× Kurz mal weg? Die besten Kurztrips für ein langes Wochenende

Koffer packen, Alltag aus – diese 9 Reiseziele sind wie gemacht fürs verlängerte Wochenende! Ob Tapas in Sevilla, Wandern am Achensee oder Design-Shopping in Kopenhagen: Hier finden Sie kleine Auszeiten mit großer Wirkung – perfekt für einen Miniurlaub zwischendurch.

Ob Sonne, Stadtflair oder Alpenfrische – diese Reiseziele liefern das Maximum an Auszeit in minimaler Zeit. Also: verlängertes Wochenende notieren, Flüge oder Zug buchen und dann? Einfach mal raus.

1. Sevilla – Tapas, Tanz und 1000 Jahre Sonne

© Getty Images ×

Andalusien ruft – und zwar laut! Sevilla ist ein echtes Powerpaket für alle, die Kultur, Kulinarik und Sonnenschein in einem Wochenende unterbringen wollen. Paläste wie aus Märchen, Flamenco auf der Straße und Tapas an jeder Ecke. Unser Tipp: Ein lauer Abend im Barrio Santa Cruz mit einem Glas Rioja – besser geht es nicht.

2. Malta – Kleine Insel, große Wirkung

© Getty Images ×

Wer mediterranes Flair ohne Massen sucht, ist auf Malta genau richtig. Die Insel ist klein genug, um sie an einem Wochenende zu erkunden – und groß genug, um sich wie Urlaub pur anzufühlen. Valletta bietet Geschichte, Gassen und Goldstein-Charme, während die Strände und Felsbuchten rundherum zum Durchatmen einladen. Bonus: Fast immer Sonne!

3. Dublin – Guinness, Geschichte und gute Laune

© Getty Images ×

Dublin ist perfekt für ein Wochenende, an dem Kultur auf Pub-Kultur trifft. Schlendern Sie durchs Trinity College, staunen Sie über die Book of Kells – und stürzen Sie sich dann ins Temple Bar Viertel. Die Iren wissen, wie man feiert. Und Sie wissen jetzt, wo.

4. Luzern – Alpenpanorama trifft Altstadtidylle

© Getty Images ×

Wenn Sie Sehnsucht nach See, Bergen und ein bisschen Schweiz-Romantik haben, dann ist Luzern Ihre Destination. Die Altstadt sieht aus wie ein Bilderbuch, und mit dem Vierwaldstättersee im Rücken fühlt sich sogar ein kurzer Aufenthalt nach echter Erholung an. Tipp: Die Fahrt mit der Pilatusbahn ist ein Abenteuer für sich.

5. Luxemburg – Klein, fein, überraschend anders

© Getty Images ×

Luxemburg hat mehr drauf, als man denkt. Eine super charmante Altstadt, eine beeindruckende Festung und ein Mix aus Sprachen, Kulturen und Café-Kultur, der einfach Spaß macht. Und: Fast alles ist fußläufig erreichbar – Kurztrip-Komfort deluxe!

6. Zypern – Sonne satt, selbst im Frühling

© Getty Images ×

Ein bisschen Fernweh? Zypern bietet mediterrane Temperaturen, selbst wenn hier noch der Schal nötig ist. Ob Strand, antike Ruinen oder entspannte Hafenstädte wie Paphos – die Insel ist ein echter Geheimtipp für Sonnenhungrige mit wenig Zeit.

7. Porto – Pastel, Portwein & perfekter Ausblick

© Getty Images ×

Porto ist wie Lissabons kleine, entspannte Schwester – mit mindestens genauso viel Charme. Die bunten Häuser am Douro, die legendären Pastéis de Nata, der Portwein in den Kellern von Vila Nova de Gaia... ach, Sie werden sich verlieben. Und das alles in nur drei Tagen? Ja, bitte!

8. Kopenhagen – Skandi-Style in Reinform

© Getty Images ×

Wenn Sie gutes Design, cooles Essen und ein bisschen Hygge auf Ihrer Reise-Bucketlist haben, dann bitte: Kopenhagen. Radeln Sie wie die Einheimischen durch die Stadt, gönnen Sie sich Smørrebrød und lassen Sie sich im Hafenviertel treiben. Ein stylischer Citytrip mit hohem Erholungswert – versprochen.

9. Achensee – Tiroler Fjord-Feeling inklusive

© Getty Images ×

Sie wollen Berge UND Wasser? Dann ist der Achensee genau Ihr Ding. Der größte See Tirols liegt eingebettet zwischen dem Karwendel- und Rofangebirge und sieht ein bisschen aus wie ein norwegischer Fjord – nur mit Kaiserschmarrn statt Kanelboller. Rund um den See gibt’s traumhafte Wanderungen: von der gemütlichen Seeumrundung bis zur sportlichen Tour auf die Bärenkopf-Spitze – mit absoluter Postkarten-Aussicht auf den türkisblauen See.

An diesen Reisezielen lässt es sich gut aushalten!