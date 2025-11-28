Austria empfängt aufstrebende WSG im Kampf um Topsechs

Die Wiener Austria trifft im Generali Arena auf die euphorisierte WSG Tirol. Die Violette wollen ihre Position in den Top Sechs gegen den aufstrebenden Gast aus Tirol verteidigen.

Die Austria bestreitet am Samstag (17.00 Uhr/live Sky & Sport24-Liveticker) das Heimspiel gegen die WSG Tirol. Die Wiener liegen auf Rang sechs und könnten vom WAC verdrängt werden, falls sie punkten.

Tiroler mit breiter Brust

Die WSG kommt nach einem 3:2-Last-Minute-Sieg in Salzburg mit gestärktem Selbstvertrauen nach Wien. Coach Philipp Semlic betont: "Das war was Außergewöhnliches, was die Mannschaft geleistet hat." Ohne gesperrten Matthäus Taferner will das Team den Sieben-Punkte-Vorsprung auf Platz zwölf ausbauen.

Helm mit Respekt

Austria-Coach Stephan Helm zeigt Respekt vor dem Gegner: "Sie treten mit dem Ball sehr mutig auf, haben auch ballsichere Spieler." Die Violette wollen ein klares Zeichen in Richtung Top Sechs setzen.

Historische Bilanz spricht für Austria

Unter Semlic verlor die WSG alle drei Duelle gegen die Austria, zuletzt 2:3 Ende Oktober in Innsbruck. Der Tiroler Coach kündigt an: "Das wollen wir jetzt besser machen."

Mögliche Aufstellungen:

FK Austria Wien - WSG Tirol

Anpfiff: 17.00 Uhr

Stadion: Generali-Arena, Wien

Schiedsrichter: Semler

Ergebnisse 2025/26:



3:2 (a)

Austria Wien: Sahin-Radlinger - Wiesinger, Dragovic, Plavotic - Ranftl, Fischer, Lee K., Barry, Lee T. - Eggestein, Sarkaria

Es fehlen: Botic (Knöchelbruch), Saljic (noch nicht matchfit), Handl (nach Viruserkrankung), Wustinger, El Sheiwi, Vucic (alle im Aufbautraining)

WSG: Stejskal - Kubatta, Lawrence, Boras - Naschberger, Wels, Müller, Böckle - Rieder, Baden Frederiksen, Sabitzer

Es fehlen: Taferner (gesperrt), Butler (nach Knieverletzung), L. Sulzbacher (Aufbautraining nach Kreuzbandriss)

