Kennen Sie sicher nicht! DAS ist der größte Weihnachtsmarkt Europas

Ein Weihnachtsmarkt, den niemand kennt, der aber alle bekannten Märkte übertrifft? Vier Themenwelten, Millionen Lichter, märchenhafte Kulissen und Preise wie aus vergangenen Zeiten. Dieser Weihnachtsmarkt ist so beeindruckend, dass man sich fragt: Warum kennt den eigentlich niemand?

Ein Weihnachtsmarkt, von dem niemand gehört hat, der aber ALLE anderen in den Schatten stellt? Klingt wie ein Weihnachtsmärchen, ist aber echtes Rumänien-Realität. Europas größter Weihnachtsmarkt ist nicht in Wien, nicht in Nürnberg, nicht in Straßburg. Nein, er liegt in Craiova, einer Stadt im Südwesten Rumäniens, die man bisher eher nicht auf der Weihnachtsmarkt-Bucket-List hatte. Und genau deshalb wird es jetzt Zeit, das zu ändern.

Ein Weihnachtsmarkt so groß wie 40 Fußballfelder

Ja, wirklich. 280.000 Quadratmeter Weihnachtszauber. Das sind ungefähr 40 Fußballfelder voller Lichter, Leckereien, Fahrgeschäfte, Nostalgie und vier verschiedenen Themenwelten. Wer hier durch ist, hat mehr Schritte gesammelt als im ganzen Advent davor.

Und weil das alles noch nicht beeindruckend genug klingt: Die Plattform European Best Destinations hat ihn sogar zum schönsten Weihnachtsmarkt Europas gekürt.

Vier Themenwelten & viermal Weihnachtszauber

Vom 14. November 2025 bis 4. Januar öffnet das XXL-Winterwunderland seine Pforten. Der Markt verteilt sich über mehrere Orte in Craiova und jeder Bereich hat seinen ganz eigenen Charme:

Die magische Welt des Nussknackers: Große Figuren, Lichtinstallationen, märchenhafte Kulissen. Das Weihnachtsmanndorf: Hier sitzt der Mann mit dem roten Mantel höchstpersönlich. Die traditionelle Weihnachtsgeschichte: Ein Stück Nostalgie mit Krippe, klassischer Deko und einem Hauch Besinnlichkeit. Das Weihnachtskarussell: Retro-Charme, Musik, Lichter.

Über 90 Chalets

Handbemalte Häuser, kunstvoll gestaltete Stände und ein richtig märchenhafter Look machen den Markt besonders. Zu kaufen gibt’s:

kunstvoll geschnitzten Weihnachtsschmuck

Retro-Spielzeug

traditionelles Handwerk

Lebkuchen, Naschereien & alles, was nach Weihnachten schmeckt

Und jetzt das Beste: Die Preise!

Während auf vielen europäischen Weihnachtsmärkten die Preise in Richtung “Stiller Feiertags-Schock” gehen, bleibt Craiova erstaunlich freundlich für den Geldbeutel.

Laut Romanian Experience zahlen Sie:

Glühwein: 2 Euro

Traditionelle rumänische Wurst: 1,40 Euro

Baumkuchen: 5 Euro

Dazu Lichtermeere, Deko, Fahrgeschäfte und das Gefühl, einen echten Geheimtipp entdeckt zu haben.

Wer genug von überfüllten, teuren Weihnachtsmärkten kennt, bekommt hier ein echtes Upgrade: groß, günstig, magisch, und fast ein bisschen surreal.