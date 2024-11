× Expertin verrät: Dieser Beauty-Winter-Drink zaubert schöne Haut

Im Winter ist unser Teint oft fahl und die Haut trocken. Deshalb benötigt sie jetzt besonders viel Liebe und Pflege. Ein Saft, den Sie ganz einfach selbst zubereiten können, bringt Ihre Haut im Nu wieder zum Strahlen.

Die warme Heizungsluft, Kälte und Wind machen unserer Haut im Winter ganz schön zu schaffen. Deshalb ist es jetzt an der Zeit für eine Pflegeumstellung. Doch statt viel Geld für teure Pflegeprodukte auszugeben, gibt es eine einfachere Lösung: Mit ein paar Hausmitteln können Sie einen Winter-Beauty-Drink selbst herstellen, der Ihre Haut von innen heraus stärkt und für einen Frischekick sorgt.

Diese Geheimzutat ist ein Anti-Aging-Wundermittel

Eine gesunde Haut beginnt von innen heraus – und die Ernährung spielt dabei eine zentrale Rolle. Besonders wichtig ist eine intakte Darmflora, die auch zu einem strahlenden Hautbild beiträgt. Für den Extra-Boost im Winter empfiehlt es sich deshalb, täglich ein besonderes Getränk mit einer überraschenden Geheimzutat zu genießen: Tomatenmark. Laut der Dermatologin Dr. med. Lela Ahlemann ist dieses unscheinbare Lebensmittel ein wahres Anti-Aging-Wundermittel.

© Getty Images ×

Der Grund dafür ist Lycopin, ein hochwirksames Antioxidans, das in Tomaten reichlich vorkommt. Dieser pflanzliche Stoff regt die Zellerneuerung an und schützt die Haut effektiv vor schädlichen Umwelteinflüssen. Lycopin dringt tief in die Hautschichten ein und neutralisiert freie Radikale, die unter anderem durch UV-Strahlung und Umweltbelastungen entstehen. Während Tomaten bereits reichlich Lycopin enthalten, ist Tomatenmark noch wirkungsvoller: Bei der Herstellung werden ausschließlich vollreife und daher besonders lycopinreiche Tomaten verarbeitet, was den Gehalt des wertvollen Antioxidans deutlich erhöht.

Beauty-Winter-Drink: So geht’s

Für die Zubereitung des Beauty-Drinks benötigen Sie 1–2 Esslöffel Tomatenmark, die Sie in ein Glas geben. Fügen Sie anschließend einen gestrichenen Teelöffel Gemüsebrühe und ein paar Tropfen kaltgepresstes Olivenöl hinzu. Das Olivenöl sorgt dafür, dass das fettlösliche Lycopin optimal vom Körper aufgenommen werden kann, sodass Ihre Haut bestmöglich von den antioxidativen Eigenschaften profitiert. Übergießen Sie die Mischung mit heißem Wasser, gut umrühren und fertig ist das Schönheitselixier.

© Getty Images ×

Wer seinen Drink geschmacklich verfeinern möchte, kann nach Belieben frische Kräuter, Gewürze, Zitrone, Tabasco, Kurkuma oder andere Zutaten hinzufügen.

Der Beauty-Booster aus dem Glas

Dieser Winter-Beauty-Drink unterstützt eine strahlende Haut, fördert die Kollagenproduktion, stärkt die Herzgesundheit, verbessert die Knochendichte und trägt zu gesunden Augen bei. Um diese positiven Effekte voll auszuschöpfen, empfiehlt die Expertin, den Drink täglich zu genießen.