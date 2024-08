× Diese Airlines servieren das beste Essen an Bord

Wer im Flugzeug kulinarische Höhenflüge erleben will, sollte Flüge von Airlines aus dem Nahen Osten buchen. Aber auch die Austrian Airlines schafft es in die Top 20 der Fluggesellschaften mit dem besten Essen.

Die meisten Airlines servieren mittlerweile nur mehr auf Langstreckenflügen Essen an Bord. Doch ob Kurzstrecke oder Langstrecke, Bordmenüs haben nicht unbedingt den besten Ruf. Allerdings kann man bei ein paar Fluggesellschaften positiv überrascht werden. Bei welchen das der Fall ist, verrät jetzt eine Studie von Money Super Market. Das Vergleichsportal hat 27.000 Passagierbewertungen von mehr als hundert Fluggesellschaften ausgewertet um herauszufinden, welche Airlines die besten Mahlzeiten anbieten.

© Getty Images ×

Airlines aus dem Nahen Osten schneiden am besten ab

Drei Fluggesellschaften aus dem Nahen Osten landen auf den dritt besten Plätzen. Kuwait Airways erreicht mit einer Durchschnittsbewertung von 8,6 von maximal erreichbaren zehn Punkten den den ersten Platz. In der Economy-Class werden mehrgängige Menüs serviert, und in der "Royal Class" gibt's sogar Hummer. Der zweite Platz im Ranking geht an Oman Air mit einer Durchschnittsbewertung von 8,44. Den dritten Stockerlplatz belegt Middle East Airlines mit einer Durchschnittsbewertung von 8,39.

Die Top-20-Airlines mit dem besten Essen an Bord

Kuwait Airways Oman Air Middle East Airlines Air Algérie Airbaltic Aegean Airlines Jetblue Turkish Airlines Air Mauritius Swiss International Air Lines Asiana Airlines Belavia Austrian Airlines Qatar Airways Emirates Air JetBlue Mint Eva Air Etihad Airways Ethiopian Airlines Tarom

Die die österreichische AUA kommt mit einer Durchschnittsbewertung von 7,57 auf den 13. Platz.