Ranking verrät die pünktlichsten Airlines der Welt - Platz 1 überrascht!
© Getty Images

Auch Austrian dabei!

Ranking verrät die pünktlichsten Airlines der Welt - Platz 1 überrascht!

20.01.26, 13:10
Teilen

Ein neues Ranking verrät, welche Airlines Sie besonders pünktlich zum Ziel bringen. Auch Austrian Airlines ist im europäischen Vergleich weit vorne vertreten.

Wer frühmorgens am Gate steht, kennt das mulmige Gefühl: Läuft alles nach Plan oder beginnt der Urlaub mit einer Verspätung? Gerade bei knappen Anschlussflügen oder Kurztrips zählt jede Minute. Ein aktuelles Ranking des Luftfahrt-Datenspezialisten Cirium zeigt nun, welche Airlines weltweit und in Europa besonders zuverlässig unterwegs sind.

Für den jährlichen Pünktlichkeitsreport wertet Cirium hunderttausende Flüge aus und analysiert, welche Fluggesellschaften ihre Passagiere tatsächlich wie geplant ans Ziel bringen. Als pünktlich gilt ein Flug, wenn er maximal 15 Minuten nach der vorgesehenen Ankunftszeit am Gate eintrifft.

Die pünktlichsten Airlines der Welt

Im globalen Vergleich wurden alle Airlines berücksichtigt, die interkontinentale Langstreckenflüge anbieten. An der Spitze steht eine Fluggesellschaft, die vielen europäischen Reisenden eher selten begegnet.

Ranking verrät die pünktlichsten Airlines der Welt - Platz 1 überrascht!
© Getty Images

Aeromexico verteidigt 2025 den Titel als pünktlichste Airline der Welt. Die größte Fluggesellschaft Mexikos punktet mit einem weit verzweigten Streckennetz über mehrere Kontinente hinweg und einer beeindruckenden Zuverlässigkeit im täglichen Betrieb. Deutlich dahinter folgen Airlines aus dem Nahen Osten, Europa und Südamerika.

Das sind die 10 pünktlichsten Airlines weltweit:

  1. Aeromexico (90,02 %)
  2. Saudia (86,53 %)
  3. SAS Scandinavian Airlines (86,09 %)
  4. Azul (85,18 %)
  5. Qatar Airways (84,42 %)
  6. Iberia (83,52 %)
  7. LATAM Airlines (82,40 %)
  8. Avianca (81,73 %)
  9. Turkish Airlines (81,41 %)
  10. Delta Air Lines (80,90 %)

Auffällig: Keine Airline aus dem DACH-Raum schafft es unter die globalen Top Ten. Als pünktlichster europäischer Vertreter im weltweiten Ranking positioniert sich SAS aus Skandinavien auf Rang drei.

Europas pünktlichste Airlines im Vergleich

Noch interessanter wird es beim Blick auf Europa – denn hier gibt es einige Überraschungen. Angeführt wird das Ranking nicht von einer klassischen Netzwerk-Airline, sondern von einem spanischen Low-Cost-Carrier.

Ranking verrät die pünktlichsten Airlines der Welt - Platz 1 überrascht!
© Getty Images

Iberia Express landet im Europavergleich auf Platz eins und lässt selbst etablierte Fluggesellschaften hinter sich. Da der Billigflieger jedoch keine Langstrecken anbietet, taucht er im weltweiten Ranking nicht auf.

Austrian Airlines überzeugt mit Zuverlässigkeit

Besonders erfreulich aus österreichischer Sicht: Austrian Airlines sichert sich Platz drei im Europa-Ranking. Damit ist die rot-weiß-rote Fluglinie nicht nur eine der pünktlichsten Airlines des Kontinents, sondern auch der zuverlässigste Vertreter der Lufthansa Group in Europa. Mit einer Pünktlichkeitsquote von über 83 Prozent zeigt Austrian, dass Qualität, ein gut getaktetes Drehkreuz in Wien und operative Stabilität auch in einem herausfordernden Marktumfeld möglich sind. 

Ranking verrät die pünktlichsten Airlines der Welt - Platz 1 überrascht!
© Getty Images

Die 10 pünktlichsten Airlines Europas 2025:

  1. Iberia Express (88,94 %)
  2. SAS Scandinavian Airlines (86,09 %)
  3. Austrian Airlines (83,74 %)
  4. Iberia (83,52 %)
  5. Virgin Atlantic (83,45 %)
  6. Icelandair (83,23 %)
  7. Vueling (82,20 %)
  8. Turkish Airlines (81,41 %)
  9. Norwegian (80,96 %)
  10. Finnair (79,67 %)

So entsteht das Ranking

Cirium analysiert seine Pünktlichkeitsdaten bereits seit 2009. Grundlage sind Informationen aus über 600 Echtzeitquellen, darunter Airlines, Flughäfen, Flugsicherungssysteme und zivile Luftfahrtbehörden. Ein unabhängiger Beirat aus Branchenexperten überwacht die Methodik.

Für Reisende bedeutet das: Das Ranking liefert eine realistische Einschätzung, bei welchen Airlines die Chancen am besten stehen, ohne Stress, Warten und verpasste Anschlüsse anzukommen.

