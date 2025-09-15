Alles zu oe24VIP
Bauchweh an Bord vorprogrammiert: Diese Airline-Gerichte sollten Sie meiden
© Getty Images

Vielflieger-Tipps

Bauchweh an Bord vorprogrammiert: Diese Airline-Gerichte sollten Sie meiden

15.09.25, 14:29
Bauchschmerzen an Bord lassen sich vermeiden, wenn man das Essen clever auswählt.

Kaum jemand schwärmt vom Essen über den Wolken. Zähes Fleisch, verkochtes Gemüse und schwer verdauliche Soßen gehören fast schon zum Standard. Und nicht selten folgt nach dem Mahl ein unangenehmes Völlegefühl oder sogar Bauchschmerzen. Doch wie lässt sich das vermeiden? Der vielreisende Airline-Blogger Ben Shlappig, der sowohl in Economy als auch in Business Class regelmäßig testet, hat der "New York Post" seine besten Tipps verraten.

Boardessen ohne Bauchweh: Diese Tipps sollten Sie beachten

Bauchweh an Bord vorprogrammiert: Diese Airline-Gerichte sollten Sie meiden
© Getty Images

1. Grundregel: Bordessen ist kein Gourmet-Menü

Shlappig betont: Ganz egal ob in der First, Business oder Economy Class, auf dem Flug wird nichts frisch zubereitet. Alle Gerichte stammen aus Catering-Küchen, liegen oft stundenlang auf Vorrat und werden im Flugzeug lediglich wieder aufgewärmt. Wer sich das vor Augen führt, isst automatisch vorsichtiger. Sein Tipp: „Flugzeugessen sollte wie Reste vom Vortag behandelt werden. Am besten das wählen, was sich am besten aufwärmen lässt.“

2. Diese Gerichte sind meist unproblematisch

Besonders gut funktionieren Speisen, die ohnehin mit viel Sauce oder Flüssigkeit zubereitet werden. Suppen, Currys oder asiatische Gemüsegerichte schmecken laut Shlappig auch nach dem Aufwärmen noch anständig – ähnlich wie beim Take-away vom Inder, das am nächsten Tag kaum schlechter ist.

3. Vorsicht bei der Hauptspeise

Wer mehrere Gänge serviert bekommt, sollte nicht zwingend zum Hauptgericht greifen. „In Premium-Klassen servieren Airlines oft mehr, als man essen kann“, so Shlappig. Er selbst lässt den Hauptgang deshalb oft über und beschränkt sich lieber auf Vorspeisen, Beilagen oder Käseplatten – die verträgt er besser.

4. Finger weg von Fisch und Burger

Fisch im Flugzeug ist laut dem Experten immer eine schlechte Idee. Zum einen wegen des Geruchs in der Kabine, zum anderen wegen des höheren Risikos für Verdauungsprobleme. Auch Burger sind tabu: Sie lassen sich schlecht wieder erhitzen und bestehen oft aus minderwertigem Fleisch.

