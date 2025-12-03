10 Reiseziele für 2026: Hier macht die Redaktion nächstes Jahr selbst Urlaub

2026 steht vor der Tür und wir haben die Reiseziele, die Sie schon jetzt auf die Bucketlist setzen sollten. Von griechischen Inseln bis nach Neuseeland, von Riga bis Seoul: Unsere Redaktion verrät, wohin es sich nächstes Jahr am schönsten flieht.

Wenn Sie schon jetzt ständig „2026… wohin soll’s gehen?“ googeln, dann willkommen im Klub. Auch bei uns in der Redaktion wird schon fleißig geschaut wo es nächstes Jahr hingehen soll. Herausgekommen ist eine Liste mit zehn Destinationen, die 2026 ganz oben auf unserer Reiselust-Skala stehen.

1. Griechenland - Inselhopping

Sie können sich nicht entscheiden? Kein Problem, nehmen Sie einfach alle Inseln! Naja, oder drei bis fünf- sonst wird es sportlich. Zwischen Kykladen, Ionischen Inseln & Dodekanes findet jede:r die persönliche Urlaubspersönlichkeit: Entspannter Strandmensch? Foodie? Wanderfan? Nachtleben-Held:in? Griechenland hat für jede Stimmung eine passende Insel und das Essen ist überall gut.

© Getty Images

2. Lissabon - aber bitte vor Juli!

Unsere Einschätzung: Lissabon ist traumhaft, aber im Hochsommer ist die Stadt so voll, dass selbst die Straßenbahnen schwitzen. Wer im Frühling fährt, bekommt all das Schöne - Aussichtspunkte, sardinenlastige Küche, Sonnenuntergänge vom Miradouro - nur eben ohne Menschenknäuel. Ein absoluter 2026-Must-See.

© Getty Images

3. Stockholm - Skandinavisch, stylish, stressfrei

2026 ist das perfekte Jahr, um die schwedische Hauptstadt zu erkunden: sauber, sicher, unfassbar hübsch und kulinarisch unterschätzt.Und ja, Fika - also Kaffeepause mit Zimtschnecke - zählt als kulturelle Verpflichtung. Gern mehrmals täglich.

© Getty Images

4. Toronto - Fußball-WM-Feeling trifft City-Vibes

Da die Fußball-WM 2026 teilweise in Kanada stattfindet, ist Toronto ein heißer Tipp. Hier trifft Weltmeisterschafts-Stimmung auf Wasserfälle (Niagara, Sie wissen schon), multikulturelle Küche und Wolkenkratzerpanorama. Fußball schauen, Maple Syrup essen, Downtown erkunden - was will man mehr?

© Getty Images

5. Mexico City - WM + Kultur-Hotspot

Noch ein WM-Stopp, aber ein richtig spannender: Mexico City. Und das Beste: Die Stadt wurde gerade auch als einer der besten Kultur-Hotspots der Welt gerankt. Museen, Streetfood, Tempel, Parks, Kunst, Architektur… Mexico City hat alles außer Langeweile.

© Getty Images

6. Riga - Und täglich grüßt der Wow-Effekt

Unterschätzt? Total. 2026 ist das Jahr, in dem Sie sich fragen: „Warum war ich eigentlich nie in Riga?“ Wunderschöne Altstadt, viel Jugendstil, Food-Szene im Aufblühen, Meer vor der Haustür und Preise, bei denen man innerlich leise „danke“ sagt.

© Getty Images

7. Kopenhagen - Design, Bikes & hygge

Wenn Design Ihre Sprache ist, dann ist Kopenhagen Ihr Dialekt. 2026 lohnt sich besonders: neue Restaurants, frische Museen, noch mehr Fahrradinfrastruktur. Und im Sommer? Sauberes Meer direkt in der Stadt und Sonnenuntergänge wie aus einem skandinavischen Werbespot.

© Getty Images

8. Seoul - Zukunft, Kultur, K-Pop & Kimchi

Seoul ist 2026 DER Tipp für alle, die Stadtgefühl mit Kulturmix lieben. Hightech trifft Tradition, Streetfood steht neben Haute Cuisine, Paläste neben Neonreklamen. Und die Kaffeehäuser? So stylisch, dass man nie wieder in ein normales Café zurück möchte.

© Getty Images

9. Albanien - Strand wie in Griechenland, Budget wie 2010

Albanien ist 2026 vermutlich das letzte Jahr, in dem Sie sagen können „Schau, wie günstig das hier ist!“. Türkisblaues Meer, Berge, charmante Städte, fantastische Küche - und ein Preisniveau, das geradezu unverschämt freundlich ist.

© Getty Images

10. Neuseeland - der große Traum für 2026

Wenn Sie 2026 einmal alles hinter sich lassen wollen: Neuseeland ruft. Berge, Fjorde, Strände, Schafe (viele!), Natur pur und "Herr der Ringe"-Vibes. Ein Reiseziel, das man einmal im Leben machen sollte und 2026 könnte genau Ihr Jahr sein.

© Getty Images

Also, Koffer raus, Vorfreude rein - 2026 wird ein sehr gutes Reisejahr.