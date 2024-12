× Samt: So stylen die Stars den festlichen Trend

Kein anderer Stoff vereint so viel Luxus und Eleganz wie der edle Allrounder Samt. Dieses Jahr erobert er nicht nur die Mode, sondern auch unsere Herzen und Festtagsoutfits – von dramatischen Abendkleidern bis hin zu stylischen Accessoires. Inspiration gefällig? Diese Stars machen es vor!

Wir sind schockverliebt! Die Vorweihnachtszeit ist in vollem Gange, und mit ihr begeistern uns die festlichen Looks der Stars, von denen wir einfach nicht genug bekommen. Was all diese Outfits gemeinsam haben? Den wohl elegantesten Stoff der Welt: Samt. Denn die Festive Season hat nicht nur Glitzer, sondern auch jede Menge glamourösen Samt im Gepäck!

Kate Middleton

Nicht immer muss es Samt im All-Over-Style sein – das beweist Prinzessin Kate. Mit einer schwarzen Samtschleife um den Hals verleiht sie dem kleinen Schwarzen eine weihnachtliche Neuinterpretation. Lieben wir!

Hailey Bieber

Am Wochenende besuchte Hailey Bieber Gigi Hadids „Guest In Residence“-Ladeneröffnung - natürlich mit Stil! Es war einer ihrer ersten Auftritte, seit sie und Justin im August ihren kleinen Sohn Jack Blues begrüßten. Und was macht sie? Verzaubert alle in einem weinroten Samt-Minikleid mit Blazer-Ausschnitt.

Sofia Richie

Sofia Richie enttäuscht nie, wenn es um Fashion geht. Kein Wunder, dass sie bei ihrem letzten Red-Carpet-Look passend zur Festive Season zu einem schwarzen Samtkleid mit einer süßen weißen Schleife greift. Einfach perfekt und hinreißend, wie immer!

Keira Knightley

Was passt am besten zu Samt? Genau, noch mehr Samt! Die „Fluch der Karibik“-Darstellerin zeigt uns, wie es geht: Knielanger Samt-Rock + Samt-Jäckchen = Samt-Queen. Den Look würden wir auch sofort tragen!

Philippine Leroy-Beaulieu

Seit Emily in Paris ist Philippine, aka Sylvie, zu einer echten Modeikone auf Social Media geworden. Und wir müssen zustimmen: Vergesst Emily, denn die Darstellerin liefert modisch genauso im echten Leben – zuletzt mit einem smaragdgrünen, schulterfreien Kleid und samtgoldener Musterung.

Oprah Winfrey

All-Black-Outfits gehen immer, oder? Genau das dachte sich auch Oprah Winfrey. Doch ihr Look bekam noch einen festlichen Twist: Der Hosenanzug samt Weste ist komplett aus unserem Lieblingsmaterial! Dazu große goldene Creolen und eine runde Statement-Brille. Einfach ein absoluter Festive-Power-Look!

Michelle Yeoh

Die Oscar-Preisträgerin zeigt, dass Samt nicht nur in seinen klassischen Farbnuancen Smaragdgrün, Rubinrot, Safirblau und Schwarz wirken kann. Michelle Yeoh trägt nämlich eine dunkelgraue Samt-Robe mit Schlüsselloch-Décolleté – und verleiht dem Look ganz nebenbei moderne Femme Fatale Vibes.

Samt ist vielseitig, probieren Sie es selbst aus!