Urlaub direkt an der Skipiste: Das sind die besten Ski-in-Ski-out-Hotels

Der pistenhotels.info Award 2026 prämierte die 50 besten Hotels mit direkter Lage an der Skipiste.

Die Skisaison ist offiziell eröffnet – und mit ihr die große Frage: Welche Hotels liegen wirklich direkt an der Piste und bieten gleichzeitig Top-Service? Pünktlich zum Start vergibt das Urlaubsportal www.pistenhotels.info den heiß begehrten pistenhotels.info Award 2026 und kürt damit die besten europäischen Hotels mit direkter Lage an der Skipiste. Mehr als 900 europäische Hotels wurden unter die Lupe genommen, vermessen, verglichen und schließlich mit viel Fingerspitzengefühl gereiht. Das Ergebnis: Die Austro-Alpen punkten mit zahlreichen Pistenhotels. Unter den Top 50 finden sich 43 bestplatzierte Hotels aus Österreich, 6 Hotels aus Italien und 1 Hotel aus der Schweiz.

Obertauern holt sich den Spitzenplatz

Mit dem 1. Platz beim pistenhotels.info Award 2026 sichert sich das Hotel Schneider in Obertauern den Spitzenrang unter allen Pistenhotels Europas. Das traditionsreiche 4-Sterne-Superior-Haus wird seit seiner Gründung im Jahr 1967 von Familie Schneider mit viel Leidenschaft geführt und überzeugt durch seine erstklassige Lage direkt an der Piste im schneesicheren Skigebiet Obertauern. Gäste genießen höchsten Komfort und Service, angefangen beim luxuriösen Skiraum mit eigenem Aufzug direkt auf die Piste bis hin zum stilvollen Wellnessbereich mit Hallenbad, Whirlpool und verschiedenen Saunen, der nach einem Tag im Schnee zum Entspannen einlädt. © Hotel Schneider

An die Spitze des Rankings schaffen es dieses Jahr gleich zwei Betriebe aus Obertauern: Platz 1 geht an das Hotel Schneider, gefolgt vom Hotel Kristall auf Platz 2. Auch auf dem dritten Platz folgt ein Hotel in Österreich: der Perfeldhof in Hinterglemm.

Nur knapp hinter dem Spitzenreiter und somit auf Platz 2 beim pistenhotels.info Award 2026 landet das Hotel Kristall in Obertauern. Das 4-Sterne-Hotel der Familie Kindl blickt auf eine lange Tradition zurück: Seit 1972 steht es für herzliche Gastfreundschaft und persönlichen Service. Direkt an der Piste auf 1.740 Metern Höhe gelegen, bietet das Haus den idealen Einstieg in das Skivergnügen des schneesichersten Wintersportorts Österreichs. Die Gäste schätzen vor allem die familiäre Atmosphäre und die perfekte Lage. © Hotel Kristall Obertauern

Das K1 Mountain Chalet in Bruneck/Südtirol belegt den vierten Platz. Rang 5 geht wieder an Österreich: Hotel Bruckreiterhof in Schladming.

Die Top 10 des pistenhotels.info Awards 2026

Hotel Schneider (Obertauern, Salzburg) Hotel Kristall (Obertauern, Salzburg) Ferienwohnungen Perfeldhof (Hinterglemm, Salzburg) K1 Mountain Chalet (Bruneck, Südtirol) Hotel-Pension Bruckreiterhof (Schladming, Steiermark) Hotel Zauchensee Zentral (Altenmarkt-Zauchensee, Salzburg) Hotel Zürserhof (Zürs am Arlberg, Vorarlberg) Hotel Panorama (Obertauern, Salzburg) JOAS natur.hotel.b&b (Innichen/Vierschach, Südtirol) Aparthotel Bernhof (Obertauern, Salzburg)

Diese Hotels glänzen nicht nur mit Traumlage, sondern vor allem mit authentischer Qualität. Also: Ski wachsen, Helm anschnallen und ab ins Pistenhotel!