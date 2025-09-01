Nur zwei Stunden entfernt: Der coolste Food-Markt eröffnet bald in Budapest!

Am Samstag, den 20. September 2025, öffnet in Budapest ein kulinarisches Highlight: der Time Out Market. Bereits gefeiert in Städten wie Lissabon, Barcelona oder Porto, zieht das weltweit erfolgreiche Konzept nun auch in die Donaumetropole ein.

Auf über 2.500 m² Innenfläche und einer 700 m² großen Dachterrasse erwarten die Besucher des neuen Time Out Market Budapest 11 Spitzenrestaurants, 3 Bars und 5 Veranstaltungsflächen. Von ungarischen Klassikern bis zu internationalen Spezialitäten: Jeder Stand ist eine kleine kulinarische Welt für sich. Und das Beste: Von Wien aus ist der weltweit bekannte und beliebte Streetfood-Markt in nur zwei Stunden erreichbar – perfekt für einen spontanen Tagesausflug oder Wochenendtrip.

Historischer Charme trifft Streetfood

Unter den Essenständen befinden sich bereits bekannte Namen wie Anyukám Mondta, Szaletly, Pingrumba, sowie 101 Bistro, Canteen by Pesti István oder M’EAT by Rácz Jenő. Fans von Meeresdelikatessen kommen bei Bigfish auf ihre Kosten, Liebhaber exotischer Küche bei Hai Nam Pho. Für feine Drinks sorgen die Wines of Hungary Bar, die Absolut Bar und Dreher Tanksör.

Der Market befindet sich in einem frisch renovierten historischen Gebäude, das früher ein stillgelegtes Kaufhaus war. Heute verbindet der elegante Innenraum historische Architektur mit urbanem Flair und schafft so den perfekten Treffpunkt für kulinarische Highlights. Workshops, Ausstellungen und Dinner-Events machen jeden Besuch zu einem kulturellen Erlebnis.

Ein Schritt auf die internationale Bühne

Mit der Eröffnung rückt Budapest noch stärker auf die internationale Gastro-Landkarte. Für Touristen und Einheimische gleichermaßen bietet der Market kulinarische Vielfalt, kulturelle Highlights und ein unvergleichliches urbanes Lebensgefühl.