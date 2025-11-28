Alles zu oe24VIP
Ranking kürt die besten und schlechtesten Airlines des Jahres
© Getty Images

AirHelp

Ranking kürt die besten und schlechtesten Airlines des Jahres

28.11.25, 11:36
Teilen

Keiner hat Lust auf Chaos und Verspätungen am Flughafen! Deshalb hat AirHelp, die weltweit größte Organisation für Fluggastrechte, ein Ranking der besten und schlechtesten Fluggesellschaften 2025 veröffentlicht. Bevor Sie das nächste Ticket buchen, sollten Sie unbedingt einen Blick darauf werfen.

Jedes Jahr liefern die internationalen Airline-Rankings wertvolle Orientierung für alle, die stressfrei fliegen wollen, so auch das aktuelle Ranking von AirHelp. Es bewertet die Fluggesellschaften nach den drei entscheidenden Kriterien für Reisende: Pünktlichkeit, Kundenzufriedenheit und Schadensabwicklung. Der neue Bericht 2025 gibt dabei spannende Einblicke in die besten und die schlechtesten Airlines der Welt.

Qatar Airways: Die unangefochtene Nummer 1

Ranking kürt die besten und schlechtesten Airlines des Jahres
© Getty Images

Wenn es um Servicequalität und Kundenzufriedenheit geht, ist Qatar Airways die beste Airline der Welt. Die Fluggesellschaft aus Katar hat den ersten Platz im AirHelp-Ranking 2025 erreicht – und das nach einer beeindruckenden Rückkehr an die Spitze, nachdem sie bereits von 2018 bis 2023 die beste Airline war. Auch wenn sie in den Bereichen Pünktlichkeit (Platz 10) und Schadensabwicklung (Platz 15) nicht ganz oben mitspielt, glänzt Qatar Airways besonders bei der Kundenzufriedenheit, wo sie alle anderen Airlines klar hinter sich lässt.

Etihad Airways und Virgin Atlantic folgen

Auf Platz zwei folgt die Etihad Airways aus den Vereinigten Arabischen Emiraten, die sich durch ihre exzellente Kundenbetreuung und gute Leistung in der Schadensabwicklung hervortut. Direkt dahinter landet Virgin Atlantic aus Großbritannien, die für ihre modernen Flugzeuge und den freundlichen Service bekannt ist. Beide Airlines überzeugen nicht nur mit Komfort und Qualität, sondern auch mit einem hohen Maß an Pünktlichkeit und guter Schadensabwicklung.

Die Top 10: Ein Überblick

Die Top 10 im AirHelp-Ranking 2025 zeigen, dass vor allem Airlines aus dem Nahen Osten und Europa dominierten. Überraschend ist, dass Emirates, oft als die beste internationale Fluggesellschaft gefeiert wird, im diesjährigen Ranking lediglich Platz 16 belegt, weit hinter den führenden Konkurrenten.

  1. Qatar Airways (Katar)
  2. Etihad Airways (VAE)
  3. Virgin Atlantic (UK)
  4. Qantas (Australien)
  5. KM Malta Airlines (Malta)
  6. Aeromexico (Mexiko)
  7. Oman Air (Oman)
  8. Saudia (Saudi-Arabien)
  9. Brussels Airlines (Belgien)
  10. LOT Polish Airlines (Polen)

Austrian Airlines konnte sich mit einem dem 19. Rang einen Platz in den Top 20 sichern und punktet vor allem mit einer herausragenden Pünktlichkeitsbewertung von 8,3.

Die schlechtesten Airlines 2025

Ranking kürt die besten und schlechtesten Airlines des Jahres
© Getty Images

Auf der anderen Seite des Spektrums gibt es Fluggesellschaften, die bei den Reisenden nicht besonders gut ankommen, sei es aufgrund von Verspätungen, schlechter Kundenbetreuung oder ineffizienter Schadensabwicklung. Das schlechteste Ranking geht in diesem Jahr an Sunwing Airlines aus Kanada, die auf dem letzten Platz landet.

Darauf folgen Hong Kong Airlines und Spirit Airlines aus den USA, die ebenfalls mit schlechten Bewertungen kämpfen. Besonders die Bearbeitung von Entschädigungsforderungen lässt zu wünschen übrig.

Die Top 10 der schlechtesten Airlines

  1. Sunwing Airlines (Kanada)
  2. Hong Kong Airlines (Hongkong)
  3. Spirit Airlines (USA)
  4. TAROM (Rumänien)
  5. Vietnam Airlines (Vietnam)
  6. AirAsia (Malaysia)
  7. AeroItalia (Italien)
  8. Egyptair (Ägypten)
  9. JetSMART (Chile)
  10. China Eastern Airlines (China)

Also, lieber mal einen Blick auf das AirHelp-Ranking werfen, bevor Sie Ihren nächsten Flug buchen, es lohnt sich!

