6700 Bludenz
Wien
- Plachutta, 1010 Wien
- Figlmüller, 1010 Wien
- Restaurant Rote Bar, 1010 Wien
- Huth Gastwirtschaft, 1010 Wien
- Café Imperial, 1010 Wien
- Zum Schwarzen Kameel, 1010 Wien
- Pichlmaiers zum Herkner, 1170 Wien
- Meissl & Schadn, 1010 Wien
- Meierei im Stadtpark, 1030 Wien
- Gerstner, 1010 Wien
Salzburg
- Sacher Grill, 5020 Salzburg
- Döllerers Wirtshaus, 5440 Golling an der Salzach
- Neuwirt – Hotel & Wirtshaus, 5424 Bad Vigaun
- Stefans im Schlossbauer, 5400 Adneter Riedl
- Gasthof Bürglhöh – Das Wirtshaus, 5500 Bischofshofen
Steiermark
- Wirtshaus Lilli, 8350 Fehring
- Mohrenwirt Graz, 8020 Graz
- Der Steirer, 8020 Graz
- Der Murauer Gasthof, 8850 Murau
- Landhauskeller, 8010 Graz
Niederösterreich
- Der Knappenhof, 2651 Reichenau an der Rax
- Landhaus Bacher, 3512 Mautern an der Donau
- Restaurant Loibnerhof – Knoll, 3601 Dürnstein
- Triad, 2853 Krumbach
- Gasthaus Gruber, 3324 Euratsfeld
Oberösterreich
- Keplingerwirt, 4172 St. Johann am Wimberg
- Göttfried, 4020 Linz
- Gasthof Rahofer, 4484 Kronsdorf
- Wirt z’ Zell Gasthaus Langwallner, 4893 Zell am Moos
- Waldschänke, 4710 Grieskirchen
Tirol
- Grubers Restaurant, 6320 Angerberg
- Gasthaus Hotel Rieder, 6200 Jenbach
- Restaurant Sailer, 6020 Innsbruck
- Bichlhof Restaurant, 6370 Kitzbühel
- Der Walzl, 6072 Lans
Kärnten
- Der Tschebull, 9580 Villach
- Hotel Schloss Seefels, 9212 Pörtschach am Wörthersee
- Josef, 9500 Villach
- Frierss Feines Haus, 9500 Villach
- Das Kulinarium, 9020 Klagenfurt
Vorarlberg
- Der Löwen, 6700 Bludenz
- Gasthof Löwen, 6774 Tschagguns
- Hotel Gasthof Krönele, 6890 Lustenau
- Montafoner Hof, 6774 Tschagguns
- Gastwirtschaft Schattenburg, 6800 Feldkirch
Burgenland
- Ruckendorfer, 7000 Eisenstadt
- Gasthaus Fuchs, 7331 Weppersdorf
- Taubenkobel, 7331 Schützen am Gebirge
- Gasthof-Pension Wein, 7091 Breitenbrunn
- Die Alm by Rabina, 7000 Eisenstadt
Die Auszeichnung gilt als Qualitätssiegel für Gastronomen und wichtige Orientierung für Schnitzel-Liebhaber. Wer das beste Schnitzel Österreichs genießen will, hat jetzt die ultimative Landkarte.