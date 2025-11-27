Das sind die besten Billig-Airlines 2025

Wer viel reist, weiß: Manchmal entscheidet nicht der Sekt an Bord über das Urlaubsglück, sondern der Preis des Tickets. Billig-Airlines sind erfolgreicher denn je. Doch welche von ihnen ist wirklich die Beste?

Jedes Jahr kürt das Bewertungsportal Skytrax die beliebtesten Airlines der Welt. Neben den saubersten Airlines und der besten Economy Class wird auch der Preis für die beste Billigfluglinie verliehen. Für viele Fluggesellschaften sind die Ergebnisse eine Art Oscar-Verleihung der Luftfahrt.

Das Skytrax-Ranking basiert dabei auf einer der weltweit größten Zufriedenheitsbefragungen, an der Passagiere aus mehr als 100 Ländern teilnehmen. Und die Ergebnisse zeigen: Der Low-Cost-Markt boomt – und wird gleichzeitig immer professioneller.

Und auch 2025 gibt es wieder einen klaren Superstar: AirAsia. Die Airline aus Malaysia wurde bereits zum 16. (!) Mal in Folge zur besten Low-Cost-Airline der Welt gewählt. Ein Rekord, der selbst für hartgesottene Vielreisende beeindruckend ist.

© Getty Images

Was macht AirAsia zur besten Low-Cost-Airline der Welt?

Die Mischung aus günstigen Tarifen, einem riesigen Streckennetz und immer wieder spektakulären Flash-Sales scheint den Nerv eines preisbewussten Publikums zu treffen. Tickets zwischen Kuala Lumpur und Phuket für rund 40 Dollar? Kein Wunder, dass die Flugzeuge gut gefüllt sind. Zwar gelten – wie bei den meisten Billigfliegern – die günstigsten Preise wirklich nur für den reinen Sitzplatz, doch AirAsia punktet mit cleveren Paketangeboten wie dem „Value Pack“ oder „Premium Flex“, bei denen eingechecktes Gepäck und Sitzwahl gleich inklusive sind.

Doch nun zu den weiteren Lieblingsairlines der Sparfüchse – hier die komplette Gewinner-Liste:

© Getty Images

Top 20: Die besten Low-Cost-Airlines der Welt 2025

AirAsia Scoot IndiGo Eurowings Vueling Airlines Volotea Transavia France Iberia Express Flynas EasyJet Ryanair Jet2.com HK Express flyDubai Allegiant Air airBaltic JetSMART Airlines SKY Airline FlyArystan Jetstar Airways

Was bedeutet das Ranking für Reisende aus Österreich?

Für österreichische Urlauber ist die diesjährige Skytrax-Liste besonders spannend, denn gleich mehrere der Topplatzierten sind wichtige Player am Flughafen Wien-Schwechat. Vor allem Eurowings (Platz 4) und Ryanair (Platz 11) verbinden Wien regelmäßig mit beliebten Städten in Deutschland, Spanien, Italien und darüber hinaus – häufig zu überraschend günstigen Preisen, wenn man früh genug bucht. Auch EasyJet und airBaltic sind im Wien-Programm vertreten und bieten Alternativen für preisbewusste Reisende, die nicht auf Komfort verzichten wollen. Das Ranking zeigt damit deutlich: Auch von Österreich aus steht ein großes Netzwerk an erstklassigen Low-Cost-Airlines bereit, um die Urlaubskasse zu schonen und dennoch bequem ans Ziel zu kommen.