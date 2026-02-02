Sonnenskilauf in den Alpen: Luxus, Genuss & Firnschnee

Firnschnee, Frühlingssonne und stilvolle Hotels – Sonnenskilauf ist die perfekte Mischung aus sportlicher Aktivität und genussvollem Winterausklang. Von Saalbach-Hinterglemm über Zell am See-Kaprun bis ins Gasteinertal zeigen wir die besten Hotels und Pisten für coole Frühlingstage in den Alpen.

Schwungvolles Carven mit Sonne im Gesicht und luxuriöse Rückzugsorte: Sonnenskilauf verbindet alpine Perfektion mit stilvollen Hotels. Wenn die Tage wieder länger werden, die Sonne die Berge erwärmt und der Firnschnee auf den perfekt präparierten Pisten glitzert, beginnt die schönste Zeit der Skisaison. Von den sonnenverwöhnten Hängen des Katschbergs bis zu den weitläufigen Abfahrten im Gasteinertal erleben Skisportler nebst perfekten Pisten sonnige und genussvolle Pausen auf Hütten. Und zum Tagesausklang bieten exklusive Hotels stilvolle Entspannung – wir entführen Sie in sechs ausgewählte Refugien.

Hotel Hasenauer im Zentrum von Hinterglemm lädt nach dem Sonnenskilauf zum Relaxen im exklusiven Spa-Bereich. © Andreas Wimmer

Firnschnee trifft auf Top-Hotels

Im Skicircus Saalbach Hinterglemm - Leogang - Fieberbrunn beginnt der Sonnenskilauf früh: Einige Lifte starten bereits um 8 Uhr. Wer zeitig auf den Berg fährt, genießt griffige Pisten und nahezu leere Abfahrten. Dank der Ost-West-Ausrichtung des Glemmtals wechselt man im Tagesverlauf einfach von der sonnigen auf die schattige Talseite – perfekte Bedingungen bis zum Nachmittag. Zwischen den Schwüngen locken zahlreiche Hütten mit großzügigen Sonnenterrassen. Kasnockn, Kaiserschmarrn und eine Extraportion Vitamin D gehören hier fix dazu. Events wie die Dutchweek Saalbach oder die White Pearl Mountain Days verbinden Skivergnügen mit Musik, Lifestyle und entspanntem Frühlingsflair. Als Homebase empfiehlt sich das Hotel Hasenauer direkt an der Piste. Nach einem sportlichen Tag warten Rooftop-Whirlpool, Panoramasauna und Lounges. Kulinarisch setzt der Chefkoch auf alpine Spezialitäten mit kreativem Blick über den Tellerrand. Familien genießen den beheizten Außenpool, Ruhesuchende die exklusive Relax-Area (ab 16 Jahren) – Genuss auf allen Ebenen.

ever.grün Kaprun. Ski- & Lifestylehotel am Fuße des Kitzsteinhorn Gletschers: Top-Asset: Eleganter Indoor-Pool. © Michael Huber

Gletscher, Genuss und Haubenküche

In Zell am See-Kaprun trifft Frühlingssonne auf Schneesicherheit. Während im Tal bereits der Frühling Einzug hält, gibt‘s am Kitzsteinhorn-Gletscher und auf der Schmittenhöhe noch exzellente Pistenbedingungen. Kulinarisch wird es bei den Falstaff Genuss-Skitagen, wenn Haubenküche, Live-Cooking und Weinverkostungen den Sonnenskilauf veredeln. Genussmomente stehen auch im ever.grün Alpine Lifestyle Hotel in Kaprun im Fokus. In der Cross.Over Kitchen trifft alpine Kulinarik auf internationale Trends – Haubenküche, Live-Cooking und kreative Kombinationen verwöhnen Gaumen und Seele. Das Hotel setzt auf ein weltoffenes Konzept und hält für jeden Urlaubstyp das Richtige parat. Wenn Sie mehr draußen zu Hause sind, wohnen Sie hier sparsam XS. Wer Freiraum möchte, wird sich im XL „pudelwohl“ fühlen. Apropos „Pudel“: Im ever.grün begrüßt man seine Gäste gerne mit ihren geliebten Vierbeinern.

Das Alpenhaus Kaprun. Das Hotel punktet mit seinen modern, im alpinen Stil gestalteten Zimmern. © Michael Huber

Neben dem urban-lässigen Flair im ever.grün lädt Das Alpenhaus Kaprun zu alpinem Lifestyle mit Tradition ein. Im renovierten Vier-Sterne-superior-Hotel entspannen Gäste im Alpen.Veda.Spa, genießen heimische Schmankerln, vegetarische oder vegane Vitalküche in gemütlichen Stuben.

DAS Alpenhaus GAsteinertal. Das Hotel in Bad Hofgastein befindet sich in der Nähe des Kurparks und der Skilifte. © Michael Huber

Hochalpin im Gasteinertal

Das Gasteinertal punktet im Frühling mit seiner Höhenlage bis auf 2.700 Meter und vier weitläufigen Skigebieten. Mit über 200 Pistenkilometern, viel Naturschnee und Sportgastein als Freeride-Hotspot ist das Tal besonders schneesicher – oft bis Ende April. Events wie Snow Jazz Gastein oder das Tanz:Fest Winter runden den Sonnenskilauf mit Kultur und Lebensfreude ab. Mitten in Bad Hofgastein findet man für die Urlaubstage die ideale Bleibe – Das Alpenhaus Gastein, das zu Entspannung, Naturerlebnissen und alpiner Wellness einlädt. Im Alpen.Veda. Spa. tanken Gäste neue Kraft – Panorama-Pool, Saunen, Massagen und Yoga beleben Körper und Geist.

Das Alpenhaus Katschberg. Das Apartment-Haus auf 1.640 m Seehöhe liegt direkt an der Skipiste. © Roland Holitzky

Familienfreundlich am Katschberg - auf der Sonnenseite der Alpen

Der Katschberg gilt als echtes Sonnenskilauf-Paradies. Von März bis Anfang April sorgen milde Temperaturen, glitzernder Schnee und oft angenehm leere Pisten für entspannte Skitage. Die Lage zwischen 1.066 und 2.220 Metern sowie 100 Prozent beschneite Abfahrten garantieren Schneesicherheit. Mit 80 Pistenkilometern, modernen Liftanlagen und vielen Ski-in/Ski-out-Hotels ist der Katschberg besonders familienfreundlich. Dazu zählt auch Das Alpenhaus Katschberg mit 78 Familien-Apartments auf 1.640 m Seehöhe. Direkt an der Piste starten kleine und große Skienthusiasten in den Wintertag. Für die gemeinsame Erholung sorgen der beheizte Pool, Saunen und ein Fitnessbereich.

Familiengut Burgstaller. Familienfreundliches Hotel mit Tierhof und Außenpool. © Burgstaller

Sonnenskilauf am Millstätter See

Das Familiengut Burgstaller in Döbrich am Millstätter See ist der ideale Ausgangspunkt für Sonnenskilauf auf Kärntens sonniger Südseite. Das Skigebiet Bad Kleinkirchheim ist nur 20 Autominuten entfernt und bietet breite, bestens präparierte Abfahrten und viel Panorama.

Die besten Hotels von Salzburg bis Kärnten für den Sonnenskilauf

Hasenauer****S/Saalbach-Hinterglemm. Familiär geführtes Hotel. Rustikal eingerichtete Zimmer. Restaurant serviert traditionelle österreichische Küche. Spa-Bereich mit mehreren Saunen, beheizter Außenpool. 1N im Studio Glemmtal inkl. Verwöhnpension ab 126 Euro p. P. www.hasenauer.at

ever.grün Kaprun****. Ski- & Lifestylehotel am Fuße des Kitzsteinhorn Gletschers. Klassisch modern eingerichtete Zimmer. Besonderes Asset: hypoallergene Bettwäsche. Restaurant. Spa mit Pool am Dach, Innenpool und Saunen sowie Fitnesscenter. 1N im urban.living.S mit Balkon inkl. HP für 2 Pers. ab 217 Euro. www.evergruen.at

Das Alpenhaus Kaprun****. Zimmer mit alpinem Flair. Restaurant serviert regionale Küche. 2N im DZ Alpenwohnen.S ohne Balkon inkl HP für 2 Erw. ab 795 Euro. www.alpenhaus-kaprun.at

Das Alpenhaus Gasteinertal****/Bad Hofgastein. Im Zentrum von Bad Hofgastein mit schönem Wellness-und Spa-Bereich. Alpine Genussmomente verspricht das parkseitig gelegene À-la-carte Restaurant mit Bar und Terrasse. 2N im DZ Alpenwohnen.XS mit Balkon inkl HP für 2 Pers. ab 778 Euro. alpenhaus-gastein.at

Das Alpenhaus Katschberg****. Apartment-Urlaub direkt an der Skipiste. Restaurant mit Sonnenterrasse. Wellness- und Fitnessbereich. 2N im Apartment Alpenwohnen.M (bis max. 4 Pers.) ab 1.186 Euro. www.alpenhaus-katschberg.at

Familiengut Burgstaller****/Döbriach am Millstättersee. Hotel mit Tierhof und eigener Landwirtschaft. Familienfreundliches Haus mit 30.000 m2 Garten mit beheiztem Außenpool. Neues Saunareich mit Relax-Kojen. Gutsküche setzt auf Regionalität sowie Kräuter aus dem eigenen Garten. Weinkulinarium. 1N im DZ Superior inkl. 3/4 Verwöhnpension ab115 Euro p. P. www.familiengut.at

Tipps to go

Falstaff GENUSS-SKITAGE in Zell am See-Kaprun. Von 5. bis 8. März sowie von 9. bis 11. April 2026 erwarten Sie spezielle kulinarische Veranstaltungen auf den Bergen und im Tal: Von Live-Cooking mit dem „Kuliktiv“ Viktoria Fahringer bis hin zu BBQ auf der Schmittenhöhe.www.genuss-skitage.at

Tanz:Fest Winter-Edition in Gastein ermöglicht Gästen, im Winterurlaub von 12. bis 16. März das Tanzbein zu schwingen. Verschiedene Tanzstil-Kurse. Das Gelernte kann man beispielsweise bei der Tanz: Nacht in Gastein – Chassé to Apres (21.3.) gleich umsetzen. Auf www.gastein.com

finden Sie mehr Infos.