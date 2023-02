Der Sensationssieg des Griechen AJ Ginnis im Slalom von Palisades Tahoe muss von der FIS storniert werden. Der Vizeweltmeister im Slalom von Courchevel hat im zweiten Lauf eingefädelt und wird 20 Minuten nach dem vermeintlichen Sieg disqualifiziert.

Auf dem grünen Tisch hat sich der erste griechische Sieg im alpinen Ski-Weltcup in Luft aufgelöst. Der 21-jährige Norweger Alexander Steen Olsen feierte am Sonntag im Slalom von Palisades Tahoe seinen ersten Weltcup-Sieg, weil Vizeweltmeister AJ Ginnis wegen eines Einfädlers disqualifiziert wurde. Die Entscheidung verzögerte sich bei dichtem Schneetreiben um etwa 20 Minuten. Zweiter wurde mit Timon Haugan ein weiterer Norweger, Dritte ex aequo Clement Noel und Albert Popow.

Bester Österreicher war Fabio Gstrein als Achter. Fünf Österreicher kamen beim vorletzten Slalom vor dem Weltcup-Finale in Soldeu ins Top-30-Klassement: neben Gstrein Manuel Feller als 13., Vortagessieger Marco Schwarz als 15., Johannes Strolz als 17. und Michael Matt als 24. Adrian Pertl schied im zweiten Durchgang aus. Unter die besten 25 des Disziplin-Weltcups - und damit die Teilnahmeberechtigung fürs Finale - schafften es aus dem ÖSV-Lager Feller, Gstrein, Schwarz und Pertl.

+++ LIVE-TICKER: Slalom Herren, Palisades Tahoe +++