Martin nach Bagnaia-Crash vor WM-Coup

WM-Leader Jorge Martin hat das MotoGP-Sprintrennen im Rahmen des Grand Prix von Malaysia gewonnen.

Sein Rivale und Ducati-Markenkollege Francesco Bagnaia rutschte in Sepang in der dritten Runde in einer Linkskurve weg und schied aus. Der Italiener musste in der Boxengasse zuschauen, wie Martin souverän seinen siebenten Saisonsieg über die verkürzte Distanz einfuhr und sich im Titelkampf zwölf Punkte gutschreiben ließ. Er kann sich Sonntag zum Weltmeister küren.

Martin baute seinen Vorsprung in der WM-Wertung gegenüber Bagnaia auf 29 Punkte aus. Wenn der 26-Jährige aus Madrid das Hauptrennen gewinnt und der Italiener nicht Zweiter wird, ist das Titelrennen schon vor dem abschließenden WM-Wochenende in zwei Wochen entschieden.

Am Samstag Zweiter wurde der Spanier Marc Marquez, Dritter der Italiener Enea Bastianini, alle auf Ducati. Bester KTM-Pilot war der Südafrikaner Brad Binder als Siebenter, unmittelbar vor dem Australier Jack Miller und dem Spanier Pedro Acosta.