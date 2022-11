Deutschland-Schock: Sané fällt gegen Japan aus

Das DFB-Team muss zum Auftakt auf Leroy Sané verzichten.

Die deutsche Fußball-Nationalmannschaft muss ohne Offensivspieler Leroy Sané vom FC Bayern München in die Weltmeisterschaft in Katar starten. Der Kandidat für die Startformation fällt für die Auftaktpartie am Mittwoch (14.00 Uhr/live ORF1) in Doha gegen Japan mit Problemen am rechten Knie aus, wie der DFB mitteilte. Beim Abschlusstraining am Dienstag im Trainingszentrum in Al-Shamal waren alle anderen 25 Akteure dagegen dabei.

Der vierfache Weltmeister startet am Mittwoch gegen Japan ins Turnier. Die weiteren Gegner in der Gruppe E sind Spanien und Costa Rica.