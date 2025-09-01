Wiener-Schnitzel-Index 2025: In dieser Stadt werden die meisten Schnitzel gegessen

Am 9. September feiert Österreich den Wiener Schnitzeltag. Grund genug um sich die heimischen Schnitzel-Vorlieben genauer anzusehen.

Zum dritten Mal präsentiert Lieferando Österreich den Wiener-Schnitzel-Index. Die Lieferdienst-App hat das Bestellverhalten rund ums Schnitzel in den fünf größten Städten Österreichs analysiert und auf Basis der Ergebnisse die heimische Schnitzelhauptstadt 2025 gekürt. Während Wien und Innsbruck um den ESC kämpften, hat eine andere Stadt heimlich die kulinarische Krone an sich gerissen.

Graz ist Schnitzelhauptstadt 2025

Wie bereits 2024 ist auch dieses Jahr Graz die Schnitzelhauptstadt des Landes. Obwohl Wien mit einer hohen Schnitzelrestaurantdichte (228 Restaurants) und Vielfalt überzeugt, bestellen die Grazer:innen im Verhältnis deutlich öfter Schnitzel. Im Pro-Kopf-Vergleich werden in Graz mehr Schnitzel bestellt als in jeder anderen großen Stadt Österreichs. Darüber hinaus führt Graz bei den Bewertungen der User:innen (durchschnittlich 4,41 von 5 möglichen Sternen) knapp vor Salzburg (durchschnittlich 4,39 Sterne). Mit diesen Topbewertungen entscheidet die Titelverteidigerin auch 2025 das Rennen für sich: Graz bleibt Österreichs Schnitzelhauptstadt.

Bundesländerspezifische Schnitzelvorlieben

Insgesamt betrachtet zeigen alle bewerteten Städte ihre individuellen Stärken: Linz etabliert sich mit einem Anteil von 9 Prozent aller Bestellungen als Aufsteiger und außerdem als Budget-Favorit. In Innsbruck dominiert das traditionelle Kalbsschnitzel, während Salzburg seinen Ruf als Premium-Standort bestätigt. Und Wien weist als Namenspatronin insgesamt das größte und vielfältigste Angebot an Wiener Schnitzel auf.

Wo das Schnitzel wie viel kostet

Die Preisunterschiede zwischen den Städten sind beachtlich. Wien zeigt das breiteste Spektrum: Vom günstigsten Angebot um 3,90 Euro bis zur exklusiven Variante um 44,90 Euro ist alles dabei. In Linz ist die Spannbreite nicht ganz so hoch: mindestens 4,99 Euro und höchstens 24,90 Euro pro Schnitzel, machen die Stadt zum El Dorado für preisbewusste Genießer:innen. Salzburg hingegen bleibt ihrem Ruf als hochpreisige Stadt treu: Hier beginnt die Skala erst bei 8,40 Euro und reicht bis 25,90 Euro. Innsbruck liegt mit 8,50 Euro am unteren Ende zwar nahe an Salzburg, verzeichnet aber Spitzenwerte bis 32,00 Euro. Auffällig ist dabei der Fokus auf Kalbfleisch, das in Tirol traditionell stärker nachgefragt wird. Graz bewegt sich mit 6,80 bis 20,60 Euro im soliden Mittelfeld.

Community-Bewertung und Lieblingsadressen

Neben Menge und Preis zeigt der Blick auf die Bewertungen, wo die Community besonders gern bestellt. An der Spitze stehen in Wien die Pizzeria Portolino, in Graz Wiener & Co, in Linz das Wirzhaus zur ewigen Ruh, in Salzburg das Alpenstüberl und in Innsbruck die Pizzeria Maurizio. Zugleich liegen Graz und Salzburg im Städtevergleich bei den Bewertungen knapp voran, Wien überzeugt mit der größten Auswahl, Innsbruck mit Kalbsklassikern und Linz mit leistbaren Favoriten.