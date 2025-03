× Im String-Bikini: Sydney Sweeney bringt Fans um den Verstand

Während sich die Gerüchte um eine geplatzte Hochzeit mit ihrem Verlobten Jonathan Davino überschlagen, setzt Sydney Sweeney lieber ihre heißen Kurven auf Instagram in Szene. Im knappen String-Bikini taucht die „Euphoria“-Beauty ab und verwandelt sich unter Wasser in eine verführerische Meerjungfrau.

Eigentlich sollte Sydney Sweeney diesen Frühling mit ihrem Verlobten Jonathan Davino vor den Altar treten – doch Insider berichten von heftigen Turbulenzen, die die Hochzeit auf Eis gelegt haben. Von Liebeskummer? Keine Spur! Statt Tränen gibt’s auf Instagram heiße Schnappschüsse: Im knappen String-Bikini gleitet die 27-Jährige schwerelos durchs Wasser und setzt ihre Kurven perfekt in Szene.

Sydney Sweeney wird zur sexy Meerjungfrau

Anstatt sich von den Schlagzeilen unterkriegen zu lassen, setzt Sydney lieber ein heißes Statement, denn die Schauspielerin weiß genau wie sie ihre Fans um den Verstand bringt. In ihrem neuesten Instagram-Video schwebt sie schwerelos durchs Wasser und streckt ihren durchtrainierten Körper in die Kamera. In einem winzigen String-Bikini taucht sie ab – wortwörtlich – und lässt ihre Fans sprachlos zurück.

Passend dazu erklingt im Hintergrund die legendäre Herzschmerz-Hymne Wicked Game von Chris Isaak. Innerhalb kürzester Zeit hagelt es Millionen Likes und Kommentare – die Fans sind sich einig: Sydney Sweeney ist die heißeste Meerjungfrau!

Steht ihre Beziehung vor dem Aus?

Seit 2018 sind Sydney Sweeney und der 14 Jahre ältere Unternehmer Jonathan Davino ein Paar, 2022 folgte die Verlobung. Doch nun brodelt die Gerüchteküche: Laut DailyMail.com soll die geplante Hochzeit im Mai auf Eis liegen.

© Getty Images ×

Ein Insider enthüllte, dass das Paar eine „schwierige Phase“ durchlebt und sich fragt, ob ihre Liebe stark genug ist, um die Beziehung fortzuführen. Besonders brisant: Sydney selbst schürte die Spekulationen, als sie kürzlich ein Kussfoto mit Jonathan aus einem Instagram-Album löschte, das sie zum Jahreswechsel gepostet hatte. „Sie haben große Probleme, aber es ist noch nicht endgültig vorbei“, erklärte die Quelle. „Die Hochzeit ist abgesagt, doch sie kämpfen noch um ihre Beziehung.“

Ob Sydney Sweeney mit ihrem heißen Bikini-Clip ein Zeichen setzen will – für Neuanfang oder Befreiung?