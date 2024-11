× Glamour pur: Die schönsten Modetrends für die Festtage

Die Festtags-Saison rückt mit großen Schritten näher und da stellt sich die Frage, was wir an den kommenden Feiertagen anziehen sollen. Ob Weihnachtsfeier, Familienessen oder Silvesterparty: Wir verraten die angesagtesten Modetrends, mit denen Sie garantiert alle Blicke auf sich ziehen.

Der Countdown zu Heiligabend und zur großen Silvesterparty hat begonnen, und unsere Terminkalender füllen sich mit Einladungen zu festlichen Events. Eine solch besondere Zeit verdient natürlich auch einen besonderen Look – am besten einen, der den heißesten Trends der Saison entspricht. Wie Sie die Holiday-Season noch stylischer machen, verraten wir hier. Und eines ist sicher: Diese Festzeit verspricht Glamour pur!

Glamouröse Leder-Looks

© H&M/PR ×

Leder ist das Trendmaterial des Winters und sorgt in der Festzeit für glänzende Auftritte. Ob als rockige Lederhose, elegantes Lederkleid oder Accessoire wie eine minimalistische Clutch – dieser Look versprüht zeitlose Coolness und verleiht jedem Look eine ordentliche Portion Extravaganz. Mit Leder-Looks machen Sie garantiert nichts falsch und können dadurch schlichte Basics schnell mit glamourösen Details aufwerten.

Funkelnde Statements mit Pailletten

© Peek & Cloppenburg/PR ×

Ob glamouröse Weihnachtsfeier oder unvergessliche Silvesterparty – Pailletten sind das Must-have der Saison. Diese funkelnden Statement-Teile versetzen Sie und alle um Sie herum sofort in Stimmung. Achten Sie lediglich darauf, die restlichen Kombi-Teile lieber schlicht zu halten. Zum Pailletten-Kleid passt ein eleganter Blazer und zum funkelnden Rock eignet sich ein dezentes Tube Top oder ein Rollkragenpullover perfekt.

Fließende Slipdresses

© Net-a-Porter/PR ×

Lingerie Wear bleibt ein Dauerbrenner und feiert mit dem Slipdress ein Comeback. Ob edel gestylt mit Heels und Blazer oder leger mit Boots und Strickjacke – dieses vielseitige Kleid ist der perfekte Begleiter für jede Weihnachtsfeier. Mit seiner fließenden Silhouette und der angenehmen Leichtigkeit auf der Haut ist es verführerisch und elegant zugleich.

Weiche Strickwaren

© WEEKEND MAX MARA /PR ×

Für alle, die es an den Feiertagen entspannt mögen, sind Strickpullover ideal. Von gemütlichen Melange-Kleidern über norwegische Muster bis hin zu Strickröcken mit funkelnden Details – Strickwaren schaffen die perfekte Kombination aus Komfort und Stil. Ob beim entspannten Lunch mit Freunden oder beim Glühwein mit Kollegen, diese kuscheligen Stücke lassen sich vielseitig kombinieren und sind ein echtes Must-have in der kalten Jahreszeit.

Kuscheliges Fake Fur

© Net-a-Porter/PR ×

Wenn Glitzer und Glamour nicht Ihr Ding sind, ist Fake Fur die ideale Alternative für einen festlichen Look. Ob als langer Mantel oder cropped Jacke – Kunstpelz hält warm und sieht dabei umwerfend aus. Für einen glamourösen Party-Look kombinieren Sie eine Fake-Fur-Jacke mit einem fließenden Boho-Kleid. Damit kreieren Sie den perfekten Mix aus Komfort und Eleganz.

Zarte Spitze

© Getty Images ×

Die Festzeit 2024 steht ganz im Zeichen zarter Spitze. Ob in Form von fein gearbeiteten Kleidern oder edlen Blusen – Spitzen-Looks verleihen eine sinnliche und gleichzeitig elegante Ausstrahlung, die perfekt für festliche Anlässe ist. Ein stilvolles Spitzenkleid eignet sich perfekt für ein festliches Dinner, während dezente Spitzenapplikationen subtil glamouröse Akzente setzen. Halten Sie die Accessoires schlicht, um vor allem die edle Spitze in den Fokus zu rücken. So werden Sie garantiert zum stilvollen Hingucker der Saison!