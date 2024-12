× Nach Funkstille: Neuer Chefdesigner von Chanel ist endlich bekannt

Gwyneth Paltrows Tochter Apple feiert Debüt am exklusivsten Ball der Welt Am Wochenende fand der exklusive "Le Bal des Débutantes" statt, bei dem junge Frauen in die High Society eingeführt werden. Darunter Apple Martin, Tochter von Gwyneth Paltrow und Chris Martin. Apple war bisher kaum in der Öffentlichkeit zu sehen. Umso größer war die Aufregung über ihren Auftritt.