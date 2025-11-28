Alles zu oe24VIP
oe24.at E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sport24
Startseite Sportdaten-Center Biathlon Eishockey Fussball Fussball Bundesliga Fussball 2. Liga Fussball International Fussball Europacup Fussball Nationalteam Motorsport Nordische Kombination Ski-Alpin Skilanglauf Skispringen Sportmix Stars & Sport Tennis US Sports Wintersport
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Bundesliga
Alle Fußball-Ligen Tabelle Spielplan Bundesliga-News
oe24
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Bundesliga:
  1. oe24.at
  2. Sport
  3. Fußball
  4. National
  5. Bundesliga-News
  6. Ried
Atalan sucht ersten WAC-Sieg in Ried
© APA/WOLFGANG JANNACH

Trainer-Debüt

Atalan sucht ersten WAC-Sieg in Ried

28.11.25, 17:02
Teilen

Beim WAC steht das erste Auswärtsspiel unter Trainer Ismail Atalan an. Die Wolfsberger suchen in Ried dringend Punkte nach enttäuschenden Auftritten.

Zum ersten Auswärtsspiel unter Ismail Atalan reist der WAC am Samstag (17.00 Uhr/live Sky & Sport24-Liveticker) nach Ried. Nach der 1:3-Niederlage gegen Altach im Heimdebüt des neuen Trainers benötigen die Kärntner dringend einen Sieg.

Atalan fordert mentale Stärke

"Die mentale Widerstandsfähigkeit muss besser werden", betont der WAC-Coach. Sein Team müsse lernen, mit nicht verwerteten Torchancen und Gegentoren positiver umzugehen.

Ried mit Heimvorteil

Die Aufsteiger hoffen auf eine ähnliche Vorstellung wie beim 2:1-Sieg im Oktober. Trainer Maximilian Senft warnt: "Wir lassen uns von den jüngsten Ergebnissen der Wölfe nicht täuschen."

Scherzer kennt den WAC

Jonathan Scherzer, der den Gegner aus seiner Wolfsberg-Zeit kennt, analysiert: "Wenn wir ihr Spiel kaputtmachen, haben wir gute Chancen, Punkte zu holen." Ohne gesperrten Ante Bajic will Ried zurück auf die Siegerstraße.

Mögliche Aufstellungen:

SV Ried - Wolfsberger AC

  • Anpfiff: 17.00 Uhr
  • Stadion: BWT Oberösterreichische Arena, Ried
  • Schiedsrichter: Weinberger

Ergebnisse 2025/26:

  • 2:1 (a)

Ried: Leitner - Havenaar, Sollbauer, Steurer - Rossdorfer, Maart, Mayer, Pomer - Bajlicz, Mutandwa, Van Wyk

Es fehlen: Bajic (gesperrt), Stöger, Mesic (beide rekonvaleszent)

WAC: Polster - Baumgartner, C. Diabate, N. Wimmer - Matic, Piesinger, Schöpf, Renner - Zukic, Avdijaj - Kojzek

Es fehlen: Nwaiwu (gesperrt)

Fraglich: Piesinger (angeschlagen)

Live auf Sky.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.
Auf sport24 finden Sie täglich die aktuellen Berichte und News aus der Welt des Sports – von Fußball bis Tennis, von Formel1 bis US-Sports. Dazu gibt es die Ergebnisse, Daten und Tabellen im Überblick. So bleiben Sie immer auf dem Laufenden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden