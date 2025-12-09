Weihnachtsmärkte & Shopping: Die schönsten Städte für Adventreisen von London bis Monte Carlo

Funkelnde Lichtermeere, stimmungsvolle Weihnachtsmärkte und perfektes Shopping: In der Adventzeit zeigen sich die Metropolen der Welt von ihrer schönsten Seite. Von New York über London und Hamburg bis nach Monte Carlo laden festlich geschmückte Städte zum Flanieren, Staunen und Einkaufen ein.

Von London bis Monte Carlo kann man Weihnachtsgeschenke shoppen und zugleich über wunderschöne Adventmärkte flanieren. Kurz vor Weihnachten präsentieren sich die Metropolen von ihrer glanzvollsten Seite. Nachstehend unsere Lieblingsstädte, die Sie vor dem Fest der Feste noch schnell besuchen sollten ….

Weihnachten fällt in New York ein bisschen größer als hierzulande aus - ikonischer Weihnachtsbaum beim Rockefeller Center. © Gettyimages

New York City: Weihnachten im XXL-Format zwischen Fifth Avenue und Rockefeller Center

Wenn es etwas gibt, was die US-Amerikaner wirklich können, dann ist das Weihnachten feiern. Glanzvoll erstrahlt der riesige Baum am Rockefeller Center. Der ikonische Weihnachtsbaum ist bis zu 27 Meter hoch und mit 8 km Lichterketten bzw. 50.000 LED-Lichter illuminiert. Die Erleuchtung feiert New York bei einer festlichen Zeremonie. Gleich daneben gibt es eine charmante Eislaufbahn – perfekt für romantische Wintermomente. Die Schaufenster entlang der Fifth Avenue sind weihnachtlich herausgeputzt. Die schönsten Auslagen findet man bei Henri Bendel, Barneys N.Y., Saks Fifth Avenue und Tiffany. Und - nicht zu vergessen - natürlich bei Macy‘s in der 34th Street. New York City lockt auch mit zauberhaften Weihnachtsmärkten wie im Bryant Park oder am Union Square. Sie laden zum Bummeln und Genießen ein. Und was man in N. Y. noch erleben kann, ist eine weihnachtliche Bootsfahrt: An Bord einer historischen Jacht aus den 1920er Jahren genießt man dabei heiße Schokolade, Kekse und Weihnachtslieder, die live von einer Band gespielt werden, während die Skyline von Manhattan an einem vorbeizieht.

Londons lichter. In der Regent Street funkeln die berühmten Engelslichter. © Gettyimages

London: Glanzvolle Lichter, Märkte & Shopping im Christmas Wonderland

Auch die ganze britische Hauptstadt glitzert in der Vorweihnachtszeit – London präsentiert sich als Christmas-Wonderland. Entdecken Sie die Metropole in festlichem Glanz im Rahmen einer Bustour mit offenem Verdeck „Christmas Lights London by Night“. Sie fahren an der weltberühmten Weihnachtsbeleuchtung der Regent Street und anderen wichtigen Sehenswürdigkeiten vorbei, darunter Trafalgar Square, Piccadilly Circus, London Eye, Tower of London und Tower Bridge. Darüber hinaus kann man nicht nur in den größten Einkaufsstraßen wie Oxford- oder Regent Street alle Weihnachtseinkäufe erledigen, stimmungsvolle Weihnachtsmärkte gibt es hier ebenfalls an allen Ecken. Besonders schön: das weitläufige Winter Wonderland im Hyde Park – von Fahrgeschäften über Schlittschuhlaufen bis hin zu Weihnachtsmärkten und Zirkusshows. Ein Highlight jeder London-Reise ist auch das Nobelkaufhaus Harrods. Dieses punktet in der Vorweihnachtszeit nicht nur mit spektakulären Weihnachtsauslagen, sondern widmet gleich die gesamte zweite Etage dem Fest der Liebe. Wer ausgefallene Geschenke sucht, wird hier mit Sicherheit fündig.

München: Traditioneller Christkindlmarkt & bayerische Weihnachtsromantik

München erstrahlt jedes Jahr auf’s Neue in weihnachtlicher Stimmung. Der älteste Markt der Stadt ist der Christkindlmarkt rund um den Marienplatz. Die Besucher des traditionsreichsten Weihnachtsmarktes in München dürfen sich auf Musik, Kunsthandwerk, Glühwein und kulinarische Spezialitäten freuen. Nicht weit vom Christkindlmarkt am Marienplatz entfernt findet sich auch der Kripperlmarkt mit einem großartigen Angebot an Krippenfiguren, Zubehör und Schnitzwerk.

Hamburg. Die Binnenalster erstrahlt bis 8. Jänner in weihnachtlichem Glanz. © Hamburg Tourismus

Hamburg: Hafenzauber, maritime Weihnachtsmärkte & Punschfahrten

Die schönste Adventkulisse Hamburgs erstreckt sich am Hafen zwischen Fischmarkt und Elbphilharmonie. StrandPauli wird im Winter zum „Winterwunderland“ mit Feuerschalen, Glühwein und Decken. Direkt daneben serviert das ÜberQuell Brauhaus hausgebrautes Bier und winterliche Snacks mit Elbblick und Lichterketten über den Containerschiffen. In Oevelgönne genießt man bei Apfelpunsch in Ruhe den Blick auf vorbeiziehende Schiffe.

Maritime Weihnachtsmärkte finden sich an der HafenCity und auf der Fleetinsel, während am Jungfernstieg beim „Weißen Zauber“ Pagodenzelte mit Kunsthandwerk, Delikatessen und Champagnerpunsch erstrahlen. Punschfahrten mit Alsterschiffen bieten Glühwein unter Sternen (Termine: 3.12., 10.12., 17.12., 19.12.). Auf Märchenschiffen ab Jungfernstieg (bis 23. Dez.) erleben Familien Theater, Märchen und Weihnachtskekse, gebacken auf den Schiffen Saselbek & Sielbek.

Vilnius ist Europas Weihnachtshauptstadt 2025 © Go Vilnius

Vilnius: Europas Weihnachtshauptstadt im baltischen Wintermärchen

Europas Weihnachtshauptstadt präsentiert sich als baltisches Wintermärchen. Zwischen Glühwein und Schneeflocken erstrahlt Vilnius‘ Altstadt mit einem 20 Meter hohen Christbaum aus recycelten Materialien. Im Herzen des Domplatzes erhebt sich das funkelnde Zentrum des Festes: ein 20 Meter hohes stilisiertes Ornament, das einen echten 15 Meter hohen Tannenbaum aus der Region um Vilnius umschließt. Die filigrane Aluminiumkonstruktion ist mit sieben Kilometern leuchtender LED-Lichter, über 300 goldfarbenen, recycelbaren Kugeln und zahllosen glitzernden Lichtpunkten geschmückt. Wer Weihnachten aktiv erleben will, hat in Vilnius viele Möglichkeiten. Auf dem Rathausplatz gleiten Schlittschuhläufer zwischen klassizistischen Fassaden dahin – die Eisbahn bleibt bis Ende Jänner geöffnet. Auf dem Vinco-Kudirkos-Platz präsentiert ein Designmarkt über 40 lokale Künstler und Designer, die nachhaltige Produkte, Mode und Handwerkskunst wie handgefertigte Kerzen oder Schmuck anbieten.

Helsinki: Skandinavische Weihnachten mit Lichtern, Glögi & Lucia-Fest

Ab Dezember verwandelt sich Helsinki in ein Lichtermeer. Auf dem Senatsplatz lockt der älteste Weihnachtsmarkt mit über 100 Ständen mit einer umfangreichen Mischung aus wundervoll gearbeiteten Geschenken und Weihnachtsdeko, finnischen Spezialitäten und Glögi (Glühwein). Der Weihnachtsmann kommt täglich zu Besuch, und ein altmodisches Ringelspiel in der Mitte des Platzes bietet kostenlose Fahrten für Kinder. Das Highlight: die St.-Lucia-Prozession am 13. Dezember am Dom von Carl Ludwig Engel. Skandinavische Weihnachtstradition pur.

Monte Carlo. Das Winterwonderland an der Côte d‘Azur. © Gettyimages

Monte Carlo: Luxus, Lichtspiele & Weihnachtsmärkte an der Côte d’Azur

Das gesamte Fürstentum erstrahlt in weihnachtlichem Glanz – mit beeindruckenden Lichtspielen und Dekorationen an den Fassaden der Gebäude. Die Adventzeit in Monte Carlo ist geprägt von festlichen Weihnachtsdörfern, Märkten und Veranstaltungen. Der Weihnachtsmarkt im Port Hercule ist das Zentrum der Feierlichkeiten, mit Attraktionen wie Riesenrad und Karussell sowie zahlreichen Verkaufsständen – darunter viel Gastronomie mit französischen, korsischen und italienischen Spezialitäten wie Austern, Käsefondue, Crêpes, Waffeln und Glühwein. Am festlich dekorierten Place du Casino kann an mit Rollschuhen „Schlittschuhlaufen“.

Die besten Hotel-Tipps mit Weihnachts-Events

The Plaza *****/New York City. Familiengeführtes Urlaubshotel mit atemberaubenden Dekorationen in der Lobby und im Palm Court. Top-Events: Weihnachtlicher Nachmittagstee, weihnachtliches Abendessen im Palm Court, Champagner & Kaviar in der Champagne Bar. 1N im DZ für 2 Pers. ab 1.056 Euro. www.theplazany.com

Flemings Mayfair Hotel*****/London. Das Luxushotel gehört zu den Small Luxury Hotel of the World. Elegante Zimmer und Suiten. Typischer Afternoon Tea und festliche Cocktails in Manetta‘s Bar. 1N in der Studio-Suite für 2 Pers. ab 1.181 Euro. www.flemings-mayfair.co.uk

Living Hotel Das Viktualienmarkt****/München. Boutique-Hotel in idealer Lage im Herzen Münchens. Der Marienplatz befindet sich nur 200 Meter entfernt. 1N im Deluxe DZ für 2 Pers. ab 457 Euro. www.living-hotels.com

25hours Hotel Hamburg Hafen City. Gemütliche Zimmer im Kabinenstil. Restaurant bietet auch österreichische Küche, inspiriert von Haya Molcho. Terrasse und Sauna. 1N im Medium Plus Zimmer für 2 Pers. inkl. Frühstück ab 296 Euro. https://25hours-hotels.com

Hôtel Hermitage Monte-Carlo*****. Modernes Luxushotel. Sternerestaurant Vistamar. Traditioneller Weihnachtskaffee im Belle-Epoque-Saal. 1N im Superior DZ für 2 Pers. ab 639 Euro. www.montecarlosbm.com

