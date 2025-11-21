So schön ist die Vorweihnachtszeit bei uns

Am Wochenende ist es so weit: Überall im Land öffnen Adventmärkte ihre Pforten - in historischen Kellergassen, in festlich beleuchteten Gärten, auf Burgen und Schlössern oder in lebendigen Innenstädten.

Verbunden mit besonderen Veranstaltungen und Erlebnissen, regionalen Köstlichkeiten und der Möglichkeit, den Besuch gleich mit einer entspannten Stadt-Auszeit in ausgewählten „Selected Stays“-Unterkünften zu verlängern, lässt der Advent in Niederösterreich die Vorfreude auf das große Fest steigen.

Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner (ÖVP) ist begeistert: "In wenigen Tagen brennt die erste Kerze und damit beginnt für viele Menschen eine verheißungsvolle und ganz besondere Zeit im Jahr – kaum jemand, ob Groß oder Klein, kann sich dem Zauber von Weihnachten entziehen. In Niederösterreich gibt es besonders viele Arten, um die Adventzeit einzuläuten: Vom stimmungsvollen Konzert bis zur gemütlichen Auszeit in einer der vorweihnachtlichen Städte des Landes. Dazu haben auch viele Christkindlmärkte in allen Regionen bereits geöffnet und versprechen eine kulinarische, gedankliche, musikalische und gesellige Einstimmung auf das große Fest – und natürlich auch die perfekte Gelegenheit, um regionale und kunstvolle Geschenke zu ergattern.“

Geschäftsführer Michael Duscher von der Niederösterreich Werbung ergänzt: "In traditionellen Kellergassen, imposanten Schlössern, zauberhaft erleuchteten Gärten, unvergleichlichem Landschaftspanorama oder in pulsierenden Innenstädten: In allen Regionen Niederösterreichs finden stimmungsvolle Adventveranstaltungen und Weihnachtsmärkte statt. Entspannt und stressfrei starten all jene in die Vorweihnachtszeit, die den Adventmarktbesuch zu einem Kurzurlaub in Niederösterreich ausdehnen – besonders gut lassen sich Auszeiten in unseren ausgewählten Selected Stays-Betrieben genießen.“

Weihnachtsmärkte in Niederösterreich – traditionsreich bis innovativ

In kulturhistorisch bedeutenden und architektonisch eindrucksvollem Ambiente kommt - beinahe mit „Erfolgsgarantie“ - Weihnachtsstimmung auf: Etwa am Burgadvent Aggstein in der Wachau, sowie bei der Flammende Weihnacht oder der Funkelnde Dorfweihnacht entlang der Most- und Eisenstraße bis zu den Christkindlmärkten auf Schlössern wie Grafenegg, Schloss Hof, Kottingbrunn, Marchegg, Reichenau oder Weitra gibt es hervorragende Möglichkeiten dazu.

Passende „Kulisse“ für den Weihnachtszauber bietet auch die winterliche Natur in Niederösterreich. Zu finden etwa beim Adventzauber in den Kittenberger Erlebnisgärten, der mit hunderttausenden magischen Lichtern und Fackeln, Adventkonzerten und Programm für Kinder wie auch Erwachsene sogar bis Anfang Jänner läuft. Auch bei der Bergweihnacht auf der Rax oder in der Johannesbachklamm in Würflach gibt es schöne Gelegenheiten, Landschaft und Natur auf sich wirken zu lassen und eine ruhige Einstimmung auf die besinnliche Adventszeit zu erleben.

Einen besonderen Flair verbreiten auch die vorweihnachtlichen Veranstaltungen in den für Niederösterreich so typischen Kellergassen wie Hadres, in der Loamgrui/Unterstinkenbrunn, am historischen Kellerberg von Mannersdorf a.d.March oder in Zipf. Mit Feuerstellen, Fackeln, Kunsthandwerk, typischen kulinarischen Besonderheiten aus der Region, Glühwein und speziellen Weinen zum Verkosten, lässt es sich stressfrei und genussvoll auf die Weihnachtszeit einstimmen.

Adventveranstaltungen zum Mitfahren und Mitmachen

Wer das weihnachtliche Shoppen nicht nur mit Tee, Glühwein und Keksen verbinden, sondern die Geschenke selbst herstellen möchte, ist bei weihnachtlichen Veranstaltungen wie Basteln von Weihnachtsdekoration, Keramik- und Schmiedekunst bis hin zum Sensorik-Training für Wein genau richtig. Im Waldviertel kann man sich am dritten Adventwochenende bei der Waldviertler Werkstatt Weihnacht durch verschiedenste Betriebe und ihre Produkte aus Holz, Stein, Textil, Ton und Glas probieren und auch shoppen.

Handwerklich austoben können sich auch die Jüngsten in der Kinderholzwerkstatt bei der Schmiedeweihnacht in Ybbsitz, wo Brandmalerei, Drechseln und Basteln auf dem Programm steht. Am Christkindlmarkt im Theaterpark Berndorf geht es für Kinder hingegen in die Backstube. In Wiener Neustadt findet heuer ein eigener Kinderadvent mit Karussellfahren, einem Besuch vom Christkind und vielen weiteren zauberhaften Erlebnissen am Hauptplatz statt. Für strahlende Kinderaugen sorgen garantiert auch der Märchenhafte Advent wie in Bad Vöslau oder das Krippenmuseum in Vösendorf.

Ein besonderes Erlebnis in der Vorweihnachtszeit ist auch eine Sonderfahrt mit der Nostalgiebahn: Die Wachaubahn bringt Gäste etwa zum Wachauer Advent in Dürnstein, dem ersten und einzigen schwimmenden Adventmarkt Österreichs. Die Mariazellerbahn führt Sonderfahrten mit Nikolaus und Krampus oder als Christkindlzug durch, mit der Waldviertelbahn geht es zum Litschauer und Weitraer Advent und am 24. Dezember gibt es sogar einen Christkindlzug. Auch Reblaus Express und Schneebergbahn sind mit Sonderfahrten rund um Nikolaus- und Weihnachtstag als Christkindlzug unterwegs.

Informationen und Termine finden sich in der kostenlosen Broschüre „Advent in Niederösterreich. Märkte und Veranstaltungen 2025“ und auf www.niederoesterreich.at

Eine Auszeit vom Alltag in Niederösterreichs kleinen, aber feinen Städten

Ein ausgedehnter Spaziergang abseits vom Trubel, ein bisschen shoppen, entspannte Stunden im Kaffeehaus genießen und anschließend die Seele baumeln lassen beim Museumsbesuch: Niederösterreichs historische (Klein-)städte wie Baden, Krems an der Donau, Retz, Waidhofen an der Ybbs, Wiener Neustadt, Zwettl und St. Pölten laden Adventmarktbesucherinnen und -besucher ein, gleich länger zu bleiben und das breite Kultur-, Kulinarik- und Einkaufsangebot in den festlich dekorierten Innenstädten zu genießen.

Josef Dietmann von der Krainerhütte, die Winzerin Maria Wegscheider, Kaffeeröster Felix Teiretzbacher, Susanne Dorfer vom Landhaus Bacher, Maria Großbauer vom Stadttheater Wr. Neustadt, „Sonnentor“-Erfinder Johannes Gutmann und Konditormeister Matthias Krenn geben ganz persönliche Tipps für „ihre“ Stadt.

Qualitätsvoller Adventurlaub

Die passende Unterkunft für eine vorweihnachtliche Auszeit muss man in Niederösterreich nicht lange suchen. In Waidhofen an der Ybbs bietet sich für einen längeren Aufenthalt das Schloss an der Eisenstrasse an. Nicht nur das barocke Schloss aus dem 17. Jahrhundert und das neue elegante 4-Sterne-Hotel bilden eine perfekte Symbiose, sondern auch der gemütliche Spa Bereich mit Indoorpool, mehreren Saunen und einem Dampfbad lädt zum Aufwärmen an kalten Wintertagen ein. Wer es lieber kleiner und gemütlich mag, ist in einem der vier liebevoll renovierten Apartments des LEOPOLD an der Ybbs gut aufgehoben.

Die Weinstadt Retz besticht nicht nur durch hervorragende Weine, sondern auch ein sehr komfortables Hotel wie dem Landgut & Spa Althof Retz. Der Infinity-Pool auf dem Dach bietet einen herrlichen Ausblick auf die umliegenden Weinberge. Bei Schlechtwetter taucht man einfach in die hauseigene Gebietsvinothek mit 350 Weinen zum Verkosten und mit nach Hause nehmen ab. In St. Pölten gibt es im Design Budget Hotel Alfred großen Komfort zum kleinen Preis. Ein Highlight ist die Loungebar mit exklusiver Dachterrasse.

Perfekt für einen Städtetrip in Baden ist das At the Park Hotel geeignet. Mitten im Kurpark gelegen, ist es der ideale Ausgangspunkt für das breite Kultur- und Freizeitangebot im Umfeld der Stadt. Ideal, um in die Kunst- und Kulturszene von Krems einzutauchen sind das Steigenberger Hotel & Spa Krems und das schicke arte Hotel Krems. In Zwettl laden die SONNENTOR Stadt-Lofts mit liebevoll revitalisierten Ferienwohnungen in historischen Gemäuern zu einer gemütlichen Auszeit ein.

All diese Unterkünfte gehören zu den „Selected Stays“, 56 handverlesene Unterkünfte in Niederösterreich, die vom charmanten Chalet, eindrucksvollen Schloss bis zum exklusiven Hide-away reichen. Was diese Häuser verbindet, ist ihre außergewöhnliche Qualität und die enge Verbundenheit mit der Region.