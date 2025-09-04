Kopf an Kopf Rennen: Hier gibt's die besten Wiener Schnitzel Österreichs

Am 9. September feiert Österreich den Wiener Schnitzeltag. Und wo lässt sich der Staatsfeiertag besser feiern, als in einem der besten Schnitzel-Restaurants des Landes? Die besten Adressen dazu verrät das Gourmet-Magazin "Falstaff" im neuesten Wiener Schnitzel-Ranking.

Das große "Falstaff"-Voting kürt zum fünften Mal die besten Wiener Schnitzel des Landes. Die "Falstaff"-Community hat entschieden, wo das Original am besten schmeckt. Dabei gilt: Nur Lokale, die echtes Kalbfleisch verwenden, durften antreten. Eine Woche lang konnten Schnitzel-Fans ihre Favoriten nominieren, danach wurde zwei Wochen abgestimmt. Das Ergebnis zeigt: Qualität setzt sich durch.

Die besten Schnitzel des Landes

In Wien verteidigt das "Plachutta" bereits zum dritten Mal in Folge seinen Spitzenplatz.

Auch in Salzburg bleibt alles beim Alten: Das "Hotel Sacher" behauptet seinen Thron mit einem perfekten Wiener Schnitzel vom Kalbsrücken. In Oberösterreich bestätigt der "Keplingerwirt" seine Vorjahresleistung und sichert sich erneut den ersten Platz. Zwei Comeback-Sieger feiern ihre Rückkehr an die Spitze: "Grubers" in Angerberg (Tirol) und "Der Tschebull" am Faaker See (Kärnten).

Die größte Überraschung liefert die Steiermark: Dort gelingt dem "Wirthaus Lilli" in Fehring das Schnitzel-Wunder. Als Neueinsteiger im Ranking erobert das Lokal sofort den ersten Platz. Ähnliche Sensationen schaffen "Der Knappenhof" in Reichenau an der Rax (Niederösterreich) und das Restaurant "Ruckendorfer" in Eisenstadt (Burgenland) – beide springen als Neulinge direkt an die Spitze ihrer Bundesländer.

© Getty Images

Wiener Spitzenfeld besonders hart umkämpft

In der Bundeshauptstadt folgen hinter Sieger "Plachutta" weitere Traditionsadressen: "Figlmüller" belegt Platz zwei, das "Restaurant Rote Bar" schafft es auf den dritten Stockerlplatz. In Salzburg folgen hinter dem "Sacher Grill" das "Döllerers Wirtshaus" in Golling und der "Neuwirt" in Bad Vigaun. Die Steiermark sieht nach Überraschungssieger "Wirtshaus Lilli" den "Mohrenwirt Graz" und "Der Steirer" auf den Plätzen.

Die Bundeslandsieger im Überblick

Wien: Plachutta, 1010

Niederösterreich: Der Knappenhof, 2651 Reichenau an der Rax

Oberösterreich: Keplingerwirt, St. Johann am Wimberg

Salzburg: Sacher Grill, 5020 Salzburg

Steiermark: Wirtshaus Lilli, 8350 Fehring

Burgenland: Ruckendorfer, 7000 Eisenstadt

Kärnten: Der Tschebull, 9580 Villach

Tirol: Grubers Restaurant, 6320 Angerberg

Vorarlberg: Der Löwen, 6700 Bludenz

Wien

Plachutta, 1010 Wien Figlmüller, 1010 Wien Restaurant Rote Bar, 1010 Wien Huth Gastwirtschaft, 1010 Wien Café Imperial, 1010 Wien Zum Schwarzen Kameel, 1010 Wien Pichlmaiers zum Herkner, 1170 Wien Meissl & Schadn, 1010 Wien Meierei im Stadtpark, 1030 Wien Gerstner, 1010 Wien

Salzburg

Sacher Grill, 5020 Salzburg Döllerers Wirtshaus, 5440 Golling an der Salzach Neuwirt – Hotel & Wirtshaus, 5424 Bad Vigaun Stefans im Schlossbauer, 5400 Adneter Riedl Gasthof Bürglhöh – Das Wirtshaus, 5500 Bischofshofen

Steiermark

Wirtshaus Lilli, 8350 Fehring Mohrenwirt Graz, 8020 Graz Der Steirer, 8020 Graz Der Murauer Gasthof, 8850 Murau Landhauskeller, 8010 Graz

Niederösterreich

Der Knappenhof, 2651 Reichenau an der Rax Landhaus Bacher, 3512 Mautern an der Donau Restaurant Loibnerhof – Knoll, 3601 Dürnstein Triad, 2853 Krumbach Gasthaus Gruber, 3324 Euratsfeld

Oberösterreich

Keplingerwirt, 4172 St. Johann am Wimberg Göttfried, 4020 Linz Gasthof Rahofer, 4484 Kronsdorf Wirt z’ Zell Gasthaus Langwallner, 4893 Zell am Moos Waldschänke, 4710 Grieskirchen

Tirol

Grubers Restaurant, 6320 Angerberg Gasthaus Hotel Rieder, 6200 Jenbach Restaurant Sailer, 6020 Innsbruck Bichlhof Restaurant, 6370 Kitzbühel Der Walzl, 6072 Lans

Kärnten

Der Tschebull, 9580 Villach Hotel Schloss Seefels, 9212 Pörtschach am Wörthersee Josef, 9500 Villach Frierss Feines Haus, 9500 Villach Das Kulinarium, 9020 Klagenfurt

Vorarlberg

Der Löwen, 6700 Bludenz Gasthof Löwen, 6774 Tschagguns Hotel Gasthof Krönele, 6890 Lustenau Montafoner Hof, 6774 Tschagguns Gastwirtschaft Schattenburg, 6800 Feldkirch

Burgenland

Ruckendorfer, 7000 Eisenstadt Gasthaus Fuchs, 7331 Weppersdorf Taubenkobel, 7331 Schützen am Gebirge Gasthof-Pension Wein, 7091 Breitenbrunn Die Alm by Rabina, 7000 Eisenstadt

Die Auszeichnung gilt als Qualitätssiegel für Gastronomen und wichtige Orientierung für Schnitzel-Liebhaber. Wer das beste Schnitzel Österreichs genießen will, hat jetzt die ultimative Landkarte.