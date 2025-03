× Fashion Week Finale: Bella Hadid lässt für Saint Laurent tief blicken

Am Dienstagabend krönte Bella Hadid die Pariser Modewoche. Als letztes Model der Saint Laurent Show sorgte sie in einem eleganten Naked-Look für einen spektakulären Abschluss.

Am letzten Abend der Paris Fashion Week zeigte Bella Hadid einmal mehr, warum sie zu den erfolgreichsten und gefragtesten Models der Welt zählt. Als letztes Model schritt sie am Dienstagabend für das Modehaus Saint Laurent über den Laufsteg – eine Ehre, die traditionell den spektakulärsten Look einer Show präsentiert.

Anthony Vaccarello, der Kreativdirektor von Saint Laurent, präsentierte eine Kollektion, die sich durch kraftvolle Silhouetten und Farben auszeichnete. Spitze, Leo-Muster und florale Details setzten unerwartete Kontraste. © Getty Images ×

Transparenter Spitzenlook sorgt für Aufsehen

In einem atemberaubenden, königsblauen Spitzenkleid zog die 28-Jährige alle Blicke auf sich. Der Look wirkte auf den ersten Blick klassisch elegant, offenbarte jedoch bei genauerem Hinsehen seine verführerische Raffinesse: Die transparente Spitze ließ viel Haut durchblicken, ohne an Stil zu verlieren. Besonders ins Auge fielen die markanten, kantigen Schulterpartien – ein Markenzeichen von Saint Laurent. Dazu kombinierte Hadid schlichte, spitz zulaufende Pumps und trug ihre Haare streng nach hinten gestylt.

Triumphales Comeback

Für Bella Hadid war es ein besonderes Laufsteg-Comeback: Im April 2024 hatte das Model angekündigt, sich zunächst aus der Modewelt zurückzuziehen, um sich auf ihr Privatleben und neue Projekte zu konzentrieren. „Nach zehn Jahren als Model wurde mir klar, dass ich so viel Energie, Liebe und Mühe in etwas steckte, das mir auf lange Sicht nicht unbedingt etwas zurückgab“, erklärte sie damals im Interview mit Allure. Gemeinsam mit ihrem Partner, dem US-amerikanischen Reiter Adan Banuelos, lebt sie inzwischen in Texas und widmet sich unter anderem ihrer alkoholfreien Getränkemarke und einer eigenen Parfümlinie.

Der Überraschungsauftritt auf dem Saint-Laurent-Laufsteg sorgte dementsprechend für Begeisterung in den sozialen Medien. Fans und Modekritiker feierten ihren selbstbewussten Walk ebenso wie den gelungenen finalen Look der Pariser Modewoche.