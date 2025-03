Nach ihren "Pasta-Gate" von letzter Woche luden oe24 und die Pizzeria Regina Margherita Simone Lugner zum Schnellkurs im richtigen "Pasta-Essen"

"Warum tust du das, es tut mir weh" - diese Worte von Profi-Tänzer Danilo Campisi waren es die kurz vor dem Start von "Dancing Stars" für Aufregung sorgten. Die Aussage hatte zwar nichts mit Simones Tanz-Künsten zu tun, sondern bezog sich auf eine Aktion, die den Italiener mitten in seine Seele traf: Simone schnitt beim gemeinsamen Dinner ihre Spaghetti mit dem Messer! Ein No-Go nicht nur für Italiener, sondern für alle, die gerne und gut italienisch Essen wollen. Grund genug für oe24 eine kleine "Nachhilfestunde" für richtiges Pasta-Essen zu organisieren - gemeinsam mit der Kult-Gastrofamilie Barbaro in den Szene-Pizzeria Regina Margherita.

Simone Lugner bei Familie Barbaro in der Pizzeria Regina Margherita © Tischler ×

Gemeinsam mit Danilo fand sich Simone Lugner zum "Italienisch Essen für Anfänger ein", was vor allem für Campisi eine Herzensangelegenheit war, "Ein Messer hat bei Spaghetti gar nicht verloren. Darum freue ich mich, dass Simone das heute lernt", grinst der smarte Tänzer im oe24-Talk.

Doch bevor es zum Essen ging, holte sich Simone von Chef Luigi Barbaro in der Küche noch Tipps für das richtige Kochen von Spaghetti. "Ich breche die Nudeln vor dem Kochen immer in die Hälfte", erzählt Simone. Ein weiteres No-Go für Italiener! Ein wertvoller Tipp - außer, die Spaghetti nicht zu brechen war für Simone, dass man die Nudeln bereits rund zwei Minuten vor der angegebenen Kochzeit aus dem Wasser holt und die restliche Zeit in der Pfanne mit der Sauce köcheln lässt, bis diese "al dente" sind.

Als Veganerin entschied sich Lugner für eine klassische Tomatensauce mit Knoblauch und frischem Basilikum und bereits ein paar Minuten später kam für Mörtels Witwe die Stunde der Wahrheit. Dabei bewies Simone einmal mehr, dass sie schnell lernt. Bereits der erste Bissen war perfekt gewickelt.

"Bisher habe ich mit Simone lieber getanzt, anstatt zu Essen. Ihre Tanzkünste waren bis heute besser. Aber jetzt darf sie mich jederzeit zum Essen einladen", lacht Danilo Campisi und zeigt sich begeistert. "Es geht sicher noch besser, aber mit den Tipps von Danilo und Luigi werde ich das sicher noch besser hinkriegen", freut sich die Perfektionistin Simone.

Geschmeckt hat es jedenfalls allen. So gut, dass sich das Tanzpaar gleich eine zweite Portion gönnte. "Wir verbrennen im Training so viele Kalorien, da müssen wir auch viel Essen, damit uns die Kraft nicht ausgeht", erklärt Lugner.

Und Kraft werden Sie am Freitag in der zweiten Show der "Dancing Stars" brauchen. Dann steht nämlich eine Rumba am Programm.

Ein Tanz, der Simone nicht gerade liegt. "Rumba ist ein sehr emotionaler Tanz und Simone muss noch etwas mehr aus sich herausgehen. Aber das bekommen wir noch hin"; so Campisi. Immerhin liegt das Paar nach der ersten Show mit 18 Punkten auf Platz drei im Jury-Voting.

Simone Lugner © ORF/Klaus Titzer ×

Auf den Lorbeeren ausruhen wollen die Lugner und Campisi aber nicht, denn diese Woche muss das erste Paar dem ORF-Ballroom bereits verlassen.