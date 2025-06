Schiebung bei Topmodel-Finale? Wiener Pierre hatte "keine Chance"

Es hagelt Kritik nach dem Finale der Castingshow.

Sie haben gewonnen: Daniela (20) aus Ostfildern bei Stuttgart und der Berliner Moritz (19) haben sich am Donnerstag in der 20. Ausgabe der Castingshow "Germany's Next Topmodel" durchgesetzt.

Mehr zum Thema

Heidi Klum (52) sah die beiden Nachwuchsmodels im Live-Finale knapp vor den beiden Wienern Magdalena (21) und Pierre (22). Die dritten Plätze gingen an Jannik (22) aus Bad Segeberg in Schleswig-Holstein und an die 19-jährige Zoe aus Pulheim bei Köln.

Sieger der Herzen

Doch einer ist in den Augen der Fans der wahre Sieger: Pierre aus Wien! Er habe ide meiste Entwicklung gezeigt, sei immer top vorbereitet gewesen und motiviert. Darum gibt es nun viel Zuspruch für ihn:

Du warst definitiv der Beste. Sehr schade, aber du machst deinen Weg.

Gewinner der Herzen - und du wirst sowas von deinen Weg gehen

Unfassbar, dass Pierre nicht gewonnen hat!

Du hättest ea definitiv verdient zu gewinnen, du hast einfach die größte Entwicklung hingelegt und so unfassbar authentisch und sympathisch aber du wirst sicher noch durchstarten, kein Zweifel

Klum als Entscheiderin

Nun gibt es - wie schon nach einigen früheren Final-Shows einen Shitstorm für Heidi Klum. Denn viele Fans, die Woche für Woche mitfiebern bei den Shows, sehen nicht ein, dass sie sie alleinige Entscheidungsgewalt hat. Sie sei nicht objektiv, heißt es als Kritikpunkt und würde ihre Lieblinge fördern. Das sei für viele Fans Scheibung.