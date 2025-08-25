Tisch-Knigge international: 8 Dinge, die Sie lieber vermeiden sollten

Wer im Ausland Pizza mit den Händen isst oder Cappuccino nachmittags bestellt, kann schnell für Stirnrunzeln sorgen. Tisch-Regeln sind weltweit ziemlich verschieden – hier erfahren Sie, welche Fettnäpfchen Sie beim Essen lieber meiden sollten.

Essen ist überall auf der Welt wichtig – und überall ein bisschen anders. Während man in Österreich entspannt Pizza mit den Händen futtert oder Cappuccino am Nachmittag bestellt, kann das anderswo für irritierte Blicke sorgen. Damit Sie auf Reisen nicht ins Fettnäpfchen treten, hier ein paar Tisch-Regeln aus aller Welt, die Sie kennen sollten.

Italien – Cappuccino hat ein Zeitfenster

In Italien gilt: Cappuccino bitte nur am Morgen, und zwar idealerweise bis 11 Uhr. Er wird nämlich als „Frühstücksgetränk“ gesehen – wer ihn nachmittags bestellt, outet sich sofort als Tourist:in. Stattdessen besser einen Espresso bestellen.

Ägypten & Portugal – Finger weg vom Salzstreuer

In beiden Ländern gilt es als Beleidigung, wenn Sie nach Salz oder Pfeffer fragen. Die Botschaft dahinter: „Das Essen schmeckt nicht.“ Besser: kosten Sie einfach und vertrauen Sie auf die Würze der Köchin oder des Kochs.

China – Teller nicht leer essen

Hier ist es genau andersherum als bei uns: Wer den Teller komplett leer isst, signalisiert damit, dass er eigentlich noch Hunger hat. Besser ein kleines bisschen übrig lassen – das zeigt, dass Sie satt und zufrieden sind.

Südkorea – Respekt vor den Älteren

In Südkorea hat Tisch-Etikette viel mit Respekt zu tun. Warten Sie, bis die ältesten Personen Platz genommen und mit dem Essen begonnen haben. Reichen Sie Speisen und Getränke mit beiden Händen weiter – und essen Sie in etwa im gleichen Tempo wie die anderen.

Indien – Teller bitte leer essen

In Indien ist es ein Zeichen der Wertschätzung, wenn der Teller komplett leer gegessen wird. Damit zeigen Sie, dass es geschmeckt hat und Sie das Essen respektieren. Außerdem: Essen mit der rechten Hand, die linke gilt traditionell als unrein.

Chile – Hände weg von Pizza & Sandwiches

In Chile sollten Sie nicht mit den Händen essen – auch nicht Dinge, die bei uns „Fingerfood“ heißen. Pizza, Burger oder Sandwiches: Alles wird ordentlich mit Messer und Gabel gegessen.

Thailand – die Gabel hat Sonderregeln

In Thailand wird die Gabel nicht direkt zum Essen benutzt, sondern dient nur dazu, Speisen auf den Löffel zu schieben. Gegessen wird dann mit dem Löffel oder mit Stäbchen. Direkt von der Gabel essen wirkt unhöflich.

Großbritannien – kein Teelöffel-Konzert

Beim Tee umrühren bitte leise! Wer den Löffel klirrend gegen die Tasse stößt, gilt als unfein. Auch klar: mit offenem Mund reden oder kauen kommt gar nicht gut an. Lieber leise, elegant und mit einem Lächeln.

Andere Länder, andere Tisch-Sitten!