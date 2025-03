× Leonardo DiCaprios Flamme Vittoria Ceretti zieht bei Chanel-Show alle Blicke auf sich

Leonardo DiCaprio genießt derzeit einen Paris-Urlaub mit seiner Freundin, Topmodel Vittoria Ceretti. Am Dienstagnachmittag eröffnete sie die mit Spannung erwartete Chanel-Show. Doch während das Model im Rampenlicht glänzte, blieb der Hollywood-Star dem Mode-Trubel fern.

Die Pariser Fashion Week neigt sich dem Ende zu, doch eines der absoluten Highlights fand am Dienstag im traditionsreichen Grand Palais statt: Chanel präsentierte seine neue Herbstkollektion 2025. Seit Jahrzehnten ist das historische Gebäude eine ikonische Kulisse für die Defilees des Modehauses – und auch diesmal wurde das Publikum nicht enttäuscht.

Vittoria Ceretti wird zum Star der Show

Besonderes Aufsehen erregte gleich zu Beginn des Chanel-Schauflaufs Model Vittoria Ceretti. Die 26-Jährige, die aktuell an der Seite von Hollywood-Star Leonardo DiCaprio gesehen wird, eröffnete die Show.

Vittoria präsentierte sich in einem klassischen, schwarzen Bouclé-Minikleid mit einer transparenten, bodenlangen Rock. Dazu kombinierte sie kniehohe Boots, die für einen modernen Kontrast sorgten. Selbstbewusst und elegant schritt sie über den Laufsteg und bewies einmal mehr, warum sie aktuell zu den gefragtesten Models der Branche zählt.

Wo versteckt sich Leo?

Trotz ihres gemeinsamen Wochenendes in Paris ließ sich Leonardo DiCaprio bei der Chanel-Show nicht blicken. Der 50-jährige Schauspieler blieb dem großen Auftritt seiner Freundin fern – ganz im Gegensatz zu anderen Stars, die in der Front Row Platz nahmen. Unter den prominenten Gästen saßen unter anderem Naomi Campbell, Jessica Alba und Camila Cabello, die sich die neue Kollektion nicht entgehen ließen.

Chanel Herbst/Winter 2025 Kollektion

Die Chanel Herbst/Winter 2025 Kollektion blieb den Wurzeln des Hauses treu und setzt auf klassische monochrome Looks in Schwarz und Weiß. Doch die Chanel-Designstudios überraschten mit unerwarteten Farbtupfern und modernen Details: zarte Maschen, transparente Stoffe, XXL-Ketten und verspielte Perlen-Accessoires sorgten für frischen Wind. Auch das legendäre Bouclé-Material wurde neu interpretiert – etwa in figurbetonten Blazer-Kleidern oder mit raffinierten Cut-outs.

Besonders spannend: Die Kollektion trug noch nicht die Handschrift des neuen Kreativdirektors Matthieu Blazy. Der französisch-belgische Designer, der zuvor bei Bottega Veneta tätig war, übernimmt offiziell erst im Oktober mit der Präsentation der Frühjahr/Sommer 2026 Linie das Ruder bei Chanel. Die aktuelle Kollektion stammte also noch aus der Feder des Designstudios.

Neben Chanel zeigte an diesem Tag auch Miu Miu ihre neuesten Entwürfe, während Saint Laurent am Abend offiziell den Schlussakkord der Modewoche in der französischen Hauptstadt setzt.