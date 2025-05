Wen Italiener das sehen, darf Klum niemals mehr nach Italien einreisen!

Heidi Klum ist für ihr diszipliniertes Sport- und Essprogramm bekannt. Bis jetzt zumindest! Denn nun schockt die Modelmama mit einer Speise, wie sie so nicht von vielen gegessen wird.

Spaghetti-Irrsinn

In einer Insta-Story beginnt alles ganz harmlos. Eine Pfanne steht auf dem Herd, Öl wird darin verteilt. Im Hintergrund sind Heidi und ihr Tom zu hören. Dann passiert es: Gekochte Spaghetti werden in der Pfanne verteilt. Eine Menge davon. So ein Umgang mit Pasta? Schwierig für Italiener, den angebratene Nudeln sind nicht unbedingt Bestandteil der traditionellen Küche.

WAS macht ihr da?

Doch es kommt noch schlimmer: Eier werden reingeschlagen auf die Brat-Nudis. Spätestens jetzt verzieht es jeden Italiener zu einem inbrünstigen und schmerzverzerrten Ausruf: "Mamma Mia!". Doch was dann folgt, ist schlicht der Horror für alle, die sich Feinschmecker nennen oder auch nur eine Geschmacksknospe im Goscherl haben.

Die Eiernudel-Brat-Angelegenheit landet auf den Tellern und wird noch verfeinert (oder wie wir sagen würden verhunzt) und zwar mit großzügigen Klecksen ... KETCHUP! Absolutes Ansehverbot für Italiener:innen, die trifft ja sonst der Schlag. Heidi hört man noch keck ins Handy flöten: Erst mal probieren, bevor man das disst!"

Auch Simone nicht sattelfest

Ob das wirklich schmecken kann? Stimmen Sie doch bei uns ab! Übrigens hat auch Simone Lugner sich ein bisschen Spott anhören müssen, als sie ihre Spaghetti schnitt. Sie bekam dann aber einen Kurs im richtigen Essen von Pasta (Siehe Story oben).