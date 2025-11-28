Atalan sucht ersten WAC-Sieg in Ried

Beim WAC steht das erste Auswärtsspiel unter Trainer Ismail Atalan an. Die Wolfsberger suchen in Ried dringend Punkte nach enttäuschenden Auftritten.

Zum ersten Auswärtsspiel unter Ismail Atalan reist der WAC am Samstag (17.00 Uhr/live Sky & Sport24-Liveticker) nach Ried. Nach der 1:3-Niederlage gegen Altach im Heimdebüt des neuen Trainers benötigen die Kärntner dringend einen Sieg.

Atalan fordert mentale Stärke

"Die mentale Widerstandsfähigkeit muss besser werden", betont der WAC-Coach. Sein Team müsse lernen, mit nicht verwerteten Torchancen und Gegentoren positiver umzugehen.

Ried mit Heimvorteil

Die Aufsteiger hoffen auf eine ähnliche Vorstellung wie beim 2:1-Sieg im Oktober. Trainer Maximilian Senft warnt: "Wir lassen uns von den jüngsten Ergebnissen der Wölfe nicht täuschen."

Scherzer kennt den WAC

Jonathan Scherzer, der den Gegner aus seiner Wolfsberg-Zeit kennt, analysiert: "Wenn wir ihr Spiel kaputtmachen, haben wir gute Chancen, Punkte zu holen." Ohne gesperrten Ante Bajic will Ried zurück auf die Siegerstraße.

Mögliche Aufstellungen:

SV Ried - Wolfsberger AC

Anpfiff: 17.00 Uhr

Stadion: BWT Oberösterreichische Arena, Ried

Schiedsrichter: Weinberger

Ergebnisse 2025/26:



2:1 (a)

Ried: Leitner - Havenaar, Sollbauer, Steurer - Rossdorfer, Maart, Mayer, Pomer - Bajlicz, Mutandwa, Van Wyk

Es fehlen: Bajic (gesperrt), Stöger, Mesic (beide rekonvaleszent)

WAC: Polster - Baumgartner, C. Diabate, N. Wimmer - Matic, Piesinger, Schöpf, Renner - Zukic, Avdijaj - Kojzek

Es fehlen: Nwaiwu (gesperrt)

Fraglich: Piesinger (angeschlagen)

Live auf Sky.