Vorweihnachts-Städtetrip: Die schönsten Weihnachtshotels

Für viele gehört der Städtetrip zur Vorweihnachtszeit dazu. Und auch die Top-Hotels werfen sich jetzt in ihr schönstes Weihnachtskleid.

Die Vorweihnachtszeit ist die perfekte Season, um den schönsten Städten Europas einen Besuch abzustatten, Weihnachtseinkäufe zu erledigen und über stimmungsvolle Adventmärkte zu flanieren. Nachstehend zeigen wir die besten Ziele und Luxushotels für einen unvergesslichen Trip.

Cernobbio/Italien

© Villa d Este

Wenn sich die funkelnden Lichter der Weihnachtsdekoration im Comer See spiegeln, beginnt in der legendären Villa d’Este eine der außergewöhnlichsten Zeiten des Jahres. Das ikonische Grandhotel in Cernobbio öffnet zum vierten Mal während der Adventszeit seine Tore und verwandelt sich in ein festlich geschmücktes Wintermärchen. Nur wenige Schritte vom historischen Mosaik mit seinen Wasserspielen entfernt, wird die Seeterrasse ab Dezember zu einem winterlichen Gewächshaus mit Blick auf den Comer See. Es entsteht ein warmer und festlicher Rückzugsort, in dem Gäste zwischen Samtsofas, Weihnachtskerzen, Girlanden und zwei malerischen Kaminen gemütliche Stunden verbringen. Nach einem Tag im benachbarten Cernobbio, das mit festlicher Atmosphäre, beleuchteten Straßen und kleinen Weihnachtsmärkten verzaubert, kehren Gäste in die weihnachtlich geschmückte Villa d’Este zurück, wo sie den Abend bei einem Cocktail im Green House ausklingen lassen oder im Restaurant La Veranda italienischen Köstlichkeiten von Chefkoch Michele Zambanini mit Blick auf den Comer See genießen.

London/England

© The Lanesborough

Wenn sich die britische Hauptstadt in ihr festliches Gewand hüllt, erstrahlt ein Haus in ganz besonderem Glanz: The Lanesborough London. Das legendäre Regency-Juwel der renommierten Oetker Collection verwandelt sich in der Advents- und Weihnachtszeit in ein märchenhaftes Landhaus – prachtvoll geschmückt, voller Eleganz und Magie. Am 11. November wurde das ikonische Stadthaus zur „Enchanted Residence“. Die preisgekrönte Floristin Leanne Roberts-Hewitt (Wildabout Flowers) hat hier eine opulente Weihnachtswelt inszeniert: Kaskaden aus Piniengrün, goldene Glocken, festliche Lichterketten und imposante rote Schleifen schmücken die Fassade. Im Inneren warten ein prunkvoller Weihnachtsbaum, Kaminfeuer aus dem Jahr 1719 und üppig dekorierte Tannengirlanden auf die Gäste – ein Setting, das zum Verweilen und Fotografieren einlädt. Zudem bietet das Haus, das mitten im Herzen von Knightsbridge liegt, die perfekte Basis für stilvolles Weihnachtsshopping. In Zusammenarbeit mit Harrods genießen Gäste ein exklusives Personal-Shopping-Erlebnis, Chauffeurtransfers und eine luxuriöse Harrods-Geschenkbox zur Begrüßung im Zimmer. Sorgfältig kuratierte Extras – vom Butler-Service bis hin zum Collect & Deliver der Einkäufe – machen den Aufenthalt zum Inbegriff von Luxus und Komfort.

© Hotel Cafe Royal

Auch im traumhaften Hotel Café Royal, direkt an der Regent Street, weiß man das Fest der Liebe traumhaft schön in Szene zu setzen. Im glamourösen The Grill Room, in dem sich nicht nur Oscar Wilde, sondern auch Lady Diana und Winston Churchill zu englischem Tee und kleinen Leckereien trafen, erleben Weihnachtsfans ein Event der Extraklasse. Zu den Klängen des Pianos werden Tee und Champagner zu Orangenblüten-Brioche, Haselnusskaramell-Éclair und weiteren Köstlichkeiten serviert. Noch festlicher wird es am Abend im mit zwei Michelin-Sternen ausgezeichneten Alex Dilling Restaurant. Hier erleben Gourmets nicht nur moderne französische Küche, sondern auch einen atemberaubenden Blick auf die festlich geschmückte Regent Street.

Amsterdam/Niederlande

Vereiste Grachten, geschmückte Gassen, Sinterklaas und das Amsterdam Light Festival – das weihnachtliche Amsterdam ist ein absolutes Muss! Neben Van-Gogh-Museum, Concertgebouw, Rijksmuseum und Vondelpark liegt das Conservatorium und ist ein perfekter Ausgangspunkt, um die Stadt zu erkunden. Getreu dem Motto „Mittendrin statt nur dabei“ bietet schon der gläserne Innenhof der Hotelikone ein winterliches Ambiente, denn von dort hat man den besten Blick auf die Eislaufbahn vor dem Rijksmuseum und die festlich geschmückten Gärten. Für noch mehr Glamour und Glitzer sorgt auch in diesem Jahr das Amsterdam Light Festival. Lokale und internationale Künstler präsentieren hier ihre Lichtkunstwerke, die sich im Dunkeln entlang des Grachtengürtels im Wasser spiegeln und die Stadt vom 27. November 2025 bis zum 18. Januar 2026 zum Leuchten bringen. Wer im Conservatorium wohnt, darf sich auf eine private Grachtenrundfahrt während des Lichterschauspiels freuen.

Lissabon/Portugal

© Martinhal

Das Martinhal Lisbon Oriente empfängt seine Gäste in der lebendigen Hauptstadt. Hier duftet es nach frisch gebackenen „Bolo Rei“, dem traditionellen Königskuchen, während sich festlich geschmückte Elétricos durch die historischen Gassen Lissabons schlängeln. Im Fünf-Sterne-Hotel freut sich Chefkoch Marco Correia jedes Jahr aufs Neue darauf, den Zauber von Weihnachten ins Hotel zu holen: In der Lobby steht eine Landschaft aus duftenden Lebkuchenhäusern – mit viel Liebe zum Detail und Zuckerwerk verziert faszinieren die Häuschen Groß und Klein.