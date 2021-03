Osterruhe: Kein mehrwöchiger Lockdown

Aus dem Bundeskanzleramt dringen erste Informationen an die Öffentlichkeit. Wire nun bekannt wurde, wird es eine "Osterruhe" geben - es wird aber "kein mehrwöchiger Lockdown" werden.

Wie bereits bekannt wurde, werden über Ostern schärfere Maßnahmen verhängt: So werden die Schulferien um eine Woche verlängert bzw. wird in Distance Learning übergegangen. Dazu wird der Handel in einer Art "Osterruhe" von Gründonnerstag bis Dienstag nach Ostern schließen - dies allerdings nicht für Produkte des täglichen Bedarfs.

Aus Verhandlerkreisen wird jedoch beruhigt: Es wird kein mehrwöchiger Lockdown. Die Maßnahmen sollen nach Ostern wieder aufgehoben werden. Wie die Maßnahmen nun im Detail aussehen, soll offiziell erst am Abend verkündet werden.