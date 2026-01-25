Olympische Winterspiele 2026: Die Highlights von Mailand bis Cortina

Wo sportliche Höchstleistungen auf Kultur, Natur und Genuss treffen von Mailand bis Cortina d'Ampezzo erwarten Sie alpine Landschaften, historische Städte, elegante Skiorte und kulinarische Höhepunkte.

Wenn 2026 die Olympischen Winterspiele nach Italien zurückkehren, verschmelzen sportliche Höchstleistungen mit italienischer Lebenskunst. Mailand und Cortina d’Ampezzo bilden das Herz der Spiele – flankiert von traditionsreichen Wintersportorten, geschichtsträchtigen Städten und spektakulären Alpenlandschaften. Dieses dezentrale Konzept macht die Spiele nicht nur nachhaltig, sondern eröffnet Reisenden eine einzigartige Möglichkeit, Italien in all seinen Facetten zu erleben.

San Siro Stadion in Mailand: Schauplatz der Eröffnugn der Olympischen Winterspiele 2026 © Gettyimages

Mailand: Mode, Kultur und olympische Eiskunst

Mailand, pulsierende Metropole und Zentrum für Mode, Design und Wirtschaft, ist Schauplatz der Eröffnungsfeier im legendären San-Siro-Stadion. Zudem werden in der Stadt der Mode in der Milano Ice Skating Arena, die 11.500 Zuschauer fasst, die Shorttrack- Eisschnelllauf- und Eiskunstlauf-Wettbewerbe ausgetragen. Mailand ist weit mehr als nur Kulisse für die Eiswettbewerbe. Wer hier olympische Luft schnuppert, kann den Mailänder Dom mit seinen zahlreichen filigranen Figuren bestaunen, tagsüber durch die eleganten Arkaden der Galleria Vittorio Emanuele II flanieren und den abendlichen Aperitivo in den angesagten Bars der Stadt wie der Campari- oder Aperol-Bar genießen. Besonders entlang des Navigli-Kanals pulsiert das Leben.

Cortina d'Ampezzo: Mondäner Skiort © Gettyimages

Cortina d’Ampezzo: Glamour und Bergabenteuer in den Dolomiten

Ganz anders, aber nicht minder glamourös, präsentiert sich Cortina d’Ampezzo, ein Paradies für Wintersportler, Wanderer und Genießer. Eingebettet in das UNESCO-Weltnaturerbe der zerklüfteten Dolomiten wirkt der Ort wie ein alpines Filmset. Hier treffen sich die Curling-Elite sowie die wagemutigen Athleten im Bob-, Rodel- und Skeletonsport. Doch Cortina heißt auch Champagner auf der Sonnenterrasse, Pelzkragen im Schnee und ein Spaziergang über den eleganten Corso Italia. Seilbahnen führen direkt in spektakuläre Bergwelten, während elegante Boutiquen, historische Hotels und sonnige Terrassen für das mondäne Flair des Wintersportorts stehen.

Cortina d‘Ampezzo. Auf der berühmten Trofana finden die Speed-Skirennen der Damen statt. © Gettyimages

Adrenalin pur in Bormio und Livigno: Ski, Snowboard und mehr

In Bormio und Livigno schlägt das sportliche Herz der Hochalpen. Bormio ist mit der legendären Stelvio – Abfahrt – eine der anspruchsvollsten Skipisten der Welt – Austragungsort der alpinen Skiwettbewerbe. Der Ort selbst begeistert mit einer mittelalterlichen Altstadt, kleinen Weinbars und traditionsreichen Thermalbädern - Entspannung nach Hochspannung inklusive. Livigno dagegen gibt sich jung, sportlich und international und ist bekannt als schneesichere alpine Hochebene. Hier treffen Freestyle- und Snowboard-Wettbewerbe auf Snowparks, ein weitläufiges Loipennetz, Après – Ski und zollfreies Shopping – ein Hochplateau voller Energie.

Val di Fiemme: Nordische Tradition und entspannte Olympiastimmung

Naturverbunden und traditionsreich zeigt sich das Fleimstal (Val di Fiemme), Bühne für Langlauf und Skispringen. Holzhäuser, verschneite Wälder und sonnige Loipen prägen das Bild. Hier riecht es nach Zirbenholz und regionaler Küche, nach Polenta und Bergkäse - ideal für alle, die Olympia in entschleunigter Atmosphäre erleben möchten.

Antholz/Südtirol. Das Biathlonzentrum Antholz/Anterselva zählt zu den traditionsreichsten Wettkampfstätten. © antholz.at

Antholz: Biathlon vor alpiner Stille und majestätischer Kulisse

Im südtirolerischen Antholz (Anterselva) schließlich verschmilzt Hochleistungssport mit alpiner Stille. Biathlon – Wettkämpfe finden vor der Kulisse eines tief verschneiten Hochtals statt, überragt von majestätischen Gipfeln mit direktem Blick auf die Rieserfernergruppe. Spaziergänge rund um den Antholzer See, Langlaufen und gemütliche Almhütten machen den Ort zu einem Rückzugsort mit großer sportlicher Bühne.

Arena di Verona: Schauplatz der Abschlussfeier der Olympischen Winterspiele. Hier findet auch die Eröffnung der Paralymischen Spiele statt. © Gettyimages

Verona: Historische Bühne der Abschluss- und Paralympischen Feier

Verona, die Stadt der Liebe, spielt bei den Olympischen Winterspielen 2026 eine ganz besondere Rolle. Zwar werden hier keine sportlichen Wettkämpfe ausgetragen, doch dafür wird die Stadt selbst zur großen Bühne der Emotionen. In der weltberühmten antiken römischen Arena, einem der eindrucksvollsten Amphitheater der Welt, findet am 22. Februar 2026 die Abschlusszeremonie der Olympischen Spiele statt. Wenige Tage später, ab dem 6. März, wird die Arena erneut zum festlichen Schauplatz – dann zur Eröffnungsfeier der Paralympischen Winterspiele. Kaum ein Ort könnte würdiger sein, um sportliche Höchstleistungen mit Geschichte und großer Symbolik zu verbinden.