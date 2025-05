Auf der Met Gala zeigte sich Heidi Klum schlicht-glamourös aber mit Auffälligkeiten im Gesicht.

Das Thema der diesjährigen Met-Gala zog ein extravagantes Star-Aufgebot im Zeichen von Dandys und afroamerikanischem Stil nach sich: Bei der Gala des Metropolitan Museum of Art in New York haben sich am Montagabend zahlreiche Prominente auf dem mit Blumen ausgelegten roten Teppich präsentiert.

Dresscode

Der Dresscode in diesem Jahr lautete "Black Dandyism" und war inspiriert von dem gleichnamigen Buch der Gastkuratorin und Professorin Monica Miller "Slaves to Fashion: Black Dandyism and the Styling of Black Diasporic Identity". Stars und Sternchen wie Rihanna, die ihren Schwangerschaftsbauch zeigte, Renn-Star Lewis Hamilton oder Gigi Hadid feierten an diesem Abend.

Mit dabei war auch Heidi Klum, Moderatorin ihrer Erfolgsshow GNTM und Model. Sie trug ein schlichtes schwarzes Kleid um Bandeau-Stil mit einer schwarzen Schleppe, dazu offene Haare.

Heidi, was ist mit deinem Gesicht?

Weniger ihr Outfit fiel an diesem Abend auf, sondern mehr ... ihr Gesicht! Denn neben ihrer Nase findet sich eine kleine Einbuchtung. Darum stellt sich die Frage: Was ist mit dem Gesicht von Heidi Klum passiert? Böse Zungen behaupten, da könnte eine Unterspritzung für Falten schief gegangen sein und Spuren hinterlassen haben. Andere wiederum meinen, es könnte auch ein medizinischer Grund dahinterstecken. Wie dem auch sei - Klum schien sich wohl zu fühlen, strahlte durch den Abend.