Knusprig und köstlich: Vier goldene Frittier-Rezepte für jeden Geschmack

Gusto auf Frittiertes? Taco-Röllchen, Popcorn-Chicken und Co. - eine knusprige Köstlichkeit nach der anderen steht zum Nachkochen und Schnabulieren bereit!
Popcorn-Chicken mit Salat
ZUTATEN FÜR 4 PERSONEN
- 120 g Salat
- 1 Handvoll Spinat
- 120 g Rotkraut
- 100 g Joghurt
- 4 EL Zitronensaft
- 1 EL Ketchup
- Salz
- weißer Pfeffer
- 60 g geriebener Cheddar
- 500 g Hühnerbrust
- 2 Eier
- 2 EL Mehl
- 2 EL Popcornmais
- 120 g Panko
- 800 g Frittierfett
ZUBEREITUNG *LEICHT* 40 MIN
- Salat und Spinat verlesen, waschen, trockenschleudern und bei Bedarf kleiner zupfen oder in Streifen schneiden. Rotkraut waschen, putzen und ebenfalls in Streifen schneiden.
- Für das Dressing Joghurt mit Zitronensaft, Ketchup, Salz und Pfeffer verrühren und abschmecken. Salat, Spinat und Rotkraut in eine Schale geben, mit Dressing beträufeln und den Käse aufstreuen.
- Das Hühnerf leisch abbrausen und gut trockentupfen. In mundgerechte Stücke teilen, leicht klopfen, salzen und pfeffern.
- Eier in einen tiefen Teller geben und gut verquirlen. Mehl in einen zweiten tiefen Teller geben. Popcornmais grob hacken und mit den Panko-Bröseln in einem tiefen Teller vermengen. Hühnerteile erst in Mehl wenden, gut abklopfen und anschließend in Ei und Mais-Bröseln panieren.
- In einer Fritteuse oder einem großen Topf das Frittierfett auf 170 °C erhitzen. Die Nuggets darin portionsweise bei aufgelegtem Deckel goldbraun frittieren (Achtung, Spritzgefahr durch platzenden Mais!). Mit dem Schaumlöffel herausheben und kurz auf Küchenpapier abtropfen lassen. Neben dem Salat anrichten.
Reis-Kroketten
ZUTATEN FÜR 4-6 PERSONEN
- 1 Zwiebel
- 2 EL Olivenöl
- 300 g Reis
- 1 EL Paradeisermark
- 100 ml Weißwein
- 500 g Paradeiser aus der Dose
- ca. 500 ml Fleischfond
- 60 g geriebener Parmesan
- 30 g Butter
- Salz
- Pfeffer
- 2 Eier
- 100 g Semmelbrösel
- Pflanzenöl zum Frittieren
ZUBEREITUNG *LEICHT* 45 MIN
- Zwiebel abziehen und fein würfeln. In einer Pfanne im heißen Öl weich dünsten. Reis und Paradeisermark kurz mitschwitzen, mit Wein ablöschen und einkochen. Paradeiser ergänzen und Fond angießen.
- Etwa 15 Minuten dicklich köcheln, bis der Reis mit leichtem Biss gegart ist. Etwas abkühlen lassen, Parmesan und Butter in Stücken untermischen und mit Salz und Pfeffer würzen. Vollständig auskühlen lassen.
- Aus der Masse mit feuchten Händen 4-5 cm lange, ovale Bällchen formen. In den verquirlten Eiern wenden und mit den Bröseln panieren. Im heißen Öl (ca. 170 °C) 4-5 Minuten goldbraun frittieren. Auf Küchenpapier abtropfen lassen.
Zucchinisticks mit Aioli
ZUTATEN FÜR 4 PERSONEN
Für die Aioli:
- 4 Knoblauchzehen
- 2 Eigelb
- 1 TL Dijon-Senf
- 100 ml Pflanzenöl
- 100 ml Olivenöl
- 2 TL Zitronensaft
- Salz
- 2 Stängel Petersilie
Für die Sticks:
- 2 Zucchini
- Salz, Pfeffer
- 3 EL Mehl
- 2 Eier
- 80 g Panko
- Pflanzenöl zum Frittieren
ZUBEREITUNG *LEICHT* 40 MIN
- Für die Aioli Knoblauch abziehen und in eine Schüssel pressen. Mit Eigelb und Senf vermischen. Unter ständigem Rühren Pf lanzenöl und 80 ml Olivenöl in dünnem Strahl einf ließen lassen, bis eine glänzende Creme entstanden ist. Mit Zitronensaft und Salz abschmecken.
- Petersilienblätter abzupfen und in Streifen schneiden. Aioli in ein Schälchen füllen, mit übrigem Öl beträufeln und mit Petersilie bestreuen.
- Für die Sticks Zucchini abbrausen und putzen. In fingerdicke Stifte schneiden. Mit Salz und Pfeffer würzen, erst im Mehl, dann in den verquirlten Eiern wenden.
- Mit Panko panieren und portionsweise im heißen Öl 4-5 Minuten goldbraun ausbacken. Auf Küchenpapier abtropfen lassen und mit Aioli servieren.
Taco-Röllchen mit Avocadosauce
ZUTATEN FÜR 4 PERSONEN
- 400 ml Hühnerfond
- 2 Hühnerbrustfilets
- 1 Zwiebel
- 2 Knoblauchzehen
- 4 EL Pflanzenöl
- 120 g Dosenmais
- 1/2 TL Kreuzkümmelpulver
- Salz
- Chiliflocken
- 2 EL Crème fraîche
- 250 g Maismehltortillas soft (12 Stück à 15 cm)
- 160 g geriebener Cheddar
- 1 Avocado
- 1/2 Handvoll Koriandergrün
- 1/2 Eisbergsalat
- 150 g Sauerrahm
- 2 EL Limettensaft
- Pfeffer
- 80 g Queso Fresco (mexikanischer Weichkäse)
ZUBEREITUNG *LEICHT *50 MIN
- Den Fond in einem Topf auf kochen. Hühnerbrustfilets abbrausen, in den Fond legen und ca. 15 Minuten bei milder Hitze garziehen lassen. Von der Hitze nehmen und im Fond abkühlen lassen. Anschließend gut abtropfen lassen und fein zerpf lücken.
- Zwiebel und Knoblauch abziehen und würfeln. In einer Pfanne in 1 EL heißem Öl weich dünsten. Abgetropften Mais und Hühnerf leisch untermischen und Pfanne von der Hitze nehmen. Mit Kreuzkümmel, Salz und Chili würzen und abkühlen lassen. Crème fraîche untermischen.
- Backofen auf 200 °C Ober-und Unterhitze vorheizen. Jede Tortilla im unteren Drittel in einem Streifen mit etwas Füllung belegen, dabei zum Rand etwas Abstand lassen. Mit Cheddar bestreuen und nach oben hin aufrollen.
- Sind alle geformt, diese rundherum mit Öl bepinseln und mit etwas Abstand mit der Nahtseite nach unten in eine ofenfeste Form legen. In 10-15 Minuten goldbraun backen.
- Inzwischen für die Sauce die Avocado halbieren, entkernen und das Fruchtf leisch aus der Schale lösen. Koriandergrün und Salat abbrausen, trockenschütteln.
- Koriander mit Avocado, 100 g Sauerrahm, Limettensaft, Salz und Pfeffer fein pürieren und abschmecken. Salat putzen und in Streifen schneiden. Auf Teller verteilen, mit den Röllchen belegen und die Sauce darübergeben. Den Queso darüber bröseln und mit dem übrigen Sauerrahm beträufeln.
