Marco Schwarz ist ein österreichischer Skirennläufer, der sich auf Slalom, Riesenslalom und die Kombination dieser beiden Disziplinen spezialisiert.

Marco Schwarz wuchs in Kärnten auf und wurde mit 10 Jahren in den Kärntner Schülerkader aufgenommen. 2012 nahm er an den Olympischen Jugend-Winterspielen teil und konnte sich Gold im Riesenslalom und in der Alpinen-Kombination sichern.

Bisherige Erfolge

Schwarz wurde in der Saison 2013/14 in den C-Kader des Österreichischen Skiverbands aufgenommen und gewann in der Juniorenweltmeisterschaft 2014 in Jasná die Goldmedaille im Super-G. Seine erste Podestplatzierung im Europacup folgte 2015 im Slalom in Jaun.

2015 erreichte der Sportler seine erste Weltcupplatzierung – er wurde Dritter im Slalom von Madonna di Campiglio.

2018 gewann Schwarz bei den Olympischen Winterspielen in Pyeongchang im Mannschaftswettbewerb die Silbermedaille. Im Jänner 2019 erreichte der Österreicher seinen ersten Sieg in einem Weltcuprennen in Oslo. Nur 17 Tage später gewann er sein zweites Weltcuprennen in Wengen. Seine erste Einzelmedaille erreichte Schwarz bei der Weltmeisterschaft in Âre – er holte sich Bronze in der Kombination. Diesem Ergebnis folgte eine Silbermedaille im Mannschaftswettbewerb und eine weitere Bronzemedaille im Slalom. Schwarz fiel ab Februar den Rest der Saison aufgrund eines Kreuzbandrisses aus.

Nach seiner Verletzung erlangte Schwarz im Jänner 2020 den dritten Platz im Slalom von Adelboden. Kurz darauf fuhr er in Kitzbühel beim Slalom auf den zweiten Rang.

Im Jänner 2021 gewann Schwarz erstmals am Chuenisbärgli einen Weltcup-Slalom. Sein erster Weltcupsieg in Österreich folgte kurz darauf. Im Februar desselben Jahres erreichte er den Weltmeistertitel in der Alpinen Kombination. Am 14. März beendete er die Saison 2020/21 mit dem Gewinn der kleinen Kristallkugel im Slalom.

Aufgrund einer Verletzung Ende 2021 fiel Schwarz in der Saison 2021/22 mehrmals aus.