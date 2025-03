Kylie Jenner sorgt in Latex-Looks für Schnappatmung

Kylie Jenner weiß, wie sie ihre Kurven perfekt in Szene setzt. Jetzt sorgt die Unternehmerin und Reality-TV-Ikone wieder einmal für Furore: Auf Instagram postet sie brandheiße Schnappschüsse, die sie in hautengen Latexkleidern zeigen.

Dass die Kardashians ein Faible für figurbetonte Outfits haben, ist kein Geheimnis. Doch Kim Kardashians kleine Schwester Kylie legt jetzt noch einen drauf – und wird in den heißesten Latex-Looks zum absoluten Hingucker! Die Styles sind nicht nur ein Augenschmaus, sondern kündigen gleichzeitig die neueste Kollektion ihres Labels KHY in Zusammenarbeit mit der angesagten britischen Modemarke POSTER GIRL an.

„Selbstbewusst und sexy“

In ihrer Instagram-Caption zeigt sich Kylie begeistert und schreibt: „Khy x POSTER GIRL – eine ikonische Zusammenarbeit mit den Londoner Designerinnen Natasha und Francesca. Ich war schon immer ein Fan von POSTER GIRL, aber ich habe mich besonders in ihre Latex-Designs verliebt. Diese Teile lassen mich so selbstbewusst und sexy fühlen. Ich freue mich riesig, diese limitierte Kollektion mit euch zu teilen."

In der Kampagne präsentiert sich die 27-Jährige in leuchtendem Rot, strahlendem Weiß und klassischem Schwarz – jede Farbe betont ihre Silhouette und sorgt mit dem Hochglanz-Effekt für einen Wow-Faktor.

Khy x POSTER GIRL — an iconic collaboration with London-based designers Natasha and Francesca. I’ve always adored Poster Girl, but I really fell in love with their latex pieces. They make me feel so confident and sexy. I’m so excited to share a limited collection of these… pic.twitter.com/FCPMgEJm5r — Kylie Jenner (@KylieJenner) March 14, 2025

„Wahnsinn, OMG … ich brauche einen Inhalator!“, kommentiert etwa ein User. Ein anderer schwärmt: „Das ist wie Catwoman in echt!“

Die limitierte Latex-Kollektion KHY x POSTER GIRL erscheint am 18. März exklusiv auf khy.com. Wer sich eines der begehrten Stücke sichern will, sollte schnell sein – die Looks dürften in Rekordzeit vergriffen sein.